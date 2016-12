Myčku prožrala sůl, ale servis záruku neuznal. Na vině je zákazník

Před dvěma lety si Adam Sikyta z Teplic zařizoval kuchyň. Přes e-shop Mall.cz do ní obstaral vestavěnou myčku značky Candy a dostal na ni prodlouženou pětiletou záruku. Neuplynuly ani dva roky a už se záruka hodila: myčka totiž přestala fungovat.

Prodejce zákazníkovi doporučil, ať vadu reklamuje v autorizovaném servisu. Vyslaný servisní technik pak nad myčkou usoudil, že na tuhle vadu se záruka nevztahuje. Na tom by nebylo nic divného, kdyby tou vadou nebylo prorezivění antikorozního plechu uvnitř myčky. Na dně myčky se objevila nepatrná dírka, kvůli níž myčka odmítla fungovat, a podle technika si dírku udělal sám zákazník nesprávným používáním.

Reklamujte znovu a znovu

„Já jsem postupoval přesně podle návodu, i zpětně jsem si to pročítal, a jediné, co je tam napsáno, je, že po doplnění soli doporučují spustit mycí program. Což já jsem dělal,“ říká Adam Sikyta. Obrátil se na prodejce a žádal výměnu zboží nebo vrácení kupní ceny. Mall.cz místo aby reklamaci přijal, klientovi trochu nepochopitelně poradil, ať zboží znovu reklamuje. Když na podivnost postupu zákazník upozornil e-shop, Mall.cz mu napsal, že reklamaci uzavřel se zamítavým stanoviskem. A pokud se to klientovi nelíbí, může zboží reklamovat znovu.

Kdo chce pochopit absurditu komunikace s prodejcem, bude teď mít dobrou příležitost. Když jsme se totiž zeptali Mall.cz, proč zákazníkovi radí reklamovat zboží znovu a znovu, PR manažer Jan Řezáč odpověděl: „Vzhledem k tomu, že zákazník se závěrem reklamace nesouhlasí, má možnost zboží znovu reklamovat, například v jiném autorizovaném servisu.“

Ne vada, ale nevhodný materiál

Co teď? Výrobce sice nabízí záruku pět let, ale pokud ji neuzná, je záruka k ničemu. „Je-li reklamace uplatněna více než šest měsíců po převzetí věci, je na spotřebiteli, aby prokázal existenci vady v případě, že je reklamace zamítnuta,“ upozorňuje spotřebitelský časopis dTest.

Pan Sikyta tedy musí prokázat prodejci, že zboží bylo vadné už v okamžiku prodeje. S tím by mu mohla pomoci soudní znalkyně, jenže ta je trochu skeptická. „Musela by se udělat metalografie, podívat se, jak vypadá struktura toho plechu a najít skrytou vadu materiálu, ale na to bych nesázela,“ tvrdí expertka na koroze Kateřina Kreisová.

Problém podle ní není v tom, že by na plechu byla vada, ale že je nevhodný celý plech. „Obecně se používá materiál, který pro myčky není stoprocentně vhodný. Používají se tenké plechy z korozivzdorné oceli té základní, nejnižší kvality, jaká se používá třeba na příbory. Ta v sobě nemá žádný molybden a je velmi málo odolná chloridům,“ vysvětluje soudní znalkyně.

K tomu přistupují další faktory – dříve myčky vydržely déle, protože se méně šetřilo vodou, ale dnes jsou z úsporných důvodu naprogramované kratší mycí cykly, takže se sůl z myčky nikdy dokonale nevypláchne. „Z hlediska koroze je to špatné. Čím novější myčka, tím méně vody si bere, a čím víc šetří vodou, tím náchylnější jsou ke korozi,“ vysvětluje odbornice.

Nerezový plech, který zrezne

Majitel rozbité myčky je z toho rozpačitý. „Nepřijde mi normální, že vyrábějí myčku z takového materiálu, který se neslučuje s použitím myčky. To prostě nedává smysl,“ uvažuje Adam Sikyta.

Chtěl se dopátrat, co dělal špatně. Zkoušel jednat s vedením servisu, zkoušel kontaktovat výrobce, ale marně. Lépe nedopadl ani redaktor iDNES.cz. Na otázku, v čem zákazník udělal chybu, Ivan Bačina z autorizovaného servisu B.I. Servis odpověděl (v duchu komunikace s Mall.cz), že vyslaný technik chybu neudělal. „Nevidím pochybení technika, postupoval přímo podle pokynů garanta pro ČR. Stížnost i váš požadavek na vysvětlení byl předán vedení firmy zastupující firmu Candy, která se k celé situaci vyjádří,“ napsal Ivan Bačina.

Místo společnosti Candy ČR se ozval vedoucí jejího partnerského servisu a nevědomky potvrdil slova soudní znalkyně: „Nerezový plech je označení pro galvanickou úpravu a ochranu před běžnými atmosférickými vlivy nebo před běžným opotřebením. V žádném případě však nerezový plech nechrání a není chráněn před jakoukoliv chemickou reakcí jiných chemických prvků,“ konstatoval Miloslav Klatovec, šéf smluvního BMK servisu. Proto je prý v návodu doporučeno spustit po dosypání soli program mytí nebo předmytí. Ale zatímco v ostatních pokynech návod mluví autoritativně („je nutné“, „musí se“), v tomto bodě - který je mimochodem až na konci - návod spuštění mycího programu pouze „doporučuje“. A přestože nemusel, pan Sikyta to podle svých slov dělal.

Sto let záruky k ničemu

Když se iDNES.cz zeptat prodejce, v čem tedy zákazník udělal chybu, dočkal se další porce komunikace.

Otázka: „Co mohl zákazník zanedbat?“ Odpověď: „Vada nebyla shledána jako záruční, ale pro nevhodné zacházení vzniklé v rozporu se záručními podmínkami byla posouzena jako mechanické poškození.“ A k tomu ještě upřesnění: „Reklamace byla opětovně na základě posudku servisního technika zamítnuta pro nevhodné zacházení s výrobkem,“ konstatoval Jan Řezáč z Mall.cz.

Hned je to jasnější. Zákazník začal tušit, že jednou jeho chybou bylo, že si koupil myčku. „Opravdu nechápu, že můžou vyrábět myčku, která je prožratelná solí. A klidně vám na ni dají záruku sto let, protože pak tu záruku stejně neuznají,“ říká Adam Sikyta.