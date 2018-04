10 nejčastějších chyb absolventů a jak jim předejít

Nevíte přesně, co byste chtěli dělat

Máte jasnou představu o tom, co byste chtěli dělat? Co by vás bavilo teď, ale třeba také za pět let? Pokud ano, přizpůsobte tomu výběr pracovního místa i firmy, kam se budete hlásit. V některých společnostech má totiž pracovní vzestup jasné mantinely a jen postupné zdolávání jednotlivých met vás dovede k vysněné pozici. Další výhodou je, že se vám práce bude shánět snadněji, protože jednoduše eliminujete nabídky, které neodpovídají kritériím, která jste si stanovili.

. TIP Jestli jste zatím jen ve stadiu hledání a nemáte konkrétnější vizi o budoucím uplatnění, využijte dny otevřených dveří či veletrhů práce, kde zaměstnavatelé nabízejí absolventům pracovní uplatnění. Dobrou možností jsou také trainee programy.

Špatně napsaný životopis

Představte si hromadu životopisů uchazečů stejných kvalit a před nimi personalistu, který si má vybrat vhodné adepty do dalších kol přijímacího řízení. Pravděpodobně sáhne po těch, kteří dodali přehledný, krátký životopis. Takový, který bude obsahovat základní a všechna potřebná data a nebudou v něm chybět údaje o dosaženém vzdělání a praxi, dalších schopnostech a kontaktní údaje.

Nemusíte za každou cenu vypisovat všechny brigády, kterých jste se během školních let zúčastnili, ale body ve váš prospěch vám přihrají školní projekty, studijní praxe, výzkumy nebo odborné seminární a absolventské práce. Dejte si však pozor na přikreslené nebo zcela vymyšlené údaje, ty by se vám rozhodně nemusely vyplatit. Pravda po čase ve většině případů stejně vyjde na povrch a budoucím kolegům nebo zaměstnavateli byste pak museli horko těžko vysvětlovat, jak to s těmi vašimi zkušenostmi z oboru je.

Jestli budete přikládat k životopisu fotku, tak jen takovou, která patří na občanku nebo řidičák. Výjevy z plesu nebo dovolené u moře k životopisu rozhodně nepřikládejte.

. TIP Stáhněte si vzor životopisu z internetu. Hledejte třeba na www.jobdnes.idnes.cz

Hledáte práci málo intenzivně

Koupíte si občas noviny s inzertní přílohou nabídek zaměstnání a tu a tam zabrouzdáte na internetu na on-line přehled volných pracovních míst? A pak se možná divíte, jak je možné, že stále nemůžete narazit na nějakou práci. Abyste našli dobré místo, musíte pro to dělat víc! To znamená být aktivní a hledat všude, kde se jen dá.

Nezapomeňte využít své okolí - zeptejte se kamarádů, známých a příbuzných, jestli nevědí o nějakém vhodném pracovním místě pro vás. Dejte co nejvíce lidem najevo, že sháníte práci. Každý má kolegy a kamarády a ti zas znají další, takže stoupá vaše šance, že se ozve někdo, kdo zrovna shání zaměstnance nebo alespoň ví o firmě, kde by někoho, jako jste vy, potřebovali.

Přitom dál sledujte inzeráty, odpovídejte včas na ty, které vás zaujaly, navštěvujte veletrhy práce nebo rovnou oslovte firmu, u níž byste měli zájem pracovat, aniž byste čekali, až vypíše inzerát.

Využívejte také služby personálních agentur, kde si dají vaše CV do databáze a pomůžou vám najít vhodné zaměstnání.

. TIP Neváhejte. Přímo oslovte firmu, u níž byste měli zájem pracovat, aniž byste čekali, až vypíše inzerát. Neostýchejte se zajít osobně rovnou do jejího sídla nebo přinejmenším pošlete svůj životopis s motivačním dopisem, ve kterém uvedete důvody, proč jste si vybral právě onu konkrétní firmu, ve které si přejete pracovat.

"Zaměstnavatel naopak dost často ocení nezkušené zaměstnance, kteří jsou ochotni učit se úplně novým věcem," popisuje svou zkušenost Tomáš Libert. Na pohovoru se tedy chovejte přirozeně, nemějte obavy z toho, že budete mít trému, nebudete umět odpovědět na nějakou otázku nebo že máte příliš málo pracovních zkušeností. Každý někdy musel začít. Podstatné je, že máte chuť pracovat v daném oboru, i když je to pro vás zatím krok do neznámého prostředí.

. TIP Vyhněte se příliš agresivní sebeprezentaci u pohovoru, ta vedení firmy spíše odradí.

Podceňujete internet

Možná si to ani neuvědomujete, ale většina zaměstnavatelů, kteří mají o svého budoucího pracovníka zájem, si o něm nejdříve chce zjistit co nejvíc informací. Jednoduše zadají do internetového vyhledávače jméno uchazeče o práci a pak prohlížejí všechny stránky, které se dotyčného týkají.

Jistě si dovedete představit, že video z divokého večírku umístěné na serverech YouTube nebo Myspace nikomu dobrou vizitku neudělá, stejně jako vulgární fotky v internetových seznamkách.

. TIP Hlídejte si údaje, které jsou o vás na internetu běžně dostupné, a v případě, že by vám mohly škodit při hledání práce, je raději odstraňte.

Nezvládáte pohovory

Důležité je hlavně přijít na pohovor včas. Zpoždění o vás vypoví, že jste nespolehliví, a s touto vlastností moc šancí na úspěch mít nebudete. Další chyba je, pokud nejste schopni odpovědět na zásadní otázky, které dostanete. Když se vás zeptají, proč byste chtěli pracovat zrovna v jejich firmě, není na místě váhat a dlouze přemýšlet o důvodech. Takové odpovědi byste měli mít předem připravené.

. TIP Před každým pohovorem si alespoň na internetu zjistěte o firmě dostatek informací, pak nebudete zaskočeni dotazem, co o svém budoucím zaměstnavateli vlastně víte. Ale pozor, není vhodné tyto informace ihned začít sypat z rukávu, natožpak kritizovat a vyjmenovávat, co všechno byste ve firmě změnili.

Nepoužíváte dobře mobilní telefon

V období, kdy si hledáte práci a absolvujete přijímací pohovory, počítejte s tím, že se vám budou opakovaně ozývat pracovní personalisté a manažeři firem. Na zmeškané hovory ihned reagujte a ozvěte se nazpět.

Pozor však na nevhodné situace, kdy by telefonování ohledně vašeho nového zaměstnání neprobíhalo tak, jak by mělo. Pokud zrovna řídíte auto nebo cestujete městskou hromadou dopravou, v níž se spolucestující hlučně projevují, vysvětlete vaši situaci volajícímu a požádejte ho, jestli se může ozvat později - v tom případě uveďte přesný čas, kdy budete moci v klidu mluvit, nebo nabídněte, že zavoláte sami, jakmile to bude možné.

. TIP V době, kdy hledáte práci, zvedejte i cizí čísla, i když to běžně třeba neděláte. Mohli byste propást zajímavou šanci.

Máte nereálné požadavky

Pokud se při hledání zaměstnání zaměřujete jen na světově známé firmy s dlouholetou tradicí, možná jste na slepé koleji. Personální oddělení těchto firem jsou denně zahlcována množstvím životopisů s žádostí o práci.

V tak velké konkurenci není snadné uspět, zvlášť pokud jste absolvent s minimem zkušeností. Uvědomte si, že i malá firma vám může poskytnout dobré podmínky a pomoci vám dobře nastartovat kariéru. Navíc se v ní možná dočkáte klidnějšího tempa a rodinnější atmosféry bez velkých stresových zátěží. Zamyslete se nad tím, co firmě můžete nabídnout, a přizpůsobte tomu i své platové požadavky.

. TIP Někdy je lepší přistoupit na menší plat s výhledem na výrazné zlepšení po zkušební době nebo na příjemné benefity.

Podceňujete osobní dojem

Jako absolvent zatím nemůžete nabídnout dostatek pracovních zkušeností a praktických znalostí z oboru, proto má pro personalisty dojem, jakým působíte při osobním pohovoru, leckdy větší význam než vaše CV.

Kromě přirozeného chování je dobré dodržovat i následující rady:

Při pohovoru se usmívejte. Personalistu nezajímá, že jste se špatně vyspali nebo máte problémy ve vztahu.

Udržujte oční kontakt, tím dáváte najevo, že vás druhá osoba zajímá a že nejste nesmělí.

Neodpovídejte holými větami, naopak rozveďte své myšlenky a názory a dejte personalistovi šanci, aby vás lépe poznal.

. TIP Ptejte se na to, co vás zajímá, jinak vzbudíte dojem, že o práci nemáte dostatečný zájem. Pozor na informace, které jsou o firmě všeobecně známé nebo jsou k přečtení na webových stránkách.

Hned se vzdáváte

Jestliže jste se od zástupců firmy dozvěděli, že jste neprošli výběrovým řízením, nemusíte hned rezignovat. Pokud o práci v dané firmě skutečně hodně stojíte, dejte to najevo zaměstnavateli i s tím, že byste rádi zapracovali na nedostatcích, kvůli kterým jste u konkurzu neuspěli.

. TIP Chtějte vědět, proč jste neuspěli. Budete-li znát své nedostatky, můžete je odstranit a pracovat na zlepšení. Bude se vám to hodit pro příští přijímací řízení.

Zabodujete, když pošlete e-mail lidem, se kterými jste při konkurzu jednali, poděkujete jim za čas, který vám věnovali, a znovu vyjádříte svůj vážný zájem pracovat ve firmě. Tak si vás zapamatují jako slušného člověka a to opět zvyšuje možnost, že vás vyberou.