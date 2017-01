Já chci auto, ty si vezmi chatu. Jak si vypořádat majetek po rozvodu

Pokud jste na rozdělení majetku předem domluveni, chybí vám už jen krok k tomu, abyste měli celý rozvodový kolotoč za sebou. Dohodu si můžete připravit i sami, ale je potřeba nechat si úředně ověřit podpisy. „Manželé si v ní určí, které věci patří do výlučného vlastnictví jednoho nebo druhého, popřípadě které budou v jejich podílovém vlastnictví,“ říká táborský advokát Miroslav Nosek.

V tomto ideálním případě nemusí nad žádostí ani zasednout soud. „Například u nemovitosti stačí katastru spolu s pravomocným rozvodovým rozsudkem předložit ověřenou dohodu o vypořádání společného jmění manželů,“ říká brněnská advokátka Kateřina Tomášková.

Jestliže se však manželé nedohodnou, je potřeba podat návrh na soud.

Kdo půjde z domu

Vypořádání majetku u soudu má jasná pravidla. Oba manželé mají nárok na stejné podíly. Každý na to, co dal do společného jmění ze svého majetku, naopak musí splatit to, co ze společného majetku využil pro svoje vlastní jmění. Přeloženo – když například žena financovala opravu zděděné chalupy ze společného rodinného rozpočtu, má muž nárok na vrácení části investic. Soud dále přihlíží k potřebám nezaopatřených dětí, podívá se na to, jak se každý z manželů staral o rodinu, děti a domácnost i jak hospodařili se společně nabytým majetkem.

„K potřebám nezletilých dětí se přihlédne zejména v otázce bydlení po rozvodu, ale v zásadě se bude majetek dělit půl na půl. Nároky dětí by měly být řešeny výživným,“ vysvětluje Nosek.

Když mají manželé společné nájemní právo k bytu či domu, musí se dohodnout, kdo v něm zůstane dál bydlet. Pokud se nedomluví, soud může jednomu z nich nařídit odchod.

„Neměli jsme děti, takže jsme se dohodli, že dům na venkově opustíme oba. Prodali jsme ho i s hypotékou, vyrovnali se a každý šel po svém,“ říká sedmadvacetiletá Kristýna, která se nastěhovala do bytu ke kamarádce v Brně. Nový občanský zákoník ale výrazně posílil práva i druhého manžela.



V případě, že by Kristýna chtěla v domě zůstat, mohl by jí soud nařídit najít exmanželovi náhradní bydlení. On by měl naopak právo sdílet s ní domácnost ještě celý rok nebo do té doby, než bude mít kde složit hlavu.



Dělení fifty fifty ale neplatí ve všem. Porcování se týká věcí, které jste si pořídili za dobu manželství. Nepatří sem například dary nebo dědictví. Když třeba dostal manžel za úspěšný projekt od klienta golfové vybavení, neuvidí z něj žena po rozvodu ani míček. Dar patří muži.

Naopak její chalupa zděděná po babičce jí také zůstane. Do společného jmění nepatří ani to, co si koupili každý zvlášť před sňatkem, nebo to, co užívá výhradně jen jeden.

Co znamená: Společné jmění manželů

Veškeré věci movité i nemovité, které jste si pořídili v manželství. Patří sem společný byt, dům, stejně jako třeba peníze z pronájmu chalupy nebo podíl v obchodní společnosti manžela, pokud ji zakládal už v manželství. Společné jmění zaniká rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů.

Veškeré věci movité i nemovité, které jste si pořídili v manželství. Patří sem společný byt, dům, stejně jako třeba peníze z pronájmu chalupy nebo podíl v obchodní společnosti manžela, pokud ji zakládal už v manželství. Společné jmění zaniká rozvodem nebo smrtí jednoho z manželů. Zúžení společného jmění manželů

Manželé mohou zúžit své společné jmění jen na běžné vybavení domácnosti, a to buď notářským zápisem, pokud se oba dohodnou, nebo rozhodnutím soudu. Manželé k tomu přistupují v případech, kdy třeba jeden z nich jde do podnikatelského rizika, aby ochránil druhého z manželů. Jiným příkladem je soudní rozhodnutí na návrh jednoho z manželů, když druhý likviduje rodinu zadlužováním, alkoholismem atd.

Manželé mohou zúžit své společné jmění jen na běžné vybavení domácnosti, a to buď notářským zápisem, pokud se oba dohodnou, nebo rozhodnutím soudu. Manželé k tomu přistupují v případech, kdy třeba jeden z nich jde do podnikatelského rizika, aby ochránil druhého z manželů. Jiným příkladem je soudní rozhodnutí na návrh jednoho z manželů, když druhý likviduje rodinu zadlužováním, alkoholismem atd. Rozšíření společného jmění manželů

Po sňatku mohou manželé společné jmění dohodou u notáře rozšířit o věci, které nabyl jeden z nich před sňatkem, dostal darem, zdědil.

Když se peníze rozkutálejí

Hodně manželství končí proto, že jeden z partnerů nadělal dluhy. Druhý se pak snaží ze svazku co nejdříve utéct a vymanit se z rukou věřitelů, kteří mají zálusk na rodinný majetek.

Neocenitelnou roli má v tuto chvíli předmanželská smlouva, ve které jste si před sňatkem stanovili, co komu připadne, a případně zúžili společné jmění. Z ní čerpá také soudce. A když jste si ji nechali za poplatek notářem zanést do Evidence listin o manželském majetkovém režimu, může vás ochránit i před věřiteli.

„Pokud máte zúženo společné jmění manželů, znamená to, že manžel může nabýt majetek a hospodařit s ním bez souhlasu druhého manžela, totéž platí i pro dluhy,“ říká advokátka Kateřina Tomášková. Jinak řečeno, s dluhy se musí vypořádat sám partner, aniž by se exekutor hojil na vašem majetku.



V případě, že smlouva neexistuje, musíte jednat rychle. „Pokud dluh vznikl proti vůli druhého z manželů, je jedinou možností projevit svůj nesouhlas s ním vůči věřiteli hned poté, co se o závazku dozvíte. Tak je ochráněna alespoň ta část společného jmění, která je výlučně vaše,“ radí brněnská advokátka Michaela Kubíková. Přesto do peněženky musíte sáhnout i vy. „V praxi většinou dluhy musí splácet i druhý manžel, protože věřitelé mohou na oba,“ vysvětluje advokátka.

Na vypořádání jsou tři roky

Právo pamatuje i na případy, kdy se manželé do porcování majetku nehrnou. Soudy jim na vypořádání dávají tři roky, poté je majetek mezi oba rozdělen půl na půl. Hmotné věci jako nábytek, auto nebo třeba nádobí patří tomu, kdo je užívá. „Ostatní věci a nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví obou. Jejich podíly jsou stejné, práva, pohledávky i dluhy náleží oběma rovným dílem,“ uzavírá advokátka Tomášková.