Levná životní pojistka může ve finále přijít pěkně draho

, aktualizováno

Životní pojištění patří čím dál víc do povinné výbavy českých domácností. Jeho prostřednictvím se totiž můžete chránit před situací, kdy náhlé zdravotní problémy znemožní živiteli rodiny vydělávat peníze. Na co při uzavírání pojistky pamatovat a kolik do životního pojištění měsíčně investovat, radí poradci Partners.