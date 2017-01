Trh práce 2017 bude plný extrémů. Personalisté prozrazují, co nás čeká

René Kuchár, agentura Student Nabídka práce je obrovská

Mzdy: Letos dojde k dalšímu navyšování mezd. Zajímavé zvýšení očekávám hlavně u jednotlivců, kteří vykonávají odbornější práce nebo jsou ve firmě delší dobu a znají dobře interní provoz firmy, jsou schopni zvládnout více druhů práce a vedou kolektiv lidí.

Vyšší mzdy se nabízejí i novým zaměstnancům, aby je personalisté dokázali oslovit a nalákat. Nese to s sebou ale vysoké riziko, a to, že nově příchozí budou mít vyšší mzdy než stávající zaměstnanci. Ti by pak mohli kvůli tomu odcházet.

Zaměstnanci: Největší nedostatek zaměstnanců bude hlavně u nekvalifikovaných a méně odborných prací. Firmy tak sáhnou i po kandidátech, kteří nebudou splňovat požadavky, a to bude mít za následek snížení efektivity a produktivity práce zaměstnanců.

Pokud někdo přemýšlí o změně zaměstnání, je nyní ideální doba. Nabídka práce je obrovská, vyšší než kdy dříve.

Gabriela Hrbáčková, Randstad Potřebujeme padesátníky i cizince

Mzdy: V souvislosti s nedostatkem vhodných lidí dál porostou mzdy. Firmy se snaží nenavyšovat přímo základní mzdu, ale spíše různé nenárokové složky: odměny, benefity, bonusy.

Zaměstnanci: Velký posun nastane v přístupu k zaměstnancům jako k jednotlivcům, bude docházet k individuálnímu nastavení pracovních podmínek. Od určité výše mzdy jsou pro lidi v práci důležitější faktory: například firemní kultura, možnost rozvoje, pracovní prostředí, flexibilita. Co dříve bylo výsadou malých start-upů nebo IT firem, se nyní posouvá i do nejběžnějších oborů. Firmy, které budou v přístupu k zaměstnancům pružnější a budou to umět zakomponovat do svého podnikání, budou letos ve výhodě, budou úspěšnější.

50+: Letošním trendem bude i nábor a práce s lidmi nad 50 let. Zaměstnavatelé doposud lpěli na představě ideálního pracovníka ve věku 25 až 35 let. Nyní obrací, a to především v regionech. Populace stárne a firmy musí začít aktivně řešit, jak pracovat s věkově diverzifikovanými týmy, jak přizpůsobit náplň práce i formu zaměstnávání lidem různých věkových kategorií a zkušeností.

Cizinci: Budeme muset řešit problém s nadměrnou byrokracií při zaměstnávání cizinců, zejména z takzvaných třetích zemí. Karty v ruce tady nedrží zaměstnavatelé, ale především stát, který by měl k této situaci přistoupit aktivně a chápat zaměstnávání cizinců jako šanci pro naši ekonomiku a nikoli jako hrozbu.

Tomáš Surka, McROY Platy porostou o 4 procenta

Zaměstnanci: Nová pracovní místa by měla letos vznikat především v průmyslové výrobě, nejsilnějšími odvětvími z tohoto pohledu budou automobilový průmysl a strojírenství. Chybějí svářeči, frézaři, brusiči, ale na mnoha místech také zcela nekvalifikovaní montážní dělníci.

Nepoleví zájem o lidi ve službách a do logistiky, zejména o řidiče. A pak samozřejmě v oboru IT. Kvůli chybějícím pracovníkům se firmy budou poohlížet po nových posilách v zahraničí.

Mzdy: Náborový apetit firem v kombinaci s nedostatkem pracovní síly zvýší tlak na růst platů. Dojde také k zatraktivnění zaměstnaneckých bonusů. Posílí role personálních oddělení, a to tak, aby nejenom nabírala nové lidi, ale především, aby udržela a rozvíjela stávající zaměstnance. Dá se očekávat, že mzdy by se mohly meziročně zvýšit o čtyři procenta. Nejrychlejší nárůst bude v ekonomicky nejsilnějších regionech, které trpí nedostatkem pracovníků.

Ladislav Kučera, Hays Situace nahrává lidem bez praxe

Mzdy: Současná situace velmi nahrává absolventům a uchazečům s krátkou praxí, kterým nyní rostou mzdy nejrychleji. Například v IT nebo financích není výjimkou nástupní mzda uchazeče s jednoletou praxí v rozmezí 30 až 35 tisíc korun hrubého měsíčně, objevují se i nabídky za 40 tisíc měsíčně. V roce 2014 se za stejných podmínek nabízelo zhruba 25 tisíc korun. Oproti tomu mzdy top manažerů spíše stagnují, popřípadě se upravuje jejich bonusová složka.

Nedostatek pracovních sil nutí společnosti nejen ke zvyšování mezd, ale i k úpravám dalších motivačních prostředků, jako jsou různé firemní výhody a benefity.

Jiří Halbrštát, ManpowerGroup Klíčová bude interní výchova lidí

Zaměstnanci: Populace stárne, silná populační vlna odchází do důchodu a na trh práce přichází vlna slabá, která ji nenahradí. Na pracovní inzeráty bude firmám reagovat o polovinu méně lidí, což začne vytvářet tlak na zvyšování mezd, které porostou rychleji než inflace, a tlak na lepší benefity, investice do vzdělání a rozvoje zaměstnanců.

Firmy budou muset propojovat nábor a marketing. Úspěšná bude ta firma, která dokáže oslovit a přesvědčit lidi, kteří aktivně práci nehledají, ale jsou ochotni poslechnout si jinou nabídku.

Firmy budou více outsourcovat odborné práce od subdodavatelů a zároveň budou muset dělat nábory v zahraničí, a to na kvalifikovaná i nekvalifikovaná pracovní místa. Nejklíčovější bude interní výchova odborníků, protože na trhu jich letos moc dostupných nebude.

Martin Ježek, Grafton Recruitment Rok ve znamení loajality

Zaměstnanci: Pracovní trh se letos dostane na pomyslné dno. Na trhu již nebudou prakticky žádní volní lidé. Trh dosáhne takzvané přirozené nezaměstnanosti, která se pohybuje kolem 4 %. Pokud nedojde k uvolnění pracovního trhu pro pracovníky ze zemí mimo EU, je pravděpodobné, že budeme svědky růstu mezd i o více než 5 %. Důvodem bude udržení stávajících zaměstnanců a posilování jejich loajality.

Poptávka po nových zaměstnancích již dnes převyšuje nabídku téměř ve všech ekonomických sektorech. Nejvíce budou chybět lidé ve zpracovatelském průmyslu a logistice, nedostatek kvalifikovaných lidí se prohloubí i v sektoru sdílených podnikových služeb, který díky růstu nabídne tisíce nových pracovních příležitostí.

Celá řada pracovních míst vznikne i ve výzkumných a vývojových centrech. Česko se totiž stalo vyhledávanou destinací pro jejich zakládání. Evergreenem je vysoká poptávka po lidech v oboru informačních technologií, aktuálně podle našich odhadů chybí na českém trhu asi dvacet tisíc odborníků.

Klíčovým tématem trhu práce bude kromě náboru nových zaměstnanců hlavně udržení těch stávajících. Firmy budou muset investovat do jejich angažovanosti, loajality, profesního růstu. Budou se muset zabývat i aspekty, které doposud přehlížely. Tedy budováním vlastní značky, firemní kulturou, vztahy na pracovišti, kompetentností přímého nadřízeného, vzděláváním, kariérní růstem a vyvážeností pracovního a osobního života pracovníků. Pokud tak udělají, budou úspěšnými zaměstnavateli.