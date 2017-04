Chcete zkusit podnikat? Vyhněte se začátečnickým chybám

Má tah na branku, vášeň pro to, co dělá, a nechybí mu pracovitost a ochota snášet porážky, které jej vzápětí posílí. Tak by se dal charakterizovat mladý podnikatel, který má šanci uspět. „Hned po škole jdou podnikat lidé, které spojuje chuť něco tvořit a něčeho dosáhnout. Z mojí zkušenosti jsou to většinou studenti, kteří potřebují vidět smysl v tom, co dělají. Mají vlastní vize a sny. Také se často setkávám s lidmi, kterým prostě nevyhovuje školní systém, a tak nechtějí být ani zaměstnaní a pracovat pro někoho jiného. Rádi by větší svobodu,“ shrnuje Jiří Rostecký, zakladatel portálu Mladypodnikatel.cz.

Kam nejlépe investovat? Před začátkem podnikání si rozmyslete, kam investovat.

Výhodou podnikání už během studia je, že si je můžete bezpečně vyzkoušet a připravit si zázemí pro budoucí práci. „Odstartovat byznys s něčím jednodušším na volné noze ještě při škole nebo po jejím dokončení je dobrý nápad. Novopečený profesionál projde obdobím začátečnických chyb na malých zakázkách. Je to určitě lepší než vyhořet s milionovou investicí z rodinných úspor,“ souhlasí Robert Vlach, podnikatelský poradce a provozovatel portálu Na volné noze.

Někteří podnikající studenti dokonce přiznávají, že poměrně brzy vydělávali větší peníze než jejich učitelé. „Po škole bych nikdy neměl tolik času na samostudium a zkoušení riskantních příležitostí. Na začátku jsem se hodně plácal v neznámu. Četl jsem články a sledoval diskuse. Ale až po letech, když jsem se účastnil školení podnikání, jsem zjistil, že jsem většinu věcí dělal špatně. Každému začátečníkovi bych doporučoval projít kurzem podnikání, byť to není zrovna levné,“ říká podnikatel Tomáš Vachuda z Prahy.

Jděte na kurz nebo na kávu s profesionálem

Kromě kurzů pro začínající i pokročilé podnikatele, kde se naučíte například základy marketingu, účetnictví nebo práva, můžete sledovat nejrůznější weby pro podnikatele s mnoha tipy od zkušenějších odborníků. Přidejte se také do podnikatelských skupin na Facebooku, kde se můžete na cokoliv zeptat a sdílet s ostatními své zkušenosti. Mnozí začátečníci si pochvalují i rozhovory s úspěšnými podnikateli a motivační videa, která je dokážou „nakopnout“ k lepšímu výkonu a hlavně je podpoří v tom, aby ve svém úsilí vytrvali, i když se třeba zpočátku nedaří.

Podle Jiřího Rosteckého by se začátečníci měli obrátit na někoho, kdo je v tom, co dělají, napřed: „Vždycky se mi vyplatilo obklopovat se lidmi, kteří jsou v něčem lepší než já a mohou mi dát dobrou zpětnou vazbu, navést mě správným směrem. Ani to nemusí být podnikatel z úplně stejného oboru. Překvapivě mnoho zkušených lidí je ochotno dát si i s absolutními začátečníky kafe a podělit se o svoje know-how. Doporučuji toho využít.“

Nestačí být srdcař, je nutné být i byznysmen

Základem úspěchu v podnikání je přijít s něčím novým, žádaným, objevit díru na trhu. Zároveň je velmi důležité, aby si mladí podnikatelé vybrali odvětví, kterému rozumějí, baví je a naplňuje. To, co zákazníka nakonec přesvědčí, aby si vybral právě je, může být totiž i jejich nadšení pro věc.

Ještě než reálně začnete, měli byste se co nejvíce informovat o podnikání v daném oboru. „Na volné noze se podniká úplně jinak než ve firmě a zrovna tak oborové odlišnosti mohou být významné,“ vysvětluje Robert Vlach. „Doporučuji udělat si rešerši dostupné literatury a on-line zdrojů. Většina oborových blogů je v angličtině. Nastudujte si je a s případnými dotazy pak oslovte zkušenějšího kolegu z branže jako mentora nebo jako poradce formou placené konzultace.“

Pro získání živnostenského oprávnění není třeba dokládat žádné vzdělání nebo praxi. Stačí se dostavit na živnostenský úřad a zaplatit poplatek tisíc korun. Vždy si zjistěte, jestli se na daný obor nevážou nějaké další povinnosti mimo živnostenský zákon, například hygienické předpisy. Jestliže máte podnikání jako svoji hlavní činnost, platíte měsíčně zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Vždy za kalendářní rok musí OSVČ podat do konce března daňové přiznání a také přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Pro živnostníky je klíčové, aby si efektivně rozložili čas mezi propagaci a obchodní činnost, zjednodušeně řečeno mezi shánění a domlouvání zakázek a jejich samotnou realizaci. Nestačí být srdcař, jak si někteří na začátku myslí, je třeba být i obchodník. Měli byste tedy vědět, jak přesně budete svůj nápad realizovat, jak ho zpropagujete, komu ho prodáte, za kolik a jak to dělá vaše konkurence.

Prodejte se na internetu

„V dnešní době je potřeba být vidět. Kdo není na internetu, jako by nebyl. Takže jsem si co nejdříve založil portfolio, zapsal se do různých oborových i jiných katalogů, začal jsem řešit umístění ve vyhledávačích, blogoval jsem. Po letech jsem napsal e-book, který jsem poskytl zdarma, což považuji za nejlepší krok vůbec,“ popisuje začátky svého podnikání Tomáš Vachuda a dodává: „Pokud chcete uspět, musíte se odlišit. Dokud jsem měl neutrální portfolio i sebepropagaci, moc to nefungovalo. Až když jsem začal mít hatery, tak přišli i loveři, které jsem zaujal právě svou odlišností.“

V podnikání se připravte na to, že strach mít můžete, ale ne moc. Podle Jiřího Rosteckého podnikatel potřebuje mít sebejistotu, ale také pokoru: „Je to kombinace mnoha paradoxů. Je dobré vnímat všechna možná rizika a třeba se i trochu bát, ale zároveň musíte umět riskovat a dělat těžká rozhodnutí. Dalším předpokladem je chtít vydělat peníze, protože o tom podnikání je. Současně ale nemůžete všechno přepočítávat jen na finance, musíte být ochotní pracovat i zadarmo. Vážit svoje investice a vidět ve své práci hlubší smysl.“

Mnozí lidé se zaleknou ještě dříve, než s podnikáním doopravdy začnou. „Pokud byznys nejde nebo člověka nebaví, je v pořádku skončit. Špatné je skončit s vysokými dluhy nebo pošramocenou pověstí,“ říká Robert Vlach. Jak dodává, mnozí podnikatelé vystřídají několik činností nebo přístupů, než najdou ty správné. „Pokud profesionál končí proti své vůli, pak za to mohou zpravidla peníze, nedokáže se uživit. Anebo problémy s klienty způsobené absencí odbornosti, nedostatečnou kvalitou, nespolehlivostí či špatným vyjednáváním o podmínkách kontraktů,“ uzavírá Robert Vlach.