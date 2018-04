1. výročí: je důvod k oslavě?

ISČS Trendbond je dluhopisový fond, který na rozdíl od většiny českých dluhopisových fondů investuje také na polských a maďarských dluhopisových trzích. Oproti ostatním fondům není znevýhodněn vyššími poplatky. V současné době spravuje majetek ve výši 626 mil. Kč. Jaký názor má na uplynulý rok sama ISČS?

Manažer fondů ISČS Jaromír Zdražil je s prvním rokem působení spokojen. Přes pomalejší rozjezd fondů kvůli sílící koruně se nakonec vyplnily předpoklady, že maďarské a polské trhy mohou přinést nadprůměrné zhodnocení investice. Maďarské a polské klíčové úrokové sazby jsou zatím daleko vyšší než je tomu v Evropské unii nebo i v České republice. S blížícím se vstupem do EU se i úrokové sazby budou snižovat, což bude mít za následek růst cen dluhopisů. Jaromír Zdražil nadále očekává pozitivní trend, a to i díky posilování polské, maďarské a nově i slovenské měny. "Právě rozšíření portfolia fondu o slovenskou složku považuji za nejvýznamnější proměnu Trendbondu v posledních měsících. Fond bude nadále sázet nejen na úrokový výnos, ale i na kapitálové zisky rozvíjejících se ekonomik."

Manažer fondu Tredbond Štěpán Mikolášek k tomu dodává: „Očekáváme, že i v dalším roce by se mohl výnos Trendbondu pohybovat okolo 7%. I nadále navíc sledujeme vývoj v dalších východoevropských ekonomikách a jsme případně schopni rozšířit portfolio fondu o další zajímavé tituly.“

Jediným konkurentem na českém trhu je fond IKS Plus bondový, který investuje podle obdobné strategie. Tomu odpovídají i výsledky. Vývoj kurzu téměř kopíruje vývoj Trendbondu. Fondy se liší mírně v poplatcích, které jsou vyšší u Plus bondového. Také spravovaný majetek je větší u Plus bondového (1 094 mil. Kč). Je to dáno jeho delší historií. Vývoj vlastního jmění v posledním čtvrtletí však hovoří jasně pro Trendbond, který získal 25 mil. Kč, zatímco Plus bondový o 95 mil. Kč přišel.

Nový ING fond měsíce

Finanční skupina ING přišla letos na podzim se speciální akcí „Fond měsíce“. V jejím rámci mají zájemci možnost investovat v daném měsíci vždy do jednoho vybraného fondu z rodiny ING fondů bez vstupního poplatku. Fondem měsíce se pro listopad stal ING EMU Equity. Tento fond investuje do portfolia akcií obchodovaných na burzách Evropské měnové unie. Tato speciální nabídka se týká pouze poboček ING Bank. Ostatní, externí distributoři tuto akci nepodporují a drží se vlastní poplatkové strategie. Do této skupiny patří např. Česká spořitelna, eBanka nebo Raiffeisenbank.

Nové statuty fondů ČP Invest

Novela statutu Universálního fondu změnila podílové listy z registrovaných na neregistrované a v důsledku toho bylo obchodování s podílovými listy převedeno z RMS přímo pod společnost ČP Invest.

Novela statutu Fondu peněžního trhu, která nabyla právní moci dne 30. 10. 2002, zvyšuje ve struktuře majetkových aktiv horní hranici podílu složky „dluhopisy, hypoteční zástavní listy a podílové listy jiných otevřených podílových fondů peněžního trhu a cenné papíry zahraničních fondů“ na 90 % majetku fondu.

Ostatní parametry fondů, jako např. prodejní, odkupní a správní poplatky, minimální vklad apod., se nemění.

Obchodování podle UNIS

V obchodování s českými fondy členů Unie investičních společností se nic nemění. Čistým prodejům nadále vévodí konzervativní fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy společností ISČS a IKS. I přes výraznější odliv z ČSOB Výnosového se celkově zvýšilo vlastní jmění fondů o 360 mil. Kč. Stejně jako v předchozím týdnu se dařilo akciovým fondům. Až na výjimky bez větších úspěchů skončily obchodování v uplynulém týdnu fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Díky akciové složce se dařilo i většině smíšených fondů a fondům fondů.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ISČS Sporoinvest 196 mil. ČSOB Výnosový - 169 mil. ISČS Sporobond 149 mil . J&T Perspektiva – P - 28 mil. IKS Peněžní trh 126 mil. 1.IN - PIF - 8 mil. Akciové fondy Akro Eurotech 2,37% Akro Svět - 1,2% 1. IN Akciový 2,32% ČSOB Evropský akciový - 0,43% ČPI Farmacie a biotechnologie 1,67% ISČS Eurotrend - 0,26% Dluhopisové fondy ISČS Trendbond 0,93% 1.IN Dluhopisový - 0,19% IKS Plus bondový 0,40% ISČS Bondinvest - 0,09% IKS Dluhopisový 0,14% ČPI Státních dluhopisů - 0,07% Fondy peněžního trhu Akro Obligace 0,40% 1.IN Peněžního trhu - 0,03% J&T Perspektiva – P 0,35% ČSOB Český peněžní trh 0,0% ISČS Merkur 0,10% IKS Peněžní trh 0,03% Fondy fondů ISČS Globaltrend 2,78% IKS Fond fondů 2,34% 1. IN Fond fondů 1,95% Smíšené fondy investAGe AG7 1,38% Akro Výnosový - 0,32% 1.IN Středoevropský 1,25% ČPI Universální - 0,17% IKS Balancovaný 1,24% ISČS Výnosový - 0,11%

Zdroj:UNIS ČR