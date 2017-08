Při placení esemeskou můžete naletět podvodníkům, varuje odborník

„Tyto podvody jsou založené na momentu překvapení,“ upozorňuje Jiří Grund, šéf Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Jaký scénář podvodníci při svých útocích využívají, aby se obohatili prostřednictvím podvodných SMS plateb?

Scénáře jsou velmi podobné. Vždy se snaží vzbudit dojem, že jde o seriózní nabídku. Podvodníci si například na internetu zaplatí inzerci, která slibuje slevové kupony do známého obchodního řetězce. Kdo na odkaz klikne, v mobilu se mu otevře webová stránka podvodníka. Text na stránce vás vyzve k tomu, abyste zadali číslo vašeho mobilu, čímž si zajistíte slevový kupon. Když kliknete na tlačítko odeslat, přijde vám následně na váš telefon SMS s ověřovacím kódem. Pokud vám nedojte, že jde o podvod a ověřovací kód zadáte zpět do webové stránky, která vás k tomu vyzývá, de facto potvrzujete platbu a přicházíte o peníze.

S čím podvodníci počítají?

Podvodníci vesměs sázejí na neznalost či důvěřivost lidí. Mnoho z nás si jednoduše neuvědomí, že když pošle někomu ověřovací kód, který přijde SMS zprávou, tak tím autorizuje platbu.

Je snadné takové podvodníky odhalit?

Je to velmi složité, protože provozovateli těchto služeb jsou často zahraniční firmy, které je obtížné dohledat. Podvody jsou přitom založeny na momentu překvapení. Když někdo rozjede podvodnou kampaň na slevové kupony, mobilní operátoři jsou schopni ve spolupráci s českými agregátory službu během několika hodin zastavit, nicméně mezi tím už mohou být desítky či stovky lidí podvedeny.

Čím se tedy řídit, abych nenaletěla na podvodnou SMS?

Úplně stačí obezřetnost. Nikomu neposílejte žádné ověřovací kódy, pokud vědomě nenakupujete. Nereagujte na podvodné hlášky typu: „Váš telefon je zavirovaný, do 30 vteřin odešlete SMS na číslo...“. Neodesílejte SMS na čísla začínající devítkou, pokud si nejste jistí, že chcete za něco zaplatit. Je to 99 % úspěchu, že se vám nic podobného nestane.

Ale jak si zajistit 100% jistotu před podvodnými útoky?

Pokud chcete mít jistotu 100 %, zavolejte svému operátorovi a řekněte mu, aby vám zablokoval platby prostřednictvím Premium SMS třetím stranám. Všichni tři operátoři svým zákazníkům umožňují, aby zakázali Premium SMS na své SIM kartě. Ti, kteří používají firemní SIM kartu, mohou o vypnutí Premium SMS požádat správce svého firemního účtu. Pozor ale na to, že se vypínají vždy všechny Premium SMS služby najednou, tedy včetně například možnosti zakoupit si SMS jízdenku. Vypnutí i opětovná aktivace této služby však není zpoplatněna.

Placení prostřednictvím SMS se odehrává přes tzv. Premium SMS. Jak se dá poznat, kolik platba stojí?

Premium SMS jsou krátké textové zprávy, které jsou zpoplatněny jiným než běžným tarifem. Jedná se o prémiový tarif, na který se nevztahují volné jednotky na SMS v rámci tarifu. Jejich cena se může vyšplhat od jedné do šesti set korun.

Cena za Premium SMS je přímo závislá na telefonním čísle, na které zákazník danou prémiovou SMS odesílá nebo ze které SMS přijímá. Cena včetně DPH je obsažena přímo v tomto čísle. Jedná se vždy o poslední dvě (u sedmimístného čísla) respektive poslední tři (u osmimístného) číslice.

V praxi to tedy vypadá tak, že pokud odešlete SMS na číslo například 900 12 30, bude vás daná SMS stát 30 korun včetně DPH. Pokud odešlete SMS na číslo například 900 12 a následně obdržíte SMS z čísla například 900 12 300, vyjde vás příchozí SMS na 300 korun včetně DPH.

Předčíslí pro jednotlivé druhy Premium SMS Předčíslí Služba 900 Multimediální obsah (loga, melodie, hudba, obrázky, video) 901 Hlasování a soutěže 902 Platby za fyzické zboží a služby (parkovné, jízdenky, vstupné, nákup zboží, slevové poukázky, přístup na WiFi atd.) 903 Aplikace, hry, sociální sítě a aplikace do nich 904 Zatím nevyužito 905 Zatím nevyužito 906 Hlasování a soutěže 907 Platby za přístup k virtuálním účtům na internetu (VIP sekce webů, placený obsah, placené přístupy do rejstříků atd.) 908 Služby loterijního charakteru 909 Erotické služby zdroj: APMS

S Prémiovými SMS se dají provádět jednorázové platby, ale i vícenásobné?

Je to tak. Premium SMS se dělí do dvou kategorií – SMS, které se využívají pro jednorázové platby za služby, a SMS, které se využívají pro vícenásobné platby (předplatné) za služby. Ty pak probíhají až do zrušení předplatného dané služby, přičemž danou částkou je zpoplatněna každá přijatá SMS.

Proč nemohou podvodníky, kteří zneužívají SMS platby, odhalit přímo operátoři?

Mobilní operátoři v případě Premium SMS fungují pouze jako zprostředkovatel platby za službu. Operátor samotný tudíž nezná text jednotlivých Premium SMS a neví, ke kterému poskytovateli služby daná Premium SMS putuje. Zná totiž jen agregátora pro dané číslo. Jako pojistku však nastavil velice přísná pravidla i etické kodexy služeb, které musejí agregátoři dodržovat. V případě reklamace jsou tak zákazníci chráněni.