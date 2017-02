Průzkum: mzdy vzrostly o tisíce. Nejvíce absolventům, nejméně manažerům

Průzkum vznikl vyhodnocením šesti tisíc registrovaných pracovních nabídek a také dat poskytnutých více než 20 tisíci uchazeči o pracovní místa. „Loni pokračoval pozitivní trend vývoje české ekonomiky. A to se promítlo i do objemu nově vytvářených míst a potřeby nových pracovníků. A také do mezd, které rostly ve většině odvětví,“ říká ředitel společnosti Hays Ladislav Kučera. Podle něj se na začátku roku 2017 situace nemění, firmy dál posilují týmy a zájem o kvalifikované zaměstnance přetrvává. „Předpokládáme, že mzdy dál porostou.“

Nejvíce si loni polepšili absolventi škol, o které ještě před pár lety nebyl na trhu práce zájem. „Situace se otočila a profil uchazeče s praxí do dvou let je jedním z nejpoptávanějších. To se projevilo i v růstu jejich ohodnocení. Polepšili si podle konkrétního sektoru o deset až dvacet procent oproti roku 2015. Týká se to zejména oblasti podpůrných rolí, obchodních pozic či techniků,“ tvrdí Ladislav Kučera.

Naopak „na svém“ zůstali top manažeři „Mzdy top manažerů se velkých změn nedočkaly a drží se na stejné úrovni jako roky předešlé. Případné zvýšení celkového ohodnocení bylo spíše formou bonusů a odměn,“ dodává Ladislav Kučera.

A jak to vypadá v jednotlivých sektorech? V příkladech je uvedena hrubá mzda, která vyšla v průzkumu na dané pozici jako nejčastější.

1. IT a Telekomunikace

Oblast informačních a komunikačních technologií je jedním z nejvýznamnějších sektorů české ekonomiky. Řada firem z nejrůznějších zemí světa vybudovala svá vývojářská centra právě u nás. Za posledních pět let se tak zvýšil počet zaměstnaneckých míst v oboru o třetinu. Poptávka firem dále roste, a to nejen v Praze a Brně, řada nových míst vzniká například v Ostravě, Liberci či Plzni. Nedostatek uchazečů nutí firmy hledat odborníky i v zahraničí, na Slovensku, v Polsku, Itálii a Španělsku.

Mzdy IT specialistů rostou málo, ale stále. Loni o 5 procent. Firmy se častěji snaží vyjít kandidátům vstříc ohledně práce z domova, která je v sektoru IT nejžádanějším benefitem. Největší zájem je o kandidáty, kteří ovládají programování JavaScript, Java, C++, IT security, cloudová řešení.

Příklady mezd:

programátor - 45 tisíc



vývojář, programátor - Java, .NET - 90 tisíc



security analytik - 70 tisíc



2. Výroba, strojírenství a logistika

Počet volných pozic ve výrobě roste, v tuto chvíli je jich 80 tisíc. Nejvíce se hledají kandidáti na manuální práci, uchazečů je však minimum. Nejžádanější kvalifikovanou profesí jsou pak inženýři a vedoucí kvality, strojní či elektro designéři a technologové.

Fakta Český statistický úřad loni v prosinci oznámil, že průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí 2016 meziročně stoupla o 4,5 procenta na 27.220 korun. Po odečtení inflace se lidem výdělek zvýšil o čtyři procenta.

Mzdy rosty v rozmezí 5 až 10 procent, hlavně u juniorních pozic. Mladí lidé s praxí dostanou o čtvrtinu lepší mzdu než kolegové bez praxe. Firmy častěji přistupují k individuálním dohodám a revidují výši finanční nabídky i možnosti benefitů.

Příklady mezd

inženýr kvality (praxe 3 až 5 let) - 45 tisíc



elektro designér (praxe do 3 let) - 38 tisíc



projektový manažer - 70 tisíc



3. Centra sdílených služeb

Centra sdílených služeb rostou, Česká republika stále drží status atraktivní lokality. Loni se segment rozrostl o 19 procent nových pracovních míst, letos je plánovaný další nárůst o 25 procent. Přibude tak odhadem dalších 100 tisíc míst v této oblasti. Poptávají se hlavně kandidáti, kteří kromě angličtiny hovoří německy či francouzsky. Žádané jsou i jazyky jako je bulharština, rumunština či hebrejština.

Mzdy v odvětví vzrostly o 10 až 15 procent. Výši mzdy hodně ovlivňují právě jazykové schopnosti uchazeče. Pokud umí dva a více jazyků, vydělá si o 20 % víc než kandidát s angličtinou.

Příklady mezd:

specialista centra sdílených služeb - 38 tisíc



šéf týmu - 60 tisíc



hlavní manažer - 110 tisíc

4. Stavebnictví a reality

Investoři mají zájem o projekty, problémem jsou ovšem zdlouhavé povolovací procesy. Legislativa brzdí vývoj. Zájem je o expandéry či akvizitory, tedy kandidáty, kteří jsou schopni přinést nové pozemky či projekty v různé části projektového cyklu.

Mzdy v odvětví příliš nerostly. Objevuje se ale velký důraz na bonusovou složku, u projektových manažerů jsou standardem odměny i ve výši 3 až 6 měsíčních platů, v extrémním případě se může jednat o bonus ve výši celého ročního platu.

Příklady mezd:

rozpočtář/přípravář - 35 tisíc



projektový manažer - 50 tisíc



technický ředitel - 90 tisíc



5. Obchod a marketing

Pracovních nabídek v obchodních odděleních výrazně přibylo. Firmy hledají jak motivované absolventy, tak starší uchazeče. Firmy dokážou ocenit výjimečnost uchazeče. Mzdy loni rostly o 10 až 15 procent, a to nejvýš u absolventů. Ty mají nástupní mzdy okolo 30 tisíc, pod tuto hranici klesají jen zcela výjimečně.

Příklady mezd:

obchodní reprezentant v maloobchodě - 35 tisíc



obchodní reprezentant v IT - 40 tisíc



obchodní reprezentant v logistice - 40 tisíc



6. Finance a účetnictví

Finance a účetnictví patří mezi méně kritické sektory, uchazečů je relativní dostatek a firmy nemívají problémy volná místa obsadit. Specialisté v tomto oboru jsou jedněmi z nejstabilnějších a nejloajálnějších a nejsou na trhu příliš aktivní.

Mezi nejžádanější profese patří účetní se znalostí angličtiny, těm rostly odměny o 10 až 15 procent. Vzrostl počet pozic pro absolventy, splňují-li jazykové a odborné požadavky, získají i nadprůměrné mzdy.

Příklady mezd:

účetní junior - 28 tisíc



finanční kontrolor s dvouletou praxí - 45 tisíc



auditor s více než čtyřletou praxí - 80 tisíc



7. Bankovnictví

Bankovnictví výraznější růst mezd nezaznamenalo, držel se kolem pěti procent, ovšem pouze u kvalitních kandidátů. Více se klade důraz na interní rozvoj a spokojenost zaměstnanců - školení, benefity, flexibilitu. Výši mzdy a dalšího ohodnocení ovlivňuje délka praxe, know-how, obchodní kontakty, kompetence a lokalita. Praha v tomto smyslu vede, v regionech mohou být mzdy i o pětinu nižší. Ovšem zase nižší životní náklady a často kratší pracovní doba rozdíl vyvažují.

Standardní benefity jako jsou stravenky, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné produkty, zdravotní volno, jsou považovány za samozřejmost. Zájem je hlavně o flexibilní pracovní dobu, práci z domova, placenou nemocenskou, příspěvky na osobní rozvoj a služební auto. Uchazeči preferují jistotu a lákají je pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Příklady mezd:

osobní bankéř - 25 tisíc



investiční garant - 42 tisíc



privátní bankéř - 60 tisíc



8. Administrativa, HR a právo

Vzniká řada nových pozic, a to díky přerozdělování aktivit na seniorních pozicích. V oblasti práva a HR nabízely firmy loni o 15 procent více volných míst než v roce 2015 a v administrativě o 20 procent. Poptávka směřuje zejména na absolventy a juniorní uchazeče s praxí do 3 let. Mzdy junior právníků, HR administrátorů i například recepčních se zvýšily o 10 procent. Výjimkou však není ani navýšení nástupního platu o 25 procent v porovnání s předchozím rokem.

Protože na trhu práce chybějí uchazeči, firmy hledají dobré personalisty, kteří jim budou následně vyhledávat nové talenty. Stále více se klade důraz na osobnostní kvality uchazeče, vybírají se lidé, kteří dobře zapadnou do stávajících pracovních týmů.

Příklady mezd: