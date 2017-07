Pojistku změnil v pravý čas. Na boj s nemocí bude mít milion korun

Pět rad, jak si správně nastavit životní pojistku 1. Před každým uzavřením pojistné smlouvy by se měl klient pojišťovny nejdříve zorientovat v tom, na co se může pojistit, tedy v typech rizik, kvůli kterým si životní pojištění sjednává. 2. Mezi nejzásadnější rizika patří riziko úmrtí, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazem nebo pracovní neschopnosti. Základní rizika – invalidita a úmrtí z jakékoli příčiny – by měla být vždy součástí pojistné smlouvy. Doplňková pojištění jsou ke zvážení. 3. Důležité je zvolení správných výšek pojistného krytí. Tedy částek, které pojišťovna bude muset vyplatit, když dojde k pojistné události. Ty by měly zohledňovat výši příjmu, o který pojištěnec kvůli zdravotním komplikacím přijde, i výši jeho finančních závazků. 4. Pojištěnec potřebuje být pojištěn hlavně v první fázi, kdy je živitelem rodiny, úvěry jsou na počátku splatnosti, většinou nejsou k dispozici finanční rezervy. Analytici proto doporučují preferovat klesající pojistné částky před konstantními. Obzvláště u rizika invalidity a úmrtí. Klesající pojistné částky jsou výrazně levnější než konstantní. 5. Mnoho lidí si sjednává úrazové pojištění, ale docela přehlíží invaliditu, která má rozhodně fatálnější dopady na život pojištěnce než zlomená ruka. Každého čtvrtého člověka potká během produktivního života invalidita. 95 procent všech invalidů je invalidní z nemocenského důvodu. Pouze u zbylých pěti procent je příčinou úraz.