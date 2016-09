Proč vzteklina či HIV? Nenechte se tahat za nos nafouknutou pojistkou

Životko, které kryje to, co má Vyplňte krátkou tabulku. Zjistíte, které životní pojištění je pro vás výhodné a která pojišťovna jej nabízí nejvýhodněji.

Životní pojištění dokáže snížit dopady nepříznivých životních situací. Pomůže ale jen v případě, když jsou podmínky smlouvy správně nastaveny. Navíc umožňuje přidat různá smysluplná připojištění, která mohou pomoci zvládnout následky vážných zdravotních obtíží. Ovšem zda vám pojišťovna v těchto nepříjemných situacích vyplatí, záleží na pojistných podmínkách smlouvy. Pokud si je nepřečtete nebo si od svého finančního poradce či zástupce pojišťovny nenecháte vysvětlit podrobnosti, může se stát, že nedostanete nic.



Podmínky přísné a přesné

Pojistné podmínky bývají velmi detailní. Zjednodušeně řečeno: není infarkt jako infarkt. Pojišťovny v rámci konkurenčního boje neustále upravují skladbu nabízených připojištění a pojistných podmínek. Abyste se nenechali tahat za nos, je dobré si je přečíst a porozumět jim.

V Česku najdete pojišťovny, které pokrývají i více než třicet diagnóz. Co do četnosti a závažnosti jsou klíčové především tyto tři:

1 Rakovina: Pozor na výjimky

Rakovina stále patří k jedné z nejčastějších příčin úmrtí, připojištění v tomto případě dává smysl, ale může obsahovat řadu výjimek tzv. výluk. Jde o případy, kdy vám pojišťovna nic neproplatí, pokud si je nesjednáte v rámci připojištění navíc. Na které si dát zvlášť pozor?

Onemocnění in situ (jde o nádory v počátečním stadiu, které se dají odstranit chirurgickou cestou)



Život neohrožující zhoubné novotvary



Kožní nádory



Opakovaný výskyt onkologických onemocnění



2 Mozková mrtvice: Záleží na následcích

Pojišťovny v případě pacientů postižených mrtvicí stanovují dobu, kdy je pošlou na speciální neurologické vyšetření, které musí prokázat trvalé následky. Některé pojišťovny tak učiní už 40 dnů od cévní příhody, v případě jiných si pacient počká i půl roku. Pokud se do této doby uzdraví a lékař specialista nic nenajde, nedostane od pojišťovny žádné peníze.

3 Infarkt: Jak moc je to vážné

V případě tohoto připojištění si dávejte pozor na:

Definici infarktu - není infarkt, jako infarkt. Některé pojišťovny proplácejí jen ten „velmi silný“ akutní infarkt myokardu, který pacienta přímo ohrožuje na životě.



Opakovaný infarkt - pokud pacient už někdy infarkt prodělal, je možné, že ho pojišťovna na toto riziko nepojistí.



Smůla, když se uzdravíte moc brzy

Poslední dobou se pojišťovny předhánějí i v počtu diagnóz, které v rámci pojistného produktu nabízejí. Ten může obsahovat 10 diagnóz, u jiných pojišťoven 25 i více. Ovšem ke každé diagnóze existuje v pojistných podmínkách přesný popis. A pokud se vaše onemocnění nebude přesně shodovat s popisem v pojistných podmínkách, nemusíte od pojišťovny dostat ani korunu. Jsou to tyto:

1 Klíšťová encefalitida: Předčasně vyléčen

Pokud máte ve své smlouvě sjednáno například připojištění zahrnující klíšťovou encefalitidu, automaticky to neznamená, že vám pojišťovna zaplatí, pokud vás tato nemoc postihne. Závisí to například i na době léčby. Pokud máte u této diagnózy podmínku: „neurologický deficit, který přetrvává minimálně 180 dní“, tak vězte, že když se ke svému štěstí vyléčíte třeba už za 3 měsíce, nedostanete nic.

2 HIV: Rozhoduje způsob přenosu

Nejen následky postižení, ale i způsob získání nemoci může být důležitou pojistnou podmínkou. V případě viru HIV pojišťovny neproplácejí nákazu šířenou tím nejčastějším způsobem, při pohlavním styku. Aby pojišťovna zaplatila, musí se jednat o nákazu získanou během výkonu povolání nebo prostřednictvím krevní transfúze. V posledně jmenovaném případě musí dotčené lékařské pracoviště také přiznat odpovědnost.

3 Vzteklina: Co kdyby náhodou

Stejně jako v případě nákazy HIV i u vztekliny jde o klasický příklad toho, jak mohou pojišťovny uměle nafukovat pojistnou ochranu. Poslední výskyt vztekliny u člověka byl totiž v České republice zaznamenán před několika desítkami let. Přesto tuto diagnózu pojistné instituce s oblibou nabízejí a nechávají si za ni platit.

4 Vzácné choroby: Často jen do počtu

Takayasuova vaskulitida je vzácné onemocnění, které se projevuje zánětem cév, nejčastěji aorty. V rámci pojistné ochrany se jedná o onemocnění, které spíše navyšuje počet diagnóz. Tímto onemocněním totiž trpí asi tři lidé z milionu. Pokud toto číslo porovnáme s četností výskytu nádorových onemocnění nebo s infarktem, lehce si domyslíme, na co se při uzavírání pojistné smlouvy zaměřit.

5 Léčba v zahraničí: I u nás jsme světoví

Také v Česku se se již objevily pojistné produkty, které vám zaplatí druhý lékařský posudek ze zahraničního specializovaného pracoviště, případně uhradí léčbu na zahraniční klinice. Můžete se tedy sami rozhodnout, zda využijete českého zdravotního systému, nebo za léčbou raději odcestujete do ciziny. Někteří zaměstnavatelé toto pojištění nabízejí jako zajímavý benefit pro své top manažery. Při rozhodování je dobré si uvědomit, že znalosti a dovednosti českých lékařů patří ke světové špičce.

Kdo tomu má rozumět? Vy!

Připojištění závažných onemocnění má význam a do správně nastavené pojistné smlouvy rozhodně patří. Pojistná částka by měla představovat jeden až dvojnásobek ročního příjmu. Před podpisem smlouvy si také uvědomte, že kvalitnější pojistnou ochranu nemusí vždy nabízet pojišťovna zahrnující nejvíce diagnóz. Je dobré věnovat důkladnou pozornost tomu, co vás může nejpravděpodobněji postihnout.

Výskyt exotických a vzácných nemocí přece jen není tak častý, jako případy nádorových onemocnění, mrtvice či infarktu. Myslete proto především na kvalitní připojištění těchto nemocí. A pokud vám bude kdokoliv nabízet připojištění jen podle počtu diagnóz, hned se s ním rozlučte. Dotyčný se vám nesnaží poradit, pouze prodává něco, čemu sám příliš nerozumí.

8 tipů na co si dát pozor při sjednání připojištění