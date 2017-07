Šest chyb, které Češi dělají při počítání domácích financí

Nejčastější příčinou finančních problémů je fakt, že lidé nemají přehled o svých výdajích a koupí si něco jen tak pro radost, na co vlastně daný měsíc nemají. Postrádají tedy finanční plán a přehled o tom, kolik v daném období mohou utratit.

1 Špatně plánujeme

Na to je snadná pomoc. „Pokud chcete dostat své finance pod kontrolu, nejlépe uděláte, když si sepíšete příjmy a výdaje posledního roku. Pak odhadněte, jak se obojí bude vyvíjet v roce příštím. Je jedno, zda plán příjmů a výdajů budete mít v notesu na papíře nebo v chytré aplikaci v mobilu, ale je nutné, aby odpovídal realitě. To je základ zdravých financí,“ říká Gabriela Brůhová ze Sberbank.

2 Neporovnáváme nabídky

Výdaje rodinného rozpočtu se většinou skládají z několika fixních měsíčních plateb, tedy za bydlení, energie a další pravidelné výdaje. Každopádně se vyplatí jednou za čas zkontrolovat, jestli není na trhu výhodnější nabídka pro každou platbu. Používání internetových srovnávačů při hledání nejvýhodnější nabídky se výrazně rozšířilo a tento proces se tak velmi zjednodušil.

3 Neplatíme včas

Toto zjištění je možná překvapivé, ale část zbytečných výdajů domácností často tvoří poplatky za pozdní platby či upomínky nebo penále. Toto si lze přitom poměrně snadno hlídat a pomůže nám v tom právě finanční přehled a jednoduchý plán. Vyhnete se tak i situaci, kdybyste chtěli zaplatit, ale nemáte na účtu potřebné finance.

Pomocníkem může být kreditní karta, která nabízí bezúročnou půjčku na určité období, během kterého můžete půjčenou částku zdarma splatit.

4 Neumíme se rozhodnout pro správnou půjčku

Lidé často váhají, jaká půjčka je pro ně vhodná a jak moc se mohou zadlužit. Ne každý nedostatek peněz se vyplatí financovat půjčkou, ale pokud se jedná o rozumné investice, jako je například financování studia či smysluplných koníčků dětí, pak je půjčka jistě vhodným řešením.

Průzkum: finanční předsevzetí Do roku 2017 si více než 60 % lidí dalo finanční předsevzetí: budu více hlídat domácí rozpočet

budu méně utrácet za zbytečnosti

budu odkládat část výplaty a spořit

budu chodit nakupovat se seznamem

budu včas platit nájem a energie Svodům však odolá jen málokdo. Stačily 3 měsíce a téměř polovina respondentů alespoň jednou své finanční předsevzetí porušila. Nejčastěji si koupili něco pro radost. Jako důvody k porušení plánů uvedli nečekané výdaje a nedostatek vůle. Vyplynulo to z průzkumu, který pro Home Credit připravila agentura STEM/MARK.

„Pokud již půjčku splácíte, nebojte se zjistit, zda není možné získat výhodnější podmínky. Ať už jejím refinancováním nebo sloučením více půjček do jedné. Ušetřit se dají významné částky a především celé vyřízení je opravdu jednoduché a rychlé,“ doporučuje Gabriela Brůhová ze Sberbank.

Možné je také sloučení půjček rodinných příslušníků. Ať už se jedná o bankovní nebo nebankovní půjčky, splátky kontokorentů nebo různých karet. Sloučení půjček může ročně ulevit domácímu rozpočtu o značnou částku.

5 Nemluvíme s dětmi o penězích otevřeně

I děti by měly odmalička vědět, že peníze nepřichází domů samy a jejich zdroj není neomezený. Jakmile dětem začnete dávat kapesné, je nejvyšší čas jim vysvětlit, že peníze nejsou hračka. Že je nutné je utrácet s rozumem. Tím se děti postupně naučí s penězi zacházet a v budoucnosti se tak mohou vyhnout zbytečným chybám.

6 Nemyslíme na “potom”, ale pouze na “teď”

Hypotéka je závazkem na dlouhou dobu, většinou až na 30 let. A tak by lidé měli mít dostatečnou finanční rezervu a neměli by veškeré příjmy využívat na splácení hypotéky. Vyplatí se myslet i na nečekané nepříjemné životní události. Mohou se objevit neplánované výdaje, nebo snad i výpadek příjmů kvůli ztrátě zaměstnání či dlouhodobé nemoc. K hypotéce se doporučuje zajistit si pojištění schopnosti splácet. „Klient tak bude nejen více zajištěný, ale zároveň získá i výhodnější úrokovou sazbu,“ uzavírá Gabriela Brůhová.