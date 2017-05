Na neplatiče alimentů zabírají exekuce a zabavení řidičského průkazu

Příkladem je paní Monika, matka čtyřleté dcerky. Žijí spolu v menším městě na severu Čech. „Rozvod s manželem šel ještě docela bezproblémově, vypadalo to, že se na uspořádání budoucího života domluvíme a náš rozchod dceru neovlivní. Soud určil výživné ve výši 2 500 korun, které měl otec platit každý měsíc,“ říká Monika.

Toto výživné sice Moničin bývalý partner zpočátku řádně třikrát zaplatil, jenže potom změnil práci. „Nikdo vlastně neví, co se stalo, přestal se mnou komunikovat a výživné přestal posílat. Na telefonáty sice reagoval a občas poslal SMS, ve které slíbil, že peníze pošle,“ přibližuje Monika. Jenomže zůstalo jen u slibů, peníze bývalý manžel neposlal a domácí rozpočet Moniky začal být velmi napjatý. Proto se na doporučení rodiny a známých rozhodla, že bude výživné vymáhat prostřednictvím exekutora.

A není sama, koho zoufalá situace po rozvodu vede až na exekutorský úřad. Ročně jde o tisíce případů vymáhání výživného. Jen loni bylo podle údajů ministerstva spravedlnosti vedeno zhruba 4 200 řízení o výživném, z toho 3 300 se týkalo výživného na nezletilé děti.

Neplacení výživného může řešit i policie

Stejně jako Monika i ostatní matky často zahajují exekuci v situaci, kdy ani neví, kde dlužníka hledat. Úkolem exekutora je pak dlužníka doslova vypátrat a chopit se leckdy až detektivní role. Běžně totiž dlužníci nekomunikují a poštu záměrně nepřebírají. Pokud už dlužníci mají nějaké exekuce, pak jejich doručovací adresa je na městském nebo obecním úřadu, takže se o těchto exekucích ani nedozví.

Záleží, jak dlouho dlužník na své dítě neplatí. Pokud matce dluží otec dítěte výživné za čtyři a více měsíců, je to trestný čin a na dlužníka je možno podat trestní oznámení a zahájit proti němu trestní stíhání. „Ženám, kterým jejich bývalý partner dluží na výživném za několik měsíců, často doporučuji, aby trestní oznámení podaly, a to i opakovaně. V momentě, kdy se do procesu vloží i Policie ČR, proces vymáhání se stává efektivnější, protože ve spolupráci s policií se nám dlužníka daří lépe dohledat. Exekuce nijak nebrání v zahájení trestního stíhání,“ říká soudní exekutor v Jablonci nad Nisou a člen prezidia Exekutorské komory České republiky Jan Mlynarčík.

Proces vymáhání výživného po bývalém partnerovi není jen strohý úřední postup. Často do něj vstupují rodinné vztahy na obou stranách včetně emocí. „Poměrně běžně se nám stává, že se na nás zpravidla matka obrátí s návrhem na zahájení exekuce. My řízení zahájíme, podaří se nám výživné vymoct a matce vyplácet. Po nějaké době však žena přijde, že chce exekuci zastavit. Často se totiž stává, že otec dítěte a někdy i jeho současná partnerka na matku vyvíjejí nátlak, aby exekuci zastavila. Tento nátlak je větší hlavně v případech, kdy se otec pravidelně stýká s dítětem,“ komentuje praxi Jan Mlynarčík.

Zabavení řidičského průkazu funguje

Výživné se nejčastěji týká nezletilých dětí. Může se však jednat i o výživné na dospělé děti, výživné mezi rozvedenými manžely anebo mezi prarodiči a jejich vnoučaty, pokud jejich rodiče nejsou schopni tuto vyživovací povinnost plnit.

Pokud je zahájena exekuce, exekutor může vymáhat jak výživné, které partner dosud dlužil, tak i běžné výživné, tedy výživné, které je dlužník povinen měsíčně hradit každý další měsíc do budoucna. Exekutor má několik způsobů, jak peníze od dlužníka vymoci. Primárně má může postihnout jeho účet nebo nařídit srážky ze mzdy. To se však ukázalo jako neefektivní.

Proto byla do exekučního řádu od roku 2013 zavedena možnost neplatícímu partnerovi, který dluží výživné na nezletilého potomka, pozastavit řidičský průkaz. Jak potvrzuje praxe, tento postih se ukazuje jako velmi účinný. Dlužník získá průkaz zpět jedině tehdy, pokud uhradí dluhy a náklady exekuce. Jen v loňském roce bylo pozastaveno okolo 1 400 řidičských oprávnění. Další možností, jak mohou exekutoři při vymáhání postupovat, je prodej movitých a nemovitých věcí dlužníka.

Také matky na své děti neplatí

„Je to sice výjimečná situace, ale máme tu i případy, kdy je výživné nucen vymáhat otec. Jejich protějšky jsou často ženy, které si buď odpykávají trest ve vězení, nebo propadly závislosti na drogách, tam je bohužel platební morálka horší. Na postupu exekutora to však nic nemění,“ říká exekutor Jan Mlynarčík.

Stejně jako u jiných exekučních řízení, i při vymáhání výživného hradí dlužník náklady exekuce, tj. hotové výdaje, odměnu exekutora a daň z přidané hodnoty. Náklady exekuce se stanovují podle exekučního tarifu. Základem pro výpočet odměny je skutečně vymožená částka. Mnohdy bývá zastavena dříve, protože dlužník začne řádně platit. U vymáhání výživného, na rozdíl od ostatních exekucí, se od oprávněného nesmí vybírat záloha na náklady exekuce. Se zahájením řízení nejsou tedy pro matku spojeny žádné náklady.

„V praxi se setkávám s tím, že se mě dlužníci ptají, jak mohou exekuci ukončit, když začali na své děti řádně platit a dlužnou částku uhradili. Pokud se dohodnou s matkou, pak exekuci přímo zastavuji. Když dohoda možná není a dlužník prokáže, že výživné hradí a bude hradit řádně a včas, může návrh na zastavení exekuce podat sám a exekutor ho postoupí soudu,“ přibližuje Mlynarčík.

Pokud dlužník soudu doloží, že se skutečně snaží, tedy že dlužné výživné doplatil a k úhradě běžného výživného má zadaný trvalý příkaz, nebo ho hradí pravidelně ze mzdy, soud zpravidla exekuci zastaví. „Stačí pouze řádně platit na svoje děti. Exekuce se tak neprotahuje a náklady na vymáhání pro dlužníka se tím sníží,“ uzavírá Jan Mlynarčík.