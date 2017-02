V podnikání vsadili na emoce mužů. Prodávají jim balíčky s překvapením

Máte dobrý nápad, ale málo peněz na rozjetí businessu? Podívejte se, jak to chodí s podnikatelskými půjčkami.

Jak se stane, že se dva mladí muži pustí do výroby a prodeje doplňků pro muže?

Tomáš: Před rokem a půl jsem začal přemýšlet o nějakém podnikatelském nápadu. Ze zahraničí jsem znal předplacené balíčky s doplňky pro muže a moc se mi to líbilo. Člověk si tak každý měsíc udělal radost něčím, co ho překvapilo, potěšilo a zároveň objevil něco nového a neokoukaného. Tady v Česku nic podobného nebylo, a proto jsem se o nápadu zmínil před kamarádem Karlem. Slovo dalo slovo a my začali plánovat a chystat.



Karel: S Tomem jsme kamarádi už od dětství, takže když přišel s nápadem společného projektu, nadchnul jsem se pro něj i já. Pak už jsme společně jen vymýšleli.

Tomáš Hrabec (26) Vystudoval průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Pracuje jako projektový specialista ve firmě Siemens Mohelnice.

Bydlí v Olomouci.

Je svobodný, má přítelkyni, ve volném čase se věnuje sportu, cestování a vaření.

Založil e-shop Box for King.

Co byl ten hlavní impuls k tomu, abyste se do něčeho takového pustili?

Tomáš: Od mala jsem chtěl podnikat. Vždycky jsem chtěl vytvořit nějakou značku se svým produktem, za kterou se nebudu muset stydět. Líbila se mi ta nezávislost, která při podnikání je. Nakonec jsem se rozhoupal k něčemu takovému až v posledním ročníku vysoké školy. Teď toho lehce lituji, že to bylo tak pozdě, ale lepší později než nikdy.

Karel: Mým koníčkem byla asi od patnácti let počítačová grafika a následně tvorba webů. Začalo to webovými stránkami pro mé známé, kdy jsem si místo brigád zařídil živnostenský list. Při studiu jsem v tom pokračoval a nyní to přerostlo v mou hlavní činnost. Tím, že jsem si vytvořil web přesně podle svých představ, jsem si splnil sen. Postupně jej vylepšuji, vychytávám mouchy a mám radost, že to funguje, jak má.

Jaké byly začátky? Kde jste sháněli jednotlivé produkty?

Tomáš: Když jsme se pro balíčky rozhodli, cíl byl jasný. Chtěli jsme vyjet s první várkou před Vánocemi 2015. Na přípravu a realizaci jsme měli dva měsíce, takže to byl docela fofr. Karel si vzal na starost technické řešení a já koncept balíčků a produktů. Hned na začátku jsme si také řekli, že chceme podporovat méně známé české výrobce a designéry, a když jsme je začali shánět, překvapilo nás, kolik jich tady je. Takže s výrobci nebyl problém. Pro vánoční box jsme měli v hledáčku nějaké barevné ponožky s vánoční tématikou. Bohužel jsme nenašli nic, co by se nám líbilo a splňovalo naše požadavky. Tak Karel přišel s nápadem dělat si vlastní ponožky.

Karel: Při společném brainstormingu vznikla spousta zajímavých nápadů. Naše vlastní ponožky, které jsme nazvali „Sox for king“, se opravdu ujaly. Baví nás sledovat konkurenci a navrhovat si přesně takové ponožky, které jinde nenajdeme.

Karel Motlík (26) Vystudoval počítačovou grafiku na Masarykově univerzitě v Brně.

Pracuje jako webový vývojář a grafický designér v týmu iCard.cz.

Bydlí v Uherském Hradišti.

Je svobodný, má přítelkyni, ve volném čase se věnuje folkloru, tanci, focení, cestování a webovým technologiím.

Takže jste ty předloňské Vánoce stihli?

Tomáš: Ano. Nakonec jsme to i s trochou štěstí stihli a prodej spustili 1. listopadu 2015. To, že jsme vyhmátli předvánoční období, nám moc pomohlo. Dodali jsme balíčky zákazníkům včas a myslím si, že se jim podle ohlasů dost líbily.

A co bylo po Vánocích?

Karel: Když jsme prodej spustili, vůbec jsme nevěděli, jestli v tom máme pokračovat. Soustředili jsme se jen na první vánoční balíček. V lednu nám ale začali psát zájemci o další box a ten zájem nás neskutečně povzbudil. Od té doby jsme každý další měsíc přišli s novým boxem.

Neměli jste strach, že se to neujme, že podobné balíčky už dělají třeba kosmetické firmy nebo lidé z potravinářského průmyslu?

Tomáš: Víme, že existují nějaké kosmetické unboxingy, balíčky s potravinami, ale pokud jde o pánské doplňky, to tady opravdu nikdo nedělal. Konkurence jsme se tedy nebáli. Spíš mě vystrašil článek, který jsem náhodou našel na internetu, v němž se psalo, že služby podobného typu jsou v Česku mrtvé. Naštěstí se ukázalo, že to zase tak špatné není.



Karel: Balíček složený z různých výrobků není sám o sobě nic nového. My jsme ale přidali nový rozměr právě tím, že spolupracujeme s menšími výrobci a designéry. Balíček podobného typu je tedy naprostý originál, nehledě na to, že se snažíme zvýhodnit jej i cenově. Naším cílem je, aby muži zkoušeli nové zajímavé věci. No a třešničkou na dortu je možnost si objednat box jako překvapení, lidé si je mohou také předplatit na více měsíců.

Proč třešničkou na dortu?

Tomáš: Líbí se nám to napětí, které zažívá člověk, když čeká na doručení boxu a následné rozbalování. Někdo by mohl říct, že je to jako kupovat zajíce v pytli, není to asi pro každého, produktu to ale dává nezaměnitelné kouzlo.

Jaké byly vstupní investice a co všechno bylo nutné k nastartování vašeho podnikání?

Tomáš: Skvělé bylo, že díky Karlovi jsme nemuseli nic investovat do webového ani e-shopového řešení. Karel vše vytvořil sám a to nám na začátku hodně pomohlo. Významnou prvotní investicí na začátku byla výroba ponožek, nákup zboží od dodavatelů a pak také marketing. Celkově se vstupní investice pohybovala v řádech desítek tisíc korun.

Jak se lidé dozvěděli o vašem produktu?

Karel: Na začátku jsme měli pouze landing page, která plnila funkci jakéhosi seznámení s projektem. K prodeji pak sloužil jednoduchý e-shop, který obsahoval pouze první box a možnost předplatného.

Co všechno vaše balíčky obsahují a čím se řídí?

Tomáš: Základem každého boxu je nějaké konkrétní téma. Snažíme se být originální a vymýšlet pořád něco zajímavého, co pak můžeme sladit s celkovým obsahem boxu. Někdy nápady přijdou samy, jindy to ze sebe dolujeme o něco déle. Základem každého boxu jsou ale naše ponožky. Vše pak kombinujeme s různými pánskými doplňky, které bereme od českých designérů a výrobců.

Karel: Jednotlivé produkty do boxů nám kromě ponožek dodávají výrobci, které sami oslovíme. Už v několika případech se nám ozvali sami dodavatelé s tím, že mají zájem o spolupráci. Sami se tak podíleli na tvorbě nového boxu.

S jakými tématy balíčků se už vaši zákazníci mohli setkat?

Tomáš: Máme klasické roční akce, třeba vánoční nebo valentýnský box. V tom valentýnském najdou malé překvapení i ženy. Velký úspěch jsme měli loni s březnovým boxem, který se nesl v duchu “je potřeba shodit srst, která nás zahřívala“. V tomto balíčku byl kromě ponožek holicí strojek a veškeré příslušenství k němu. Skvělý box byl i listopadový, kdy probíhá akce Movember, která bojuje za zdraví mužů. Naším boxem jsme akci tématicky podpořili a vyplatilo se to.

V jakém množství vyrábíte ponožky?

Tomáš: Ponožky vyrábíme po stovkách kusů měsíčně. Část využíváme pro naše měsíční boxy, většina je ale určena pro samostatný prodej. Celkově jsme za uplynulý rok prodali stovky kusů našich boxů. Cílem pro rok 2017 je pak překročit hranici jednoho tisíce kusů.

K jakým příležitostem si zákazníci vaše balíčky kupují?

Tomáš: Dost lidí vnímá náš box jako ideální dárek pro muže. Tomu odpovídá také vysoká poptávka během svátků, jako je třeba Valentýn nebo Vánoce. Byli bychom ale moc rádi, kdyby se nám to podařilo posunout i do fáze, kdy bude většina objednávek od samotných můžu, kterým se to prostě líbí.

Karel: Super pak bude, když se jim zalíbíme natolik, že využijí některé z našich předplatných a budou tak Box for King, jak jsme balíček s překvapením nazvali, dostávat pravidelně.

Stává se vám, že nějaký produkt nedojde včas a vy máte problém s dodáním v termínu?

Tomáš: Kupodivu s výrobou ponožek a s dodávkami doplňků od našich dodavatelů není problém. Ten občas nastane na naší straně. Protože oba máme svá občanská povolání, někdy je to dost náročné. Zákazníkům prostřednictvím webu slibujeme doručení nových měsíčních boxů v prvním týdnu daného měsíce, už se ale stalo, že jsme se o týden opozdili. Naštěstí to ale zákazníci pochopili.

Karel: Snažíme se zákazníkům vycházet vstříc, a když je problém s dopravou, nestíháme odeslat včas, nebo nám chybí několik položek na skladě, rádi přibalíme do boxu nějakou alternativu, maličkost nebo přidáme slevový kupón na případný další nákup.

Nevycházeli jste i z faktu, že svobodní, rozvedení muži či vdovci se často nedokážou sami o sebe postarat, a tak jim to naservírujete všechno najednou?

Tomáš: To ne. Tuto funkci můžou plnit balíčky s jídlem nebo kosmetikou. My jsme sázeli na emoci. Na to, že člověk má velkou radost, když otevírá nějaký dárek a neví, co je uvnitř. Obsah ho pak překvapí a potěší. A tohle chce každý měsíc. Ten člověk totiž bude vědět, že obsah balíčku je kvalitní, cenově výhodný a jednotlivé produkty využije.

Komu jsou vaše balíčky určeny? Ptám se proto, že nemajetní muži, kterých je stále hodně, si určitě nekoupí váš balíček za 900 korun, ale spíš zajdou do výprodeje a koupí si pět párů ponožek za 90 korun.

Tomáš: Balíček je určený pro mladšího moderního muže. V dnešní době je potenciál této skupiny docela silný, takže si nemyslíme, že je balíček drahý. Nad cenou jsme přemýšleli hodně. Chtěli jsme ale zaručit kvalitu a zároveň určitou kvantitu položek v balíčku, aby zákazník nedostal například pouze dva produkty.

Karel: Naše boxy jsou cenově výhodnější, než kdyby si zákazník koupil položky samostatně. Takže ve skutečnosti ještě ušetří. Co se ponožek týká, tak pokud jsou lidé ochotni kupovat tisíce Happy Socks za téměř dvojnásobnou cenu, tak proč by nechtěli právě ty naše, když jsou kvalitnější a minimálně stejně nápadité.

Kdo vám ponožky vyrábí? Kdo je navrhuje?

Karel: K tomu se musím přiznat já. Tedy ne že bych ponožky po nocích pletl, výrobu nám zajišťuje český výrobce ponožek Coolsocks. Ale já je navrhuji.

Čím se řídíte při navrhování vzorů? Ponožky mají také své trendy?

Karel: Není jednoduché se odlišit, konkurence je opravdu velká, takže co pár, to jsem na vážkách. Snažím se přijít vždy s originálním vzorem, nebo jen třeba se zajímavou barevnou kombinací, která osvěží šatník.

Úsměvné je, jak jsou barevné ponožky nakažlivé. Já sám jsem ještě před dvěma lety barvu ponožek neřešil a většinu šatníku tvořily černé a neutrální kousky. Dnes je tomu právě naopak. Takže někdy jen navrhnu takové ponožky, které mi v šatníku chybí, necháme je vyrobit a podělíme se o ně s ostatními.

Tomáš: Asi se nedá úplně tvrdit, že momentálně jsou oblíbenější puntíky než proužky, strakaté nebo jednobarevné. Každému se líbí něco jiného. Hlavně ale co ráno, to jiná nálada. To je asi hlavní aspekt, který hraje hlavní roli při výběru ponožek. A pak samozřejmě aby aspoň trochu ladily ke zbytku outfitu.

Neumím si představit, že si nějaký právník vezme k soudu vaše ponožky, třeba puntíkované. Máte i neutrální barvy bez vzoru?

Tomáš: Zrovna nedávno jsem někde četl, že jsou barevné ponožky na ústupu. Podle mě je to nesmysl. Je na každém, jakou si vybere barvu ponožek. Celkově však musí vše barevně ladit a sedět. Nevidím pak důvod, proč by právník nemohl mít barevné ponožky. I když je pravda, že k soudu bych asi volil černé. Ty ale u nás nenajde. My se opravdu zaměřujeme na vzorované ponožky. I když jsou černé, tak na nich nějaký vzor je.

Řekli jste už, že máte svá občanská povolání. Čím se tedy živíte?

Tomáš: Oba normálně pracujeme. Já ve společnosti Siemens v Mohelnici. Nemáme zatím žádné závazky, takže tento model podnikání, kdy jej děláme odpoledne a večer, je ideální. O přilepšení rozpočtu zatím nemůže být řeč, protože vše, co vyděláme, obratem znova investujeme. Věříme, že se to vrátí. Box for King máme zatím vyloženě pro radost.

Karel: Je to tak, práce na projektu je především koníček. Rozhodně to ale přináší nové zkušenosti i do běžného pracovního života.

Jaká je návratnost vašich investic?

Tomáš: To, co jsme na začátku vložili, se již během roku vrátilo. Vše ale znovu investujeme a snažíme se dal rozvíjet.

Karel: Myslím si, že za první rok jsme se posunuli o velký kus kupředu. Jsem moc zvědavý, jak to bude vypadat za rok.

Zažili jste už nějaký průšvih nebo zajímavou příhodu v souvislosti s balíčky?

Tomáš: Od průšvihu jsme utekli na poslední chvíli hned na začátku, kdy jsme startovali. Měli jsme koncept vánočního balíčku, který obsahoval mimo jiné alkohol v podobě ovocného destilátu. Karel už měl v plánu spustit web a objednávky, když jsme si uvědomili, že na prodej destilátu je potřeba povolení.

Zní to hloupě, ale v celkovém časovém presu jsme si to neuvědomili. Další den jsem tedy běžel na příslušný úřad ve Zlíně a s hrůzou jsem zjistil, že vydání povolení bude trvat minimálně jeden až dva týdny. Tak moc jsem tam úřednice prosil o pomoc, až se nade mnou slitovaly a povolení jsem měl do tří dnů.

Jaké jsou vaše další plány?

Tomáš: Plánů máme dost. Vymýšlíme zlepšení služeb, rozšíření jak produktů, tak působnosti. Vše ale vyžaduje čas, tak uvidíme, co se nám podaří zrealizovat a kdy k tomu dojde.