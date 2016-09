Opustila manažerské místo a pustila se do podnikání: seznamuje lidi

V privátním bankovnictví komunikovala vesměs s pracovně úspěšnými a zámožnými lidmi. Všimla si, že řada z těchto klientů nebyla, i přes finanční zabezpečení, šťastná. Proč? Chyběli jim životní partneři. A tak, když se rozhodovala, že změní svůj život a opustí „teplé“ místo v bance, ji napadlo, že bude pomáhat lidem, kteří nemají plnohodnotný vztah. Založila agenturu Náhoda, která se věnuje rozvoji osobnosti a seznamování.

Pro řadu lidí by byla vaše stoupající kariéra v bankovnictví životním vrcholem.

To máte pravdu, ale mě práce postupně přestávala dávat smysl. Stavěla jsem jednu, druhou, pátou strategii, všechny zaměřené na výnosnost a ne na klienta. A mě to najednou už nezajímalo. To je možná rozdíl v přístupu ke kariéře mezi ženami a muži. Ženy chtějí ve své práci vidět smysl. A já už jsem ho postrádala.

Takže jste podala výpověď a založila seznamku?

Tak radikální to nebylo. Ještě při práci jsem oslovila své známé kouče a psychology a řekla jim, že mám podnikatelský plán, že chci chytře seznamovat lidi. Ptala jsem se jich, co by se dalo vymyslet. Postupně tedy vznikl projekt, který jsem ale nejdříve představila manželovi. Tem mi řekl: „To zní dobře.“ Tak jsem se do toho pustila.

V roce 2011 jste zprovoznila webové stránky a v kanceláři uvítala první klienty. Kolik stál rozjezd agentury?

Byly to řádově statisíce korun. Měla jsem našetřeno. Nejvíce peněz padlo na internetový systém a na provoz kanceláří. Ty byly nutné. Nechtěla jsem se s klienty bavit o tom, co je důležité pro jejich sexuální život někde v restauracích nebo kavárnách. Od začátku jsem vytvořila tým lidí, kteří se mnou spolupracovali a naplňují jeden pilíř agentury, tedy rozvíjení osobnosti - jsou to psychologové, kouči, vizážisté, sexuologové, imagemakeři.

Ti všichni mi pomohou najít partnera?

Pokud se chcete rychle seznámit, tak ne. K tomu využijete naší klasickou internetovou seznamku. Nebo si můžete zaplatit VIP členství, a v takovém případě k sobě získáte konzultanta, který vám vytipuje podle kritérií vhodné partnery. Navzájem vás pak propojí a domluví schůzku. Toto využívají především známé osobnosti či velmi movití klienti, kteří si nemohou nebo nechtějí zakládat běžný profil na webu. A pak nabízíme ještě program rozvoje osobnosti. To znamená, že nejprve na vás zapracujeme a teprve potom vám pomůžeme s vyhledáním vhodného partnera.

Jak na mně zapracujete?

Už Einstein říkal, že dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky, je šílenství. Takže pokud chcete v životě něco změnit, tak musíte změnit sám sebe, projít transformací, změnit stereotypy a programy, které už neslouží. Nabízíme sérii workshopů, které, jak říkáme, vyladí motory.

Veronika Vinterová Vystudovala VŠE v Praze



Absolvovala koučovací výcvik v souladu s International Coach Federation



od roku 1995 pracovala 15 let v privátním bankovnictví a v oblasti investičních produktů.



od roku 1997 řídila lidi a vedla různé výcviky, kurzy a workshopy ve finančnictví.



od roku 2010 podniká v oblasti partnerských vztahů, založila rozvojovou a seznamovací agenturu Náhoda.



Od letošního roku působí také v rozvojovém programu Opravdovost.

Je vdaná a má dva syny.



Jsme zvyklí se vzdělávat pro povolání, ale nejsme zvyklí se vzdělávat ve vztazích. Pokud jsme neměli to štěstí, že naši rodiče měli kvalitní vztah a dali nám dobrý předobraz lásky, tak se ho musíme naučit. Ale kde? Ve škole o životním štěstí nepadne slovo. Možná v sexuální výchově se dozvíme, jak se ochránit, jak neonemocnět, neotěhotnět, ale to je v negativním duchu. Ale kde se naučit vztahům v tom pozitivním smyslu? My takové vzdělávání nabízíme.

A jak tedy „vyladění motorů“ probíhá?

Transformační program je rozdělený na fáze. Projdeme si váš život, co máte za sebou, co se vám stalo, co si nesete za zátěž. Bavíme se s vámi o vaší image, výživě, životním stylu, rozebereme minulé vztahy. Druhá fáze je podrobná analýza osobnosti, formou rozhovoru a vyplnění dotazníků. Není to o tom, jestli jsem introvert nebo extrovert, ale jak fungujete ve vztazích. Tato znalost je užitečná pro partnerství, jak na začátku, tak i v budoucnu.

Ve třetí fázi zjistíme, co je pro vás důležité, jak trávíte volný čas, co vás dělá spokojenou, šťastnou. Z toho všeho se vydefinují témata, ve kterých potřebujete „přidat“. Poznání trvá zhruba 3 až 6 měsíců. Setkáváme se jednou za 14 dní na dvě hodiny a klient také pracuje samostatně na něčem, co bychom mohli nazvat domácími úkoly. Je to tedy kompilát přístupů k práci na osobnosti.

Kolik to stojí?

Program rozvoje osobnosti vyjde řádově na desítky tisíc v horizontu několika měsíců. Lidé nemají problém v této oblasti zaplatit, je to investice do sebe sama. Je ale také možné se za pár set korun zúčastnit třeba jen jednoho kurzu, například randeologie nebo renesance ženství.

Randeologie?

Ano, zní to zvláště. Pro muže máme randeologa a ten učí, jak oslovit ženu, a to kdekoliv, v obchodě, na ulici. Kurz se skládá z teoretické části a té praktické, kdy společně vyrazí do terénu. Vedou ho mladí muži, kteří k tomuto povolání došli tak, že stydlivost sami překonali a své zkušenosti předávají nyní dál. A pro ženy máme například školu svádění.

Jaký je o vaše služby zájem?

Od začátku obrovský. Nyní máme v databázi desítky tisíc lidí. Ale těch, co chtějí pracovat na své osobnosti, rozvíjet se, je jen část, zhruba stovka ročně. Ale to číslo pořád roste.

Váš tým se postupně, jak přibývalo klientů, rozrůstal. Kolik máte nyní lidí?

V současnosti je to 25 lidí, část jsou zaměstnanci, to jsou například asistentky, grafici, lidé starající se o web a marketing. A větší část jsou právě odborníci, většinou veřejně známí, s dlouholetou praxí, kteří mají ještě další aktivity. Těm platím za poskytnuté služby.

Bylo náročné vytvořit takový tým?

Vybrat si ideální kolegy je vlastně to nejtěžší. Dám výhradně na reference. A proces sbližování je hodně dlouhý. Dbám na to, aby nám společně rezonovaly hodnoty a poslání, abychom měli společnou vizi. Není to o tom, že já budu dotyčného člověka úkolovat, on musí sám přicházet s nápady. V případě koučů, kterých je v týmu nejvíce, to dělám tak, že s nimi absolvuji jejich práci, nechám se od nich koučovat, abych věděla, jak pracují. A pokud to je podle mých představ, tak je pak zase já koučuji v tom, abychom táhli za jeden provaz a navíc dokázali zvládnou a zpracovat to množství problémů, které na nás klienti navalí. Jinak by to každého z nás semlelo.

Litovala jste někdy, že jste opustila jistou práci?

Výhoda instituce je, že máte řadu věcí vyřešenou a věnujete se jen své práci. Nevýhodou, že nemáte svobodu a musíte dělat věci, které s vámi ne vždy rezonují. A když děláte věci, které nejsou vaší vášní, vydáváte hrozně energie. Když vás naopak práce hodně baví, tak máte pocit, že vlastně ani nepracujete. A tak to mám nyní já. I když mnohdy trávím v práci 12 hodin, odcházím domů a necítím se unavená.

Vyděláváte?

Rok dva trvalo, než to začalo trochu vydělávat, ale stále to není mašina na peníze. Jsme schopní zaplatit chod a rozvoj agentury, poplatit náklady, a mít solidní životní standard.

Co bylo a je pro vás na podnikání nejtěžší?

Svého času jsem měla problém říci si o peníze. Nebyla jsem schopná nacenit služby tak, jak reálně vycházely, dávala jsem je pod cenou. Dnes už jsem si té hodnoty vědoma, ano, služby nejsou levné, ale mně dávají prostor, že v době, kdy nejsem s rodinou, s manželem a se syny, tak to má nějaké odůvodnění. Dnes řeším hlavně to, abych měla tým, který cítí odpovědnost za klienty a který dobře funguje. Řeším tedy, jak být dobrým lídrem. A baví mě to.