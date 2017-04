Poradna: Jak je to s prací a penězi na rodičovské dovolené

Jsem na rodičovské dovolené, chtěla bych si přivydělat nebo zvažuji i návrat do původní práce. Jaké jsou podmínky?

Na úvod jen vysvětlení pojmů. Je rozdíl mezi rodičovskou dovolenou a pobíráním rodičovského příspěvku. Rodičovskou dovolenou vám zaměstnavatel na vaši žádost musí poskytnout, a to nejdéle do tří let věku dítěte. Délku čerpání si můžete stanovit sama. Jejím účelem je „prohloubení péče o dítě“.

Rodičovský příspěvek pak vyplácí stát a nárok na něj vzniká, pokud po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečujete o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 tisíc korun, nejdéle do čtyř let věku dítěte.

Také délku období poskytování rodičovského příspěvku si můžete stanovit sama. Toto rozlišování vám pomůže orientovat se v problematice týkající se přivýdělku při rodičovské a návratu do zaměstnání.

Mnoho rodičů čerpajících rodičovský příspěvek si myslí, že si nemohou podle libosti přivydělat. Je pravda, že to nelze tak úplně podle „libosti“, ale v zásadě to možné je bez větších problémů. Stát nebrání rodičům, aby výdělečnou činností zlepšovali ekonomickou situaci rodiny.

A kolik si tedy můžu měsíčně vydělat?

Výše příjmu rodiče v souvislosti s čerpáním rodičovského příspěvku není vůbec sledována. Sledováno je pouze to, zda je ze strany rodiče dodržena osobní celodenní a řádná péče o dítě. Tyto pojmy však nelze vykládat běžnou češtinou, ale je třeba se na ně podívat optikou zákona o státní sociální podpoře.

Plánovaná novela zákoníku práce zřejmě umožní, aby se maminky a tatínkové po rodičovské dovolené mohli vždy vrátit do zaměstnání na „svou vlastní židli“,“ říká advokátka Markéta Nešetřilová.

Podmínka celodenní péče je v případě dětí do dvou let splněna i tehdy, navštěvuje-li vaše ratolest jesle, mateřskou školku či jiné státní zařízení v rozsahu do 46 hodin v kalendářním měsíci. V tomto případě si můžete přivydělávat podle libosti. U dětí starších dvou let se docházka dokonce nesleduje vůbec, takže můžete pracovat bez jakéhokoli omezení a rodičovský příspěvek vám bude vyplacen vždy.

A je možné se vrátit dříve do práce?

Pokud se však rozhodnete vrátit se do práce, byť jen na zkrácený úvazek, je třeba si uvědomit, že návrat k zaměstnavateli na vaši původní pracovní smlouvu v momentě, kdy dítěti bude více než dva roky, znamená konec rodičovské dovolené. Nikoli však konec rodičovského příspěvku.

Pokud si chcete jen nárazově anebo krátkodobě přivydělat a nechcete tím ohrozit svou rodičovskou dovolenou, doporučujme uzavřít se zaměstnavatelem (se svým nebo s jiným) některou z dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Délku čerpání rodičovské dovolené si určujete předem sama. Pokud si ji určíte na dva roky od narození dítěte, a zalíbí se vám být rodič na plný úvazek, pak si ji můžete bez problému prodloužit do doby, než dítěti budou tři roky. Zaměstnavatel vám musí vyhovět.

Jiná je situace, když se rozhodnete rodičovskou dovolenou ukončit dříve, než jste původně avizovala. V takovém případě musí váš zaměstnavatel s návratem souhlasit. To záleží především na tom, jak je upravena pracovní smlouva s vaším „záskokem“. Tedy zda měl záskok pracovní poměr na dobu určitou ohraničenou konkrétním datem (tedy vámi avizovaným návratem z rodičovské dovolené) anebo obecně dnem, kdy se z rodičovské dovolené vrátíte (ať to bude jakýkoli den).

A jak dlouho mi musí zaměstnavatel držet moji pozici?

V současné chvíli rozlišujeme dvě situace:

vracíte-li se z mateřské dovolené (ta většinou trvá 28 týdnů a začíná 6 až 8 týdnů před porodem), musí vám zaměstnavatel umožnit vždy návrat takzvaně na „vlastní židli“, tedy na tutéž práci, jaká byla vykonávána předtím.

vracíte-li se do práce až po skončení rodičovské dovolené, tak vás zaměstnavatel musí zařadit na druh práce podle pracovní smlouvy. Příklad: Ve smlouvě máte jako druh práce „asistentka“. Před odchodem na mateřskou či rodičovskou jste byla asistentka generálního ředitele. Pokud se vrátíte do práce po mateřské, pak budete i nadále asistentkou generálního ředitele. Pokud se do práce vrátíte až po skončení rodičovské dovolené, může vás zaměstnavatel udělat asistentkou kohokoli jiného.



Plánovaná novela zákoníku práce však toto pravidlo s největší pravděpodobností zruší a maminky a tatínkové se po rodičovské dovolené budou moci vždy vracet na „svou vlastní židli“.

A jak je to s placením pojistného?

Za osoby, které čerpají rodičovský příspěvek, platí zdravotní pojištění stát. U osob, které čerpají rodičovský příspěvek a mají příjmy ze zaměstnání je plátcem pojistného jak stát, tak i tyto osoby.

Co se týká daně z příjmu, tak rodičovský příspěvek je od daně z příjmu osvobozen, mzda ne. Obecně lze tedy říci, že matka, která čerpá rodičovský příspěvek, ale současně má pracovní poměr, neztrácí nárok na výplatu rodičovského příspěvku, ale samozřejmě je povinna co do příjmu z pracovního poměru odvádět všechny povinné odvody.