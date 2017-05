Získat dobrou práci mohou absolventi i bez pohovoru

Zapomeňte na lepení obálek či nadepisování kancelářských šanonů, jimiž se vysokoškolští studenti zabývali na praxích před lety. Hodně se změnilo. Praxe se přejmenovala na stáž a s novým jménem vzrostl i její význam.

„Stáž je vynikající možností, jak si ‚ozkoušet‘ nejen zaměstnavatele, ale i pracovní prostředí. Vstup do zaměstnání je pro absolventy poměrně zásadní a po absolvování stáže mají určitě lepší představu o tom, co očekávat a co ne,“ říká HR ředitelka společnosti Kiwi.com Kateřina Gábová.

Pro toho, kdo chce získat místo na těch nejprestižnějších adresách, není stáž jen přínosem, ale přímo povinností. „V dnešní době jsou možnosti pro praxi a stáž při studiu poměrně velké, takže pokud nemá někdo při studiu žádnou praxi, je to pro mě důvod ke zdvižení obočí,“ říká Gábová z Kiwi.com.

Proč je dobré začít kariéru stáží už na škole? „Pomůže studentům seznámit se s danou firmou, její strategií a cíli. Získají zkušenosti, díky nimž si lépe uvědomí, co chtějí v budoucnu dělat,“ míní Ondřej Wysoglad z personální agentury Adecco ČR.

Anebo naopak zjistí, že vystudovaný obor dělat nechtějí. „Čerstvý absolvent pak může reálně zvážit, jestli se jeho představy příliš nerozcházejí se skutečností, a případně přehodnotit své kariérní představy bez smluvních závazků k zaměstnavateli,“ radí Zuzana Lincová z pracovního portálu Profesia.cz.

Nerozhodnutý student může také například absolvovat stáž jako kolečko po firmě, kde se seznámí s různými odděleními, a rozhodnutí, čemu se bude profesně věnovat, tak může nechat až na později. I když samozřejmě je lepší, pokud se student přihlásí na stáž k zaměstnavateli, kde by chtěl výhledově pracovat na plný úvazek. „Díky stáži má možnost se ukázat, poznat své případné budoucí nadřízené a udělat si před nimi dobrou vizitku. Ani jiná společnost ale není problém, dnes vás rádi uvítají i v případě, že jste stážovali u konkurence,“ říká šéfredaktorka časopisu Studenta Markéta Paráčková.

Tygři mezi zaměstnavateli

Stáže vypisují obvykle velké a silné společnosti, které mohou nabídnout velké množství pozic. Na stáže u některých z nich se stojí fronty a jejich jména jsou dobře známá z reklam. Podle společnosti Universum, která žebříček těch nejatraktivnějších zaměstnavatelů letos zveřejnila už počtvrté, u studentů nejvíce boduje firma Google. Studenti informačních technologií sní rovněž o práci v Microsoftu, IBM, Seznamu.cz nebo Kiwi.com. „Pracujeme s nejmodernějšími technologiemi, navštěvujeme světové konference, rozjíždíme stáže a učíme se z chyb. A učíme se často,“ komentuje skvělé umístění firmy Jan Bleha z Kiwi.com.

Pro ekonomicky vzdělaného absolventa je terno pracovat pro Škodovku, pražské letiště či Amazon. Technicky nadané studenty nejvíce zaujaly firmy Siemens, Aircraft Industries a Bosch a přírodním vědám by se po škole absolventi rádi věnovali v Akademii věd České republiky, Zentivě nebo Národním bezpečnostním úřadu.

Právníky pak kromě státních zastupitelství a ministerstev láká i práce v mezinárodní právnické firmě Dentons Europe CS. „Mladé talenty lákáme především na charakter a kvalitu práce, kterou děláme, a na možnost úzce spolupracovat s těmi nejlepšími a učit se od nich,“ říká Miroslava Kubicová z pražské kanceláře Dentons Europe CS, kde koncipienti pracují na českých i přeshraničních projektech.

Místo u kopírky nechte jiným

Stáž může trvat rok, být dobře placená a okořeněná zahraničními zkušenostmi. Také může trvat jen měsíc, na jehož konci nedostanete ani korunu a podíváte se maximálně do druhého patra firmy. Přesto nelze říct, že první stáž je dobrá a druhá ne. „Kvalitní stážové místo spoustu z těchto výhod nemusí mít. Předně by ale mělo být v oboru, který studenta zajímá. Kopírování dokumentů a vaření kávy už pro mladé dnes není výzvou, chtějí se při stážích podívat pod pokličku pochodů ve společnosti a načerpat zajímavé zkušenosti napříč obory,“ říká Markéta Paráčková ze Studenty.

Zjistěte si o nabízeném místě co nejvíce informací. „Je dobré se podívat, zda má zaměstnavatel nějaký program. Podle toho se pozná, zda je stážista jen levná pracovní síla, nebo mu dá firma skutečně prostor se něco naučit. Má firma pro stážisty koordinátora? Má jasno, na čem bude stážista pracovat? To jsou otázky, které by si studenti měli klást,“ nabízí jeden z pohledů Kateřina Gábová z Kiwi.com.

Dobrá stáž by neměla trvat méně než měsíc. Přičemž platí, že čím déle vydržíte, tím lépe. „Týdenní stáž nepřinese studentovi nic a společnost, ve které pracuje, ho nestihne ani poznat,“ míní Markéta Kolářová z finanční společnosti Kruk.

Nabídka stážových míst se podle portálu Studenta.cz rok od roku vylepšuje. „Jsou o poznání zajímavější a také zpravidla placené, v minulosti tolik nebyly,“ říká šéfredaktorka Paráčková a neopomíná ani čas. „Vzhledem k tomu, že stáž zabere jen několik hodin týdně, většinou mívá rozsah deset až dvacet hodin, dá se dobře skloubit se studiem,“ dodává.

Stáž ve finanční společnosti Kruk si vyzkoušela studentka královéhradecké univerzity Aneta Hasilová. „Hodně mě to bavilo. Už vstupní pohovor mi toho dost dal, protože předtím jsem žádné zkušenosti neměla,“ říká studentka, která ve firmě vyzkoušela vše od plánování marketingových akcí přes analýzu trhu až po on-line komunikaci s klienty.