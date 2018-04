10 otázek a odpovědí o povinném ručení

1. Co se stane, když klient nezaplatí pojistné? Dokdy pojištění platí, co když se v té době stane pojistná událost?

Pokud klient nezaplatí, pojišťovna mu zašle upomínku. Jestliže ji ani poté neuhradí, zanikne pojistka ve lhůtě stanovené v této upomínce. Do té doby pojišťovna kryje vzniklé škody a rovněž má právo na příslušné pojistné.

2. Kdy může přestat platit pojistku řidič, když auto prodává sám nebo prostřednictvím autobazaru?

V okamžiku, kdy přestane být majitelem a tuto skutečnost své pojišťovně nahlásí. To, že automobil stojí v autobazaru a čeká na nového majitele, jej nezprošťuje povinnosti mít uzavřené povinné ručení. Jedinou výjimkou je případ, kdy automobil přímo odkoupí autobazar. Případně je možné po dobu stání vozu v autobazaru uložit registrační značky do depozita, ale to je jak pro prodávajícího tak i pro kupujícího zbytečná administrativní zátěž. Povinné ručení v případě změny vlastnictví nezaniká samotnou změnou vlastnictví vozidla, ale dnem nahlášení změny vlastnictví pojišťovně.

3. Může člověk během roku měnit pojišťovnu? Jak má postupovat?

Pokud nedojde k něčemu neobvyklému, jako je například fyzický zánik vozidla, změna vlastnictví nebo odcizení, tak pojištění zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Tu je podle zákona možné učinit 6 týdnů před koncem pojistného období, před takzvaným výročním dnem, respektive dnem, kdy dochází k automatické obnově pojistky sjednané na roční bázi. Výpověď musí být písemná, protože jinak je neplatná. Jakmile řádně ukončíte smlouvu u stávající pojišťovny, můžete sjednat smlouvu s pojišťovnou novou.

4. Co se stane, když řidič způsobí nehodu půjčeným vozem, který nemá povinné ručení? Kdo platí škodu – ten, kdo způsobil nehodu, nebo ten, kdo neměl auto pojištěné?

Tuto škodu uhradí z takzvaného garančního fondu Česká kancelář pojistitelů (ČKP), která ze zákona sdružuje všechny pojišťovny poskytující povinné ručení na českém trhu. ČKP následně bude uhrazenou částku vymáhat po majiteli či po osobách odpovědných za škody. Ke skutečné škodě budou ještě připočítány náklady související se zpracováním případu a náklady na vymožení pohledávky. K tomu je nutné ještě počítat se sankcemi za provozování nepojištěného vozidla.

5. Co když majitel auta zemře a auto se stane předmětem pozůstalosti?

V případě smrti majitele přecházejí práva a povinnosti z povinného ručení do doby nabytí právní moci usnesením o nabytí dědictví na dědice. Pokud jde o vlastnictví vozidla, práva a povinnosti vlastníka vykonává dědic; pokud je dědiců více, pak ten, který k tomu byl ostatními dědici pověřen. Nebyl-li nikdo pověřen, pak soudem určený správce dědictví. Po nabytí právní moci usnesením o dědictví by si měl ten, komu automobil připadne, uzavřít nové pojištění.

6. Jak bude pojišťovna řešit případ rozbitého skla od kamínku „odstřeleného“ autem z protisměru?

Bez jednoznačného důkazu, například policejního protokolu potvrzujícího vinu řidiče v protisměru jedoucího vozidla nebo jeho písemného doznání, bohužel nelze tuto škodu z povinného ručení uplatnit. Nejlepší ochranou pro tyto případy je využít připojištění čelního skla. Není to příliš drahá záležitost, a pokud se stane podobná škoda, která je velmi častá, nebudete mít žádné problémy s její úhradou ani se zjišťováním viníka. Mimoto je možné škodu na čelním skle uplatnit rovněž z havarijního pojištění.

7. Co se stane, když řidiči způsobí škodu neznámé auto?¨

Pokud šlo jen o škodu na majetku a viník je neznámý, není bohužel možné škodu uplatňovat z povinného ručení. Pro škody způsobené nezjištěnými vozidly pojišťovny tvoří ze zákona garanční fond v rámci České kanceláře pojistitelů. Tento fond však může odškodnit pouze ty škody, které vznikly na zdraví. Podmínkou navíc je, že událost vyšetří policie. Pokud se chcete zabezpečit i proti obdobným škodám na vlastním vozidle, nezbývá než uzavřít havarijní pojištění. Z něj pojišťovny hradí i škody způsobené neznámým vozidlem či vandalem.

8. Jaký doklad o povinném ručení je třeba mít u sebe?

Doklad o uzavření pojistné smlouvy, který získáte od své pojišťovny. Oproti nedávné minulosti s sebou nemusíte vozit potvrzení o zaplacení pojistného.

9. Jaký postih hrozí řidiči, který nezaplatí povinné ručení?

V případě, že s vozidlem jezdí bez pojištění, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun a zákaz řízení vozidla až na jeden rok. Největší sankcí pochopitelně je plná úhrada případně způsobené škody.

10. Využívám auto jen v létě, nechci platit celoročně povinné ručení. Jak mám postupovat?

Je možné uložit registrační značky vozidla do depozita spravovaného příslušným úřadem. Po dobu uložení značek není potřeba platit povinné ručení. Jakmile z automobilu demontujete registrační značky, musí se nacházet buď v garáži nebo mimo veřejné komunikace či parkoviště. V tomto případě je dobré dopředu vědět, odkdy dokdy chcete vozidlo používat, a uzavřít povinné ručení na dobu určitou.