Sedm rad, než půjdete na úřad práce

1. Registrace

Žádost o zprostředkování zaměstnání musíte podat osobně na příslušném pracovišti podle místa svého trvalého bydliště. Potřebné formuláře si můžete stáhnout na stránkách úřadu práce .

K prvnímu jednání budete potřebovat občanský průkaz a zápočtový list. Pokud vám váš bývalý zaměstnavatel potřebnou dokumentaci nedodal, můžete o spolupráci požádat právě úřad práce. Doručíte-li žádost do tří pracovních dnů po skončení zaměstnání, jste do evidence zařazeni od dne následujícího po skončení zaměstnání. Pokud jste ovšem zrovna na nemocenské, na úřad práce ani nechoďte, po dobu pracovní neschopnosti se uchazečem o práci stát nemůžete.

2. Nárok na podporu

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, když zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době posledních dvou let před zařazením do evidence získáte dobu důchodového pojištění alespoň dvanáct měsíců. Laicky řečeno to znamená, že jste byli dvanáct měsíců zaměstnáni nebo například byli na rodičovské dovolené.

Ale pozor, pokud jste dostali výpověď pro hrubé porušení pracovních povinností, nárok na podporu vám nevznikne. Stejně tak se podpora neposkytuje po dobu, za kterou vám zaměstnavatel vyplatit odstupné.

3. Výše podpory

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí v takzvané podpůrčí době, u uchazečů do 50 let věku činí podpůrčí doba 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců. Výše podpory činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Neznamená to však, že pokud jste v minulém zaměstnání vydělávali padesát tisíc, bude podpora dvacetitisícová. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je stanovena na 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího rok, ve kterém byla podána žádost. V roce 2017 je maximální výše podpory v nezaměstnanosti 15 660 Kč.

4. Živnostník

Pokud jste živnostník a ukončili jste podnikání, i vy se můžete přihlásit do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Výhodou pro vás je, že ode dne zaevidování je plátcem zdravotního pojištění stát. Doba evidence na úřadu práce se navíc započítává pro účely důchodového pojištění, doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se započítává celá, doba evidence bez pobírání podpory částečně.

A máte i nárok na podporu v nezaměstnanosti, samozřejmě za předpokladu, že splňujete základní obecnou podmínku, tedy že jste v uplynulých dvou letech alespoň 12 měsíců vykonávali činnost, kterou jste získali dobu důchodového pojištění. Výše podpory se vypočítává z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc.

5. Brigáda

Podařilo se vám sehnat brigádu, ale nechcete rušit evidenci na úřadu práce? Nemusíte, ale je vaší povinností tuto skutečnost oznámit úřadu práce nejpozději v den nástupu do práce. Měsíční hrubý výdělek nesmí přesáhnout polovinu hrubé minimální mzdy, maximálně si tedy můžete vydělat 5 500 Kč hrubého měsíčně. Po dobu brigády se samozřejmě podpora v nezaměstnanosti neposkytuje. A toto takzvané nekolidující zaměstnání vám nesmí bránit v plnění povinností uchazeče o zaměstnání. Nedostavit se na úřad práce ve stanoveném termínu nebo se nezúčastnit výběrového řízení, které vám úřad zprostředkoval proto, že zrovna podáváte zmrzlinu, skutečně není omluvou a může se stát, že vás za to úřad práce z evidence vyřadí.

Nezaměstnanost v ČR ČR má nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (4,1 % k 31.5.2017)

Úřad práce ČR eviduje celkem 308 521 uchazečů o zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti pobíralo v květnu 2017 78 129 lidí

Průměrná výše podpory činila 6 740 Kč. Zdroj: ÚP ČR

Schválená novela zákona o zaměstnanosti ale přináší změnu. Po nabytí její účinnosti bude přivýdělek možný pouze na základě pracovního nebo služebního poměru a dohody o pracovní činnosti. Existence právního vztahu založeného dohodou o provedení práce bude překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání.

6. Pomoc úřadu práce

Úřad práce nenabízí jen vhodná volná místa, ale může vám poskytnout i širokou škálu poradenské pomoci. Pokud to bude zapotřebí, může vás například zařadit do tzv. Job Clubu. V něm získáte zkušenosti a dovednosti ještě před nástupem do zaměstnání. Dozvíte se především jak a kde hledat zaměstnání, jak napsat strukturovaný životopis, jak se připravit na výběrové řízení, jak napsat inzerát či jak na něj odpovědět. Ale také jak komunikovat s lidmi, s kolegy i nadřízenými. Samozřejmě zjistíte, jaká jsou práva a povinnosti v pracovněprávní problematice.

7. Rekvalifikace

Možná jste v situaci, kdy uvažujte o změně profese, protože například jako masér byste místo našli. Nebo neumíte pracovat s počítačem, což je podmínkou i pro práci vrátné v místní továrně. Úřad práce vám může zaplatit rekvalifikaci.

ÚP ČR může plně nebo částečně financovat tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a kurzy u zaměstnavatelů. Na tyto příspěvky nevzniká nárok automaticky, vše je otázkou individuální domluvy a posouzení pověřeného zaměstnance úřadu práce. Během doby, kdy probíhá rekvalifikace, kterou plně zabezpečuje úřad práce, pobírá uchazeč o zaměstnání 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, maximálně 17 550 Kč měsíčně. Pokud si vhodný kurz na zvýšení kvalifikace najdete sami a úřad práce váš požadavek schválí, cena takto zvolené rekvalifikace nesmí v období 3 let přesáhnout částku 50 000 Kč. U zvolené rekvalifikace ale úřad nevyplácí podporu při rekvalifikaci ani vedlejší náklady spojené s její realizací.