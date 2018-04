10 kroků k úspěchu v práci

Úspěch v zaměstnání může mít každý. Nevěříte?



Možná jen příliš pracujete na svých slabých stránkách, místo abyste zocelili ty silné. Úspěch není jen ve schopnostech a nadání, ale i v jejich správné investici.



1. Každý z vás je v několika oblastech vynikající a aspoň v jedné geniální. Svůj úspěch přivoláte tím, že budete tyto oblasti trpělivě hledat; zkoušet, učit se z neúspěchů.



2. Žijte podle hesla „nikdy není pozdě“. Život po vás chce dělat správné věci. Přemýšlejte, než se do toho či onoho pustíte. A směřujte k vrcholu, k úspěchu.



3. Poznávejte sebe sama, své silné stránky a slabiny. Nespoléhejte jen na tradiční psychologické testy, i když mohou v něčem pomoci. Sledujte spíše, jak na vaše jednání reagují druzí. A jak se vaše reakce na jednu situaci liší od ostatních. Měňte své jednání, experimentujte. Člověk ustrne v bludném kruhu neúspěchu jen tehdy, když jeho činy jsou stále stejné. Stejné akce totiž vyvolávají v druhých stejné reakce.

4. Učte se - je to jedno z nejzajímavějších dobrodružství života. Schopnost učit se a možnost naučit se je jednou z největších hřiven, co dala matka příroda našemu živočišnému druhu homo sapiens. I mozek devadesátiletého člověka je schopen nechat vyrůst nové vlákénko, když si tento člověk například zapamatuje další anglické slovíčko.



5. A když už se učit, vyvstává otázka, čemu. Všichni víme, že pramalý smysl dává pokyn profesora Hrbolka (František Kovářík ve filmu Marečku, podejte mi pero) „inu, i skladník si může přečíst Vergilia v originále“. Zdokonalovat se ve vlastní odbornosti - to se všeobecně ví a uznává. Je možno zde doporučit navíc takzvané transferable skills, přenositelné schopnosti, tedy to, co uplatníte v jakémkoli zaměstnání, ba i v soukromí. Nejde jen o řidičský průkaz a počítačovou plus mobilovou gramotnost, ale zejména o umění pracovat s informacemi a umění komunikace.



6. Pětkrát lépe než dosud lze pracovat s informacemi i po krátkém, zhruba třídenním zaškolení. Efektivněji vyhledávat, stanovovat priority. Kvalitně nastudovat látku stylem, při němž si ani neuvědomujete, že vlastně studujete. Při dvakrát větší rychlosti čtení lépe odlišit podstatné od druhořadého - a to podstatné si lépe pamatovat a to nepodstatné lépe ignorovat. Prostě - hodně si ulehčit pracovní stres a zároveň zlepšit výsledky.



7. Učte se hlavně děláním, každodenní činností. Anglicky learning by doing. Využijte chvály druhých - nenechte se chválou pouze pohladit; přemýšlejte nad ní, v čem jste dobří. Využívejte i destruktivní, zapšklou kritiku. Dá vám cenné informace o těch, kteří ji vymýšlejí a šíří. Ale hlavně si važte konstruktivní kritiky. Ta pomáhá.



8. Nad metodou učení děláním stojí výše už jen jedna metoda - učení sebe sama učením druhých. Learning by teaching. Učte druhé tomu, co umíte lépe než oni. Budete příjemně šokováni, jak se to ve vaší psychice mezitím jakoby mimochodem samo utřídilo, upevnilo, zdokonalilo.



9. Buďte co nejvnímavější. Když získáváte od jiných informace, vám přibývá, ale jiným neubývá.



10. Mějte své vzory. Budete se možná divit - ale já jako učitel mám nejčastější vzory v mnoha stovkách svých úspěšných žáků.



Více ZDE. Co vám brání, abyste uspěli v práci

O úspěch mi nejde 9 %

Nedělám, co mě baví 43 %

Neumím na sobě pracovat 30 %

Můj nadřízený 18 %

Zdroj: www.jobdnes.cz