Diář mají na půl roku plný akcí. O kuchařky bez domova je zájem

Podařilo se mu vytvořit práci pro dvacet žen, které do té doby žily na ulici. Některé zde pracují na plný úvazek, jiné na částečný. A ze mzdy se jim daří řešit exekuce. Většině se díky projektu Kuchařky bez domova podařilo odrazit ode dna. „Za ty čtyři roky jsem viděl ženy růst, co se týká komunikačních schopností, pracovních návyků, ale i třeba schopnosti hrát divadlo. Zlepšují se ve všem,“ říká Rad Bandit.

K tomu ovšem vedla dlouhá cesta...

Projekt Kuchařky bez domova vznikl jako součást organizace Jako doma, která pomáhá ženám. Oslovili jsme je v azylových domech, první jídla vařily v kuchyňce organizace nebo u někoho doma. Dali jsme dohromady jednoduchý stánek, se kterým jsme pak vyrazili na farmářské trhy.

Příběh kuchařky Petry „Oslovili mě v azylovém domě, zda chci pracovat jako kuchařka. Souhlasila jsem,“ říká 45letá Petra, která několik let žila po azylových domech a garážích.



Dnes je zaměstnaná na poloviční úvazek, s dcerou a přítelkyní si pronajímá byt a zažívá po dlouhé době jedny z nejhezčích a nejklidnějších let.



„Vypomáhám v jídelně i za barem. Starám se o úklid, dělám, co je potřeba,“ popisuje své povinnosti, za které si domů přinese zhruba osm tisíc měsíčně.



Stejně jako 90 procent žen, které se ocitnou na ulici, je zatížená exekucemi. Ty se jí nyní daří splácet.



A projekt měl úspěch, vaše kuchařky návštěvníky trhů zaujaly, lidé k nim začali chodit jíst.

Tak jsme fungovali dva roky a postupně vznikal nápad založit si vlastní jídelnu. Hledali jsme prostory. Vstříc nám vyšla Praha 5, která nám pronajímá několik místností v Brožíkově za korunu měsíčně. Smlouva o pronájmu je podepsaná na rok, ale věříme, že ji nebude těžké prodloužit.

Kde jste vzali peníze na vybavení jídelny?

Máme opravdu profesionální vybavení, které jsme pořídili z Operačního Programu Praha Pól Růstu, což je grant magistrátu určený na sociální podnikání. Celkem jsme proinvestovali tři miliony korun, přestavěli prostory, vybavili kuchyni i interiér. Bylo to náročné, na jednotlivé kroky se vypisovala výběrová řízení. Nyní už je projekt soběstačný, stojí na vlastních nohách.

Rad Bandit Žil v Londýně, kde pracoval jako sociální pracovník a vystudoval sociální práci na londýnské University of East London.

Podnikl dvouletou cestu kolem světa. Po svém návratu v roce 2012 mimo jiné působí jako autor a publicista v časopisech Nový Prostor a A2larm.



V týmu organizace Jako doma vede výzkum, protože jej k úžasu přivádějí příběhy a obrazy žen bez domova a queer lidí bez domova.



V současné době studuje Sociální politiku na FSV UK



Organizace Jako doma slíbila, že jídelna bude fungovat pět let, plány jsou ovšem dlouhodobější.

Ano, chceme trvalou udržitelnost, generovat příjem, který bude možný investovat zpět.

Kolik si ženy bez domova u vás vydělají?

Vydělají si 80 korun na hodinu čistého. Po nějaké době se jejich výdělek zvedá na 95 korun na hodinu. Zaměstnankyně na plný úvazek si tak přijdou na 15 tisíc čistého, což je daleko více, než si byly kdy schopné v běžném životě vydělat. Všechny mají zdravotní průkaz.

Jak vybíráte kuchařky? Máte nějaké výběrové řízení?

Výběrová řízení nemáme, jakékoli ženě, která má zájem u nás pracovat, nabídneme brigádu formou dohody o provedení práce. Pokud práce adeptku baví a chce ji dělat, nabídneme jí individuální podporu a vedení. Tímto způsobem jsme schopni většinu kuchařek udržet.

Je o práci u vás velký zájem?

Zájem je dostatečný tak, aby ženy pokryly všechny naše aktivity, včetně cateringu a stánkových prodejů. A zájem o naše služby roste. Odmítli jsme bohužel jednu paní, která má těžké zrakové postižení a nebyla schopná se do provozu zapojit. Zapojili jsme ji nicméně do jiných aktivit organizace. Nikoho neposíláme pryč.

Testujete si nějak uchazečky, zda jsou na práci vhodné?

Zda jsou vhodné se ukáže během brigád. Někdy se stane, že to ty ženy nebaví a samy usoudí, že vaření není pro ně. Ty, které mají o práci zájem dostanou podporu, tak aby práci vykonávat mohly. Méně zkušené ženy například připravují a čistí zeleninu, provádějí pomocné práce. Naprostá většina žen je schopna v projektu růst.

Jako doma - Homelike Je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví.



Jejím cílem je společnost, kde má každý možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti.



Jedním z projektů jsou právě Kuchařky bez domova. www.jakodoma.org



Kdo jsou vaši nejčastější klienti?

Naše spolupracovnice jsou nejčastěji ženy, které žijí v ubytovnách, azylových domech, noclehárnách. Z hlediska zdraví jsou traumatizované zažitým násilím a pobytem na ulici. Máme kuchařky ve věku od jednadvaceti do šedesáti let. Tým je velmi variabilní.

Jaké máte plány do budoucna?

Plánů máme spoustu. Rádi bychom otevřeli podobné jídelny v Brně či Ostravě. Uvažujeme o komunitním centru pro ženy bez domova, jehož součástí by měla být i škola ulice. Jedná se o britský koncept, kdy ženy v rolích expertek přednášejí pro veřejnost a lidi bez domova. Každý bude vítán. V současné době hledáme vhodnou nemovitost, projekt odstartuje na podzim. Již dnes zaměstnáváme terénní pracovnice, které si takovým životem prošly, chodí do ulic a vyhledávají tam zájemkyně o naše programy a přivádějí je k nám.