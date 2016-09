Jste finančně gramotní, nebo máte ve finančních znalostech mezery, které vás mohou zbytečně připravit o peníze? Kvíz byl připravený ve spolupráci s poradenskou společností Partners ke Dni finanční gramotnosti, který připadá na 8. září.

Jste finančně gramotní, nebo máte mezery? Vyzkoušejte své znalosti

Ve finanční gramotnosti je stále co vylepšovat. Potvrzuje to i letošní průzkum. Tak například dvě třetiny Čechů preferují bydlet ve svém a vzít si na to hypotéku považují za dobrou volbu. Potíž ale je, že polovina Čechů přiznává, že nemá dobrý přehled o úvěrech na bydlení a moc jim nerozumí.

A jak jsou na tom Češi s povědomím, jak vybrat nejlepší hypoteční nabídku? Celkem 43 procent Čechů v tom má jasno. Proč porovnávat - obrátí se jednoduše na svoji banku, u které mají účet, a věří, že dostanou dobrou nabídku. Znepokojující je i zjištění, že třetina těch, kteří si berou úvěr na bydlení, žije doslova od výplaty k výplatě a nemá finanční rezervu pro nenadálé události.

„Tvorba finanční rezervy by měla být základem zdravého finančního plánování. Lidé by měli mít na účtu troj- až šestinásobek svých měsíčních výdajů pro případy, kdy dojde ke snížení jejich příjmů nebo k jeho výpadku, říká Ondřej Hatlapatka, finanční poradce Partners a lektor Dne finanční gramotnosti.