Přehled sociálních dávek: zjistěte, zda máte nárok na peníze od státu

Začátek školního roku je pro rodiny s dětmi finanční pohromou. Za pomůcky do školy pro jedno dítě vydá většina lidí podle průzkumu společnosti Tesco 2 tisíce korun. Ale k tomu ještě nové oblečení, kroužky, družina, obědy, MHD...



Jistá naděje pro ty, kdo opravdu nemají kam sáhnout, jsou peníze od státu. Dosud jste možná na žádné sociální dávky nedosáhli, ale když se děti přehoupnou přes hranici 6 a pak 15 let, mění se jim, a tudíž celé rodině, výše životního minima. Takže vám možná na některou z dávek vzniká nárok. Pokud ano, vypravte se na úřad práce, tam se o sociální dávky žádá.

Nejde přitom o pohyb přímo na hranici životního minima. Nárok na některé dávky vzniká už ve chvíli, kdy máte čisté příjmy nižší než jeho 2,7 či 2,4násobek. Většinou je třeba splnit nějaké podmínky, nejčastěji právě nízký příjem rodiny za určité období.

Jediná dávka, jejíž přiznání není vázáno na nízký příjem, je rodičovský příspěvek. Na ten mají nárok všichni, kterým se narodí dítě, jejich předchozí příjem však určuje, v jaké podobě jej mohou čerpat.

Když je opravdu průšvih

Existuje i mimořádná okamžitá pomoc, o kterou může požádat kdokoli ve chvíli, kdy ho postihne nějaké neštěstí – požár, úmrtí v rodině a následně neplánovaný vysoký výdaj. O pomoc ke státu se však můžete obrátit i ve chvíli, kdy máte nízké příjmy a žádné rezervy a je třeba zaplatit školu v přírodě, na kterou jede celá třída vašeho dítěte a jemu by hrozilo sociální vyloučení, kdyby zůstalo doma.

Nenechte se nachytat

Kdo je v situaci, že nemá peníze a potřebuje na školní pomůcky, sedne možná k internetu a hledá pomoc v nějaké diskusi podobně postižených. Ale co se stane, když do vyhledávače zadáte sousloví „nemám na pomůcky do školy“? Vypadnou na vás hlavně nabídky rychlých půjček za vysoký úrok (i když první půjčení bývá bezúročné). Nenechte se nachytat, je lepší koupit pomůcky bazarové, než se kvůli školní tašce či mobilu pro děti dostat do dluhů.

Bazar přitom nemusí být jen fyzický krámek, ale najdete jich plno i na internetu. Známé je Aukro, Sbazar, Mimibazar... Fungují však i stránky, kde můžete sehnat věci za odvoz či za čokoládu. Například www.vsezaodvoz.cz, www.nevyhazujto. cz, www.darujizaodvoz.cz.

Obraťte se na charitu

Jestli s penězi opravdu nevycházíte, není ostudou obrátit se o pomoc na charitu. Například rodiče dětí do 15 let, kteří pobírají dlouhodobě příspěvek na bydlení, se mohou ve škole poptat na příspěvek na školní obědy. Zde nejde o příspěvek od státu, ale o charitativní projekt, do kterého nejsou automaticky zapojeny všechny školy. Informace na www.obedyprodeti. cz.

Kde žádat a co mít v ruce

O dávky státní sociální podpory žádáte na úřadě práce.



Formuláře žádostí naleznete na internetu na http://portal. mpsv.cz/forms.



S sebou budete vždy potřebovat osobní doklady všech zúčastněných, u dětí do 15 let rodný list. Ten, kdo nemá v dokladech jméno za svobodna, bere s sebou též rodný list.



U dětí nad 15 let potvrzení o studiu či o jiném důvodu, proč jsou nezaopatřené (zdravotní stav...)



Další potřebné doklady uvádíme u jednotlivých dávek.

Přehled sociální dávek:

1 Životní minimum

Životní minimum za jeden měsíc je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti podle následující tabulky:

pro jednotlivce: 3 410 Kč



pro první dospělou osobu v domácnosti: 3 140 Kč



pro druhou a další dospělou osobu v dom.: 2 830 Kč



pro nezaopatřené dítě do 6 let: 1 740 Kč



pro dítě 6 až 15 let: 2 140 Kč



pro dítě 15 až 26 let: 2 450 Kč



Příklady výpočtu životního minima

Dva dospělí: 5 970 Kč



Dva dospělí a jedno dítě 5 let: 7 710 Kč



Dva dospělí a dvě děti 3 a 7 let: 9 850 Kč



Jeden dospělý, dvě děti 7 a 16 let: 7 730 Kč



Existuje ještě existenční minimum, které činí 2 200 korun na měsíc, na rozdíl od minima životního, které má zajišťovat člověku výživu a ostatní základní osobní potřeby, existenční minimum zajišťuje jen výživu.

Čí příjmy se počítají?

Rodiče a děti. Děti nezletilé, ale i zletilé, pokud s rodiči užívají byt a do výpočtu životního minimu je nezahrnují jiné osoby (např. prarodiče).



Manželé nebo registrovaní partneři.



Jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokážou, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.



Společně posuzovanými osobami jsou i ti, kdo třeba studují v jiném městě a bydlí tam přes týden nebo se „doma“ nezdržují ze zdravotních či pracovních důvodů.

Do příjmů se počítají všechny čisté příjmy rodiny, kromě několika výjimek, těmi jsou hlavně:

Příspěvek a doplatek na bydlení, jednorázové sociální dávky, příspěvek na úhradu potřeb dítěte (část, která náleží ze zdravotních důvodů), příspěvek na mobilitu a na zvláštní pomůcku, příspěvek na péči.



Příjmy z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu, když je použijete na zajištění dalšího bydlení.



Náhrady škody na odstranění následků živelní pohromy, peněžní pomoc obětem trestné činnosti, sociální výpomoc poskytovaná zaměstnavatelem.



Podpora z prostředků nadací a občanských sdružení, stipendia, odměny za darování krve.



Daňový bonus.



2 Přídavek na dítě

Dávka poskytovaná při čistém příjmu do 2,4násobku životního minima, náleží rodinám s nezaopatřenými dětmi.

Výše přídavku měsíčně:

dítě do 6 let: 500 Kč



od 6 do 15 let: 610 Kč



od 15 do 26 let: 700 Kč



Příklady příjmů, kdy vznikne nárok na dávku:

Dva dospělí a jedno dítě 5 let: 18 504 Kč



Dva dospělí a dvě děti 3 a 7 let: 23 640 Kč



Jeden dospělý, dvě děti 7 a 16 let: 18 552 Kč



Co doložit:

potvrzení o příjmu za předcházející kalendářní rok (do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek)



potvrzení se dokládají vždy do 30. září



lze žádat až tři měsíce zpětně



3 Porodné

Jednorázová dávka poskytovaná při čistém příjmu do 2,7násobku životního minima, náleží ženám, kterým se narodilo první či druhé dítě. Do příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Výše porodného:

13 000 Kč na první dítě



10 000 Kč na druhé dítě



Příklady příjmů, kdy vznikne nárok na dávku:

Dva dospělí: 16 119 Kč



Dva dospělí a dítě 5 let: 20 817 Kč



Dva dospělí a dítě 7 let: 21 897 Kč



Jeden dospělý: 8 478 Kč



Co doložit:

potvrzení o příjmech za poslední kalendářní čtvrtletí



lze žádat až rok zpětně



4 Příspěvek na bydlení

Když platíte za bydlení víc než třetinu svých příjmů, můžete o příspěvek požádat. Nefunguje však model, že si pronajmete 8+1 v centru Prahy a budete očekávat, že stát vám bydlení zaplatí. Pro každou obec jsou stanoveny normativy cen bydlení (viz tabulka). Stát vám peníze doplatí maximálně do výše odpovídajícího normativu. Žádat mohou majitelé či nájemníci bytu, jejichž náklady na bydlení (nájemné, energie, vodné, stočné, odpady, vytápění) převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistých příjmů.

Normativní náklady na bydlení Počet osob v rodině Nájemní byty v Praze Nájemní byty v obci nad 100 tisíc obyvatel Nájemní byty v obci s 50 000 až 99 999 obyvateli

Nájemní byty v obci s 10 000 až 49 000 obyvateli Nájemní byty v obci s 9 900 a méně obyvateli Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků Jedna 7 731 6 146 5 858 4 996 4 811 4 484 Dvě 11 114 8 945 8 551 7 372 7 119 6 703 Tři 15 114 12 277 11 762 10 220 9 890 9 316 Čtyři a více 18 947 15 526 14 905 13 046 12 648 11 887 Pozn.: Částky uvedeny v korunách za měsíc

Příklad: Rodiče se dvěma dětmi bydlí v nájemním bytě v Horní Dolní. Obec je malá (do 9 999 obyvatel), vztahuje se na ně normativ 12 648 korun. Měsíčně vydají za bydlení 8 800 (nájem, vodné, stočné, elektřina, plyn, odpady). Žena je na rodičovské, dostává 3 800 korun měsíčně, muž vydělá 15 tisíc Kč čistého.

Celkem příjmy: 18 800 Kč



Náklady na bydlení: 8 800 Kč (kdyby byly vyšší než 12 648 Kč, počítalo by se dál jen s touto částkou).



30 % příjmů = 5 640 Kč



Protože náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % jejich příjmů, mají na dávku nárok.



Dostanou 8 800 – 5 640 = 3 160 Kč.



Co doložit:

doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo vlastnictví k nemovitosti



doklad o výši nákladů na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí



doklady o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí, za příjem se přitom považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek



pro trvání nároku je třeba do konce prvního měsíce dalšího kalendářního čtvrtletí doložit doklady o příjmech a nákladech znovu



lze žádat až tři měsíce zpětně



5 Pohřebné

Jednorázová dávka nezávislá na životním minimu. Náleží tomu, kdo vypravil pohřeb dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.

Výše pohřebného 5 tisíc Kč



Podmínka: zemřelý musel být občan ČR



Co doložit: