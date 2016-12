Vánoční pohlednice a novoročenky stávaly jako kilogram masa

Za „světového otce“ vánočních přání je považován britský úředník, vynálezce a designér Sir Henry Cole. Ten chtěl 1. května 1843 po malíři Johnu Carlcottovi Horsleymu, aby mu namaloval obrázek s vánoční tématikou a heslem, které by si mohli lidé posílat ku příležitosti svátků klidu a míru. Malíř zvolil motiv spokojené třígenerační rodinky, která si připíjí na zdraví u slavnostní tabule. Po stranách jej doplnil výjevy milosrdenství – rozdávání jídla a oblečení chudým. Závěrem připojil heslo „ A Merry Christmas and Happy New Year to You“.