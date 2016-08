V nové práci odložte trému a nemachrujte. Osm kroků, jak uspět

„Když jsem na vysoké chodil na brigády, vždycky jsem věděl, že je to dočasné, ale teď jsem nastoupil do práce napořád. Bylo to jako ledová sprcha,“ vzpomíná dnes třicetiletý Mirek z Prahy, jak před lety přišel do svého prvního zaměstnání.

Nastoupil do marketingového oddělení mezinárodní firmy. „Strašně jsem se bál, že něco pokazím. Ukázalo se, že ani počítač, ani cizí jazyk mi nejsou tak dobrými přáteli, jak jsem si myslel. Prvních pár týdnů jsem neměl čas na nic jiného než na práci a na spánek,“ popisuje mladý muž. Ale stejně jako mnoho jiných absolventů i Mirek se brzy „otrkal“ a dnes podobnému oddělení dokonce šéfuje. Jak co nejlépe zvládnout nástup do nové práce?

1. Nepropadejte panice

Nastupujete-li po prázdninách do své první práce, odložte příručky typu Jak snadno a rychle udělat kariéru. Uklidněte se a spolehněte se na svůj selský rozum. „Je logické, že budete mít trému a budete se bát chyb. Ale starší kolegové zaprvé nemají čas sledovat každý váš krok a zadruhé vám nervozitu a počáteční omyly odpustí, protože kdysi byli v podobné situaci,“ uklidňuje psycholog Dalibor Špok, který na webu www.daliborspok.cz poskytuje psychologické a kariérní poradenství. Spíše než odborné znalosti budou ostatní hodnotit váš přístup: zda jste dost aktivní, jestli se snažíte opravit, co se vám nepovedlo...

2. Natrénujte nový režim a rychlejší tempo

Psychicky se připravte na to, že se vám změní denní režim. Budete vstávat pravidelně každý den ve stejnou dobu, čas návratu ze zaměstnání může být někdy nejistý, budete mít méně volného času... „Mladé lidi v první práci nejvíce překvapí vysoké tempo a perfektní řád, že se prostě nikdo nefláká,“ říká HR manažerka společnosti McDonald’s Linda Šefčíková. „To je ale věc cviku a díky dobrému tréninku se i nováček rychle zapojí do kolektivu,“ dodává.

3. Připravte se na úřadování

První dny vás nemine povinné papírování. „Podepíšete pracovní smlouvu, platový výměr, souhlas se zpracováním osobních údajů, budete si muset zajistit přístupovou kartu, hesla do firemních systémů a podobně,“ vyjmenovává David Petrů, country manager personální společnosti Hill International. Nezapomeňte si s sebou do práce vzít občanský průkaz, kartičku zdravotního pojištění, číslo účtu, aby vám přišla výplata, výpis z trestního rejstříku, vytištěný životopis a rovněž vysokoškolský diplom, personalisté si pořizují kopii. Také počítejte se vstupním lékařským vyšetřením. „Pokud už absolventi předtím někde pracovali, měli by předložit zápočtový list,“ doplňuje Linda Šefčíková.

4. Snažte se udělat skvělý první dojem

Lidé často chtějí být první den v práci perfektní. Nejdůležitější je však přirozenost. „Již na pohovoru vypozorujte, jak se lidé ve firmě oblékají, a přizpůsobte tomu své oblečení již od počátku. Povídejte si s kolegy, ale nehodnoťte, pozorujte a nasávejte atmosféru,“ radí David Petrů.

Linda Šefčíková k tomu dodává, že nový kolega bývá obohacením týmu a stávající zaměstnanci se na něj většinou těší. „Nováček má tedy dobrou výchozí pozici. Všichni mu chtějí dát šanci zapadnout a naučit se. Ovšem pokud bude chodit pozdě, chovat se s despektem, nebude dodržovat pravidla, bude pro semknutý tým snadné jej vyloučit.“

5. Neprosazujte se za každou cenu

Do kolektivu vplouvejte opatrně a pozvolna. „Kolegy nezajímají vaše názory a poslední, co chtějí, je další nováček, který všechno zná a všude byl. Je rozdíl mezi přívětivou iniciativou a bezohlednou ambiciózností. Stůjte zpočátku spíše v pozadí, vše se snažte zapamatovat, buďte milí a ochotní, nevyjadřujte vyhraněné postoje,“ radí psycholog.

Komunikujte se všemi, na nikoho si zatím nevytvářejte vlastní názor a nenechte se zatáhnout do sporů, o nichž nic nevíte.

6. Nevzdávejte to předčasně

Je toho na vás moc a vy si říkáte: Dávám tomu týden a jdu pryč? Nevzdávejte se. „Takové pocity jsou naprosto přirozené a prožívá je každý nováček,“ potvrzuje David Petrů. „Až se seznámíte s prostředím, samy rychle zmizí.“

7. Neodmítejte žádnou výzvu

Jako nováčci se musíte hodně učit. „Zaprvé profesionalitě: dobrému chování k zákazníkům, příjemnému vystupování, schopnosti neprojevit nepatřičnou emoci, konstruktivnímu postoji k chybám. A zadruhé pracovním návykům: jak si práci organizovat, čím začít, jak vše zvládnout včas, jak se dát do činnosti, které se obáváte,“ vyjmenovává Dalibor Špok. Nebojte se a všechno si osobně vyzkoušejte. Budete-li mít možnost, udělejte si kolečko po jednotlivých odděleních firmy, abyste viděli, jak to funguje. „Nevybírejte si jen lákavé úkoly, často vás nejvíce naučí právě to, co se vám zdá pod vaši úroveň,“ doporučuje psycholog.

8. Nebojte se ozvat

Jestliže něčemu nerozumíte, zeptejte se. Žádný zaměstnavatel neočekává, že se budete od prvního dne orientovat. Ozvěte se rovněž, pokud něco není tak, jak jste se s nadřízeným při pracovním pohovoru dohodli. „Přečtěte si pořádně pracovní smlouvu, zkontrolujte si, jak jsou v ní vypořádány přesčasy, benefity, typ pracovního poměru, dovolená, a hlavně výše mzdy,“ doporučuje personalista Petrů.