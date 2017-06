Vyvíjí mobilní aplikace a má úspěch. Problém je, že je moc mladý

Davidovi bylo třináct let, když se spolužákem z Gymnázia Brno - Vídeňská vymysleli ve frontě na oběd první mobilní aplikaci. Byly to taháky do kapsy, které mají dnes už přes sto tisíc stažení. Pak přišly další nápady a další aplikace. V patnácti David Špunar společně s Janem Slámou založili vývojářské studio Wapps, které získalo zakázky od několika velkých firem.

Nyní kluci slaví úspěch i se svým webovým projektem Nenech to být, který má pomáhat dětem, kteří se ve školním kolektivu necítí dobře nebo jsou svědky šikany. (O projektu čtěte zde.) „S tím bychom chtěli prorazit i ve Spojených státech,“ prozrazuje velké plány David Špunar. Ovšem než je uskuteční, musí vyřešit jeden zásadní problém: A to, že je ještě moc „mladý“.

Nemůže podnikat, založit společnost, jediný účet, kterého se dočká, je ten studentský. „Do teď jsme měli s partnery smlouvu o dílo. Ale to už díky tomu, jak expandujeme, nestačí,“ říká čerstvě sedmnáctiletý David. A tak se rozhodl, že se nechá zplnoletnit. Český právní řád to umožňuje od roku 2014.

Štěstí, že jsem potkal právničku

„Podle občanského zákoníku můžete soud požádat o zplnoletnění nejdříve v šestnácti letech. K žádosti musíte doložit důvod, proč to chcete, dále důkaz, že skutečně pracujete, co děláte, kolik si vyděláváte a že vás to uživí,“ vypráví David Špunar, který žádost podal na brněnský soud na konci minulého roku.

Několik měsíců se ale nic nedělo a David začínal být nervózní. Úplně náhodou potkal v únoru jednu právničku, kterou požádal o radu. „Bylo to velké štěstí, protože jinak nevím, co bych dělal, na koho bych se obrátil. Poradila mi tehdy, abych požádal o přednostní projednání, a to jsem na konci února udělal. A už 18. dubna bylo stání,“ vypráví mladík.

Překvapilo ho, že soudu předcházelo předvolání na sociálně-právní ochranu dětí, jehož pracovnice se účastnila i jednání u soudu. „Prý to některé soudy vyžadují. Ale spolužák, který o zplnoletnění žádal pár měsíců přede mnou, v jiném místě, nikoho takového na jednání neměl. Sociální pracovnice prý zastupovala moje zájmy před těmi rodičovskými,“ usmívá se mladík.

Rodiče Davida s žádostí souhlasili, syna totiž od začátku v podnikání podporují. Protože David doložil vše, co soud žádal, jednání netrvalo příliš dlouhou. A 18. května, tedy přesně za měsíc od projednání, dostal mladík potvrzení od soudu, že získal svéprávnost.

V bance nevěděli, co s papíry

„Byl jsem hrozně rád, že už je to za mnou. Ale čekalo mě další běhání po úřadech, abychom konečně založili vlastní společnost. S kamarádem jsme vyrazili k notáři, u kterého jsme sepsali společenskou smlouvu a založili FaceUp Technology,“ říká David.

Oficiálně ale společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Od notáře tedy cesta vedla na živnostenský úřad pro živnostenské oprávnění. “Omluvili jsme se ze školy na celý den. Vše šlo hladce, problém nastal až v bance. Ve Fio, kam jsem si přišel založit podnikatelský účet a složit základní kapitál, si s papírem od soudu nevěděli rady. Nemile mě to překvapilo. Nakonec všechny dokumenty naskenovali a poslali na centrálu do Prahy. Ta se měla vyjádřit, jak dál postupovat. Celé se to protáhlo, naštěstí jen o jeden den,“ dodává David.

Kolik to stálo? Drobný poplatek v bance, asi 150 korun, za zapsání živnosti tisícovku a za notáře 2 700 korun. Jako základní kapitál společnosti zvolili chlapci 20 tisíc korun. „V tuto chvíli jsme tři společníci, protože k nám vstoupil investor, jeden z největších v jihomoravském kraji a spoluzakladatel řady významných společností,“ vysvětluje David Špunar.

A jaké má teď mladý podnikatel plány? Kromě školy se prý hodlá naplno věnovat nově založené společnosti, která bude mít sídlo v Jihomoravském inovačním centru. „Před pár dny jsme prošli výběrovým řízením,“ raduje se mladík a dodává: „Proto také přenechávám vývojářské studio svému kamarádovi, kterému na 100 % důvěřuji. Do budoucna vidím velký potenciál ve virtuální realitě, takže se rozhodně plánuji ubírat tímto směrem,“ uzavírá David Špunar.