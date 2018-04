10 chyb, jež uškodí firmě

Být úspěšným podnikatelem neznamená jen párkrát dobře prodat. Pro jednou se může obchod podařit zcela náhodně, ale aby byla firma úspěšná dlouhodobě, je třeba nedělat chyby a naučit se přijímat podmínky a rytmus trhu. Jak na to? Poradíme vám, kterým omylům se vyhnout a jaké vlastnosti vám při podnikání rozhodně nepomohou.

1. Neprůbojnost snižuje šance

Podnikatel potřebuje tvrdší lokty než ten, kdo na trh vstupuje jen jako zákazník. Ale pozor, neplést s neomaleností a "chůzí přes mrtvoly“. Musíte znát svou cenu, mít cíl, ke kterému směřujete, i pravidla, pomocí kterých k němu chcete dojít. Konkurence by vás neměla děsit, nýbrž motivovat k lepšímu výkonu. Neprůbojní a bázliví mají v dnešním konkurenčním prostředí menší šanci obstát.

2. Neochota učit se

Svět se vyvíjí a s ním i podmínky pro vaše podnikání. Jestliže ustrnete, protože vám vaše podnikání až dosud dobře šlo, někdo pružnější a ochotnější se učit vás předběhne a z trhu vytlačí. Naopak díky poznávání budete držet krok, nebo dokonce konkurenci předběhnete. Choďte na semináře, čtěte odbornou literaturu, komunikujte s lidmi, od kterých se můžete učit. A to nejen v rámci svého oboru, ale i obecných problémů, které se týkají podnikání.

3. Lenost vede ke krachům

Kdo se v podnikání zastaví nebo zleniví, je na nejlepší cestě zkrachovat nebo živořit. V každém čase je třeba mít přehled o tom, co se ve firmě děje, případně co ji ohrožuje nebo se jí nabízí. A je třeba vědět, kdy je nutné rychle zasáhnout. Ale pozor, neplést si takové chování s workoholismem. Správná volba je nebýt líný, umět pracovat, když je to nutné, i „do roztrhání těla“, ale zároveň pravidelně odpočívat. Protože vyvážená kombinace práce a odpočinku je v podnikání velmi důležitá.

4. Podrazy se nevyplatí

Podraz vůči obchodnímu partnerovi vám může přinést krátkodobý, a dokonce i ohromný zisk. Jenže můžete také navždy skončit s nálepkou podnikatele, kterému nelze věřit a který se neštítí kvůli zisku jakýchkoliv praktik. Nedivte se pak, když s vámi nebude chtít na trhu nikdo nic mít.

5. Nedodržené slovo a sliby

Slovo dělá muže/ženu… i podnikatele. Slib daný ústně i ústní dohoda bez "papírové“ smlouvy by měly být zavazující a zrušit ji nebo změnit by mělo být možné jen stejně jako písemnou smlouvu. Jsou země, kde stisk ruky skutečně znamená totéž, co ujednání opatřené podpisem a razítkem. Jestliže se ostatní nebudou moci spolehnout na vaše "slovo“, pověsti firmy to velmi uškodí.

6. Neúcta k zákazníkům

Zákazník je pán. A když se ocitne v nouzi třeba o víkendu a bude potřebovat vaši službu nebo výrobek, měli byste se vynasnažit mu vyjít vstříc. Například najít náhradní řešení, než budou vaše služby k dispozici. Zákazníky si musíte hýčkat a ke každému se chovat, jako by byl stálý a přinášel vám ročně statisíce zisku, byť si u vás koupí třeba jedinou tužku za pět korun.

7. Nekvalitní práce

Nebude nic platné, když se budete slušně chovat, držet slovo, nebudete lhát, podrážet nebo si vymýšlet, pokud vaše služby nebo výrobky budou nekvalitní. Možná se najde pár lidí, kteří je koupí "z charity“ k vám, ale nedělejte si iluze… s největší pravděpodobností o zákazníky přijdete.

8. Špatná reklama

Bez reklamy to nejde. Ale než špatná, to raději žádná, i když někdo může tvrdit i opak - "hlavně, že se o nás ví…“ Jestliže se o vás rozkřikne, že jste hulvát, co nedrží slovo a nabízí nekvalitní služby, budete se těžko takového cejchu zbavovat. Lépe řečeno bude vás to stát strašné úsilí.

9. Žádná reklama

Nečekejte, že u vás zákazníci jen tak náhodou zazvoní. Je na vás, kolik jich k sobě přivedete. Jestliže nejste zrovna mistři reklamy, poraďte se s odborníkem. Abyste nevyhazovali peníze zbytečně. Pokud opravujete v jedné vesnici a jejím okolí pračky, je nesmysl dávat si drahý inzerát do celostátních novin, dobrou službu udělají třeba letáčky roznesené do schránek. Naopak pro internetovou cestovní kancelář je vhodná reklama, která zasáhne co nejvíc lidí odkudkoli.

10. Špatně ocenění zaměstnanci

Když vytvoříte dobrý pracovní tým, půjde všechno snáz. Své zaměstnance a kolegy si hýčkejte. Odměňujte je, a to nejen platem. Myslete na ně například o Vánocích, zjistěte si, kdy mají narozeniny, svátek a popřejte jim. Vyjděte jim vstříc, když například potřebují volno. Vrátí vám to.