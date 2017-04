Pět důvodů, proč nemít životní pojištění jen na spoření

Kolik stojí životní pojištění na míru? Cenu životka, které si sami navolíte, dle svých potřeb, si můžete spočítat na online kalkulačce.

Investiční životní pojištění má smysl, jestliže slouží k pojištění, tedy pokud chcete svůj rodinný rozpočet pojistit před propadem v případě vážných zdravotních komplikací. Mezi ně patří dlouhodobá pracovní neschopnost, invalidita a úmrtí. Pokud vám na něj přispěje zaměstnavatel, vyplatí se zaměřit toto pojistné právě na připojištění pro případ smrti. To můžete využít například při hypotéce – firma vám platí pojistku, kterou po vás požaduje banka.

Pro tyto případy má investiční životní pojištění smysl. Nemá ho ale, pokud od něj očekáváte hlavně zhodnocení peněz. Pak existují lepší varianty, jako penzijní spoření nebo stále zajímavé stavební spoření. Jako dlouhodobá investice dobře poslouží i podílové fondy, lze najít i takové, kde neplatíte vstupní poplatky.

Mnoho prodejců ale láká zájemce právě na spoření v životním pojištění. Proč tomu tak není a nemůže být? Proti mluví pět jasných ne.

Ne Pořádný příplatek za vstupní náklady a poplatky

Při sjednání investičního životního pojištění (IŽP) musíte počítat s poplatkem za sjednání smlouvy. Při platbě 1 000 korun měsíčně může činit i více než 20 tisíc korun. Navíc u většiny smluv existuje řada poplatkových „dinosaurů“ – poplatek za vedení smlouvy, poplatek za platbu klienta. Některé pojišťovny si tedy nechávají dokonce platit za to, že jim platíte. Všechny tyto poplatky snižují hodnotu investice.

Prakticky totožné investiční možnosti jako zmíněné pojištění nabízí penzijní spoření. Ušetříte na poplatcích, navíc životní pojištění vám začne vydělávat zhruba po deseti letech, kdežto doplňkové penzijní spoření již po dvou. Pokud vám na spoření přispívá zaměstnavatel, je „penzijko“ jasná volba.

Ne Když chcete peníze dřív, zaplatíte za to

Proti sjednání IŽP s vysokou tzv. investiční složkou (někdy chybně označovanou jako spořicí), mluví i modelová kalkulace hodnoty vložených peněz. Při sjednávání pojištění se proto zajímejte o vývoj smlouvy a zejména o kalkulace stejné platby do penzijního spoření. Vždy se také zeptejte, kolik dostanete zaplaceno při předčasném ukončení smlouvy jako tzv. odkupné.

Příklad:

Richard pracuje jako programátor. Jeho zaměstnavatel mu nabídl 2 500 korun měsíčně jako příspěvek na životní pojištění nebo na penzijní spoření. Zprostředkovatel poradil Richardovi, aby si uzavřel životní pojištění, bez jakýchkoliv připojištění. Po čtyřech letech chce Richard smlouvu ukončit. Z tabulky vyplývá, že z penzijního spoření by Richard získal více než dvojnásobek.

Celkem zaplaceno 120 000 Kč Hodnota investice v IŽP 66 067 Kč Hodnota investice v penzijním spoření 130 154 Kč Zdaněný příjem z životního pojištění 48 067 Kč Zdaněný příjem z penzijního spoření 110 630 Kč

Ne Pozor na vracení daňových úlev

Ještě na jednu věc je třeba myslet při rušení finančních produktů. K investičnímu životnímu pojištění a penzijním produktům se vztahují atraktivní státní výhody ve formě snížení daňového základu. U „penzijka“ nelze ani zapomenout na státní příspěvky, které dosahují až 230 korun měsíčně. To vše ale platí s podmínkou, že smlouva musí trvat minimálně do vašich 60 let.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Partners

Pokud ale IŽP ukončíte dříve, musíte státu vrátit čerpané daňové výhody. Budete muset dodanit i příspěvky zaměstnavatele, pokud vám je posílal. Ani u „penzijka“ se sice dodanění nevyhnete, navíc přijdete o všechny státní příspěvky, přesto vám ale penzijní spoření vydělá více.

Ne Budete rukojmí příspěvku zaměstnavatele

Sjednali jste si investiční životní pojištění jen kvůli příspěvku zaměstnavatele a peníze posíláte hlavně do investiční složky? Pozor, pokud o příspěvek přijdete, když třeba změníte zaměstnavatele, je možné, že vám smlouva bude k ničemu. Navíc budete muset automaticky začít platit každý měsíc vy. Když měsíční platbu snížíte, přijdete o již zaplacené vstupní poplatky, protože ty se vypočítaly z vaší původní platby.

Naopak jestliže budete mít „penzijko“, můžete smlouvu kdykoliv a bez sankce upravit, třeba i snížit sjednané platby. Penzijní spoření se vyplatí i bez příspěvku zaměstnavatele, je proto zbytečné smlouvu vypovědět. Jen si upravíte výši vlastní platby podle toho, jak budete potřebovat. Vše zdarma, bez jakékoliv sankce či poplatku.

Ne Proti stojí také ČNB

Spořit v životním pojištění je tak nevýhodné, že dokonce i Česká národní banka zakázala pojišťovnám a zprostředkovatelům slovo „spoření“ ve spojitosti s životním pojištěním používat a dokonce za to rozdává přísné pokuty.

Přesto je stále relativně běžné setkat se s životním pojištěním, které bylo sjednáno ne kvůli ochraně před riziky, ale jen na spoření, respektive k investování. Někteří vykukové vám kvůli své provizi budou životní pojištění stále vychvalovat jako skvělý produkt ke zhodnocení peněz.

Na trhu ale neexistuje žádné investiční životní pojištění, které by vám mohlo vydělat více než zmíněné doplňkové penzijní spoření. Pokud chcete spořit, využijte penzijní spoření. Pojištění si sjednejte jen tehdy, pokud máte zájem o pojištění.

Příklad:

Třicetiletá Helena pracuje jako účetní. Firma jí nabízí 500 korun měsíčně jako příspěvek na životní pojištění nebo penzijní spoření. Pokud chce Helena jen spořit, co je pro ni výhodnější?

Celkem zaplaceno 150 000 Kč Z životního pojištění bude vyplaceno 207 890 Kč Z penzijního spoření bude vyplaceno 255 289 Kč

Pozn.: V příkladu se počítá s trváním smlouvy do 60 let věku, to je pod dobu 25 let. Zhodnocení bylo kalkulováno ve výši 4 % ročně. Životní pojištění bylo kalkulováno na minimální pojistnou částku, většina z platby jde tedy do investiční složky.