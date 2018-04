10 pastí společného zdanění

Řada z rad může na první pohled znít banálně, ale podle zkušeností finančních úředníků i dotazů lidí, se vyplatí věnovat i drobnostem.

1) Všechny přílohy

Oba manželé nesmí zapomenout na všechny přílohy a na to, že je musí mít dvakrát. Nemusí jít o ověřené kopie, ale vyplatí se před odevzdáním nejen zkontrolovat, zda jsou přílohy všechny, ale zapsat je i do základního formuláře.

2) Podepsat se

To platí pro normální daňové přiznání i pro společné zdanění manželů. Daňoví úředníci to uvádějí jako jednu z nejčastějších chyb při podání přiznání k daním.

3) Čestná prohlášení

Jako přílohu je nutné doložit i čestné prohlášení například v případě, že jeden z manželů má živnostenský list vedle hlavního pracovního poměru a neměl žádné vedlejší příjmy. Stejně tak musí manželé musí sepsat čestné prohlášení, pokud oficiálně bydlí každý jinde. Finanční úřad chce prohlášení o společné domácnosti.

4) Různá trvalá bydliště

Když manželé bydlí ve společné domácnosti, ale trvalé bydliště mají každý jinde, musí je dovézt na příslušný Finanční úřad. Může se tak klidně stát, že muž bude muset do Prostějova a žena do Karlových Varů, i když žijí společně v Praze (stačí je však samozřejmě i poslat poštou).

5) Potvrzení o dítěti

Páry bez dětí mohou na společné zdanění zapomenout. Ty ostatní, se kterými žije dítě ve společné domácnosti, se starat nemusí. Pokud je dítě starší 18 let, musí mít potvrzení ze školy o studiu. Společné zdanění jde uplatnit do 26 let dítěte, nebo do 28 u doktorandů.

6) Jen pro manžele s dítětem

Společné zdanění nemohou uplatnit nejen bezdětné páry, ale ani nesezdaní. A v tomto případě není rozhodující ani to, že žijí ve společné domácnosti a mají spolu dítě. V případě manželských párů pak stačí, když dítě je jednoho z manželů, například z předchozího vztahu.

7) Za ženu na mateřské se odečítá dvakrát

Pokud vydělává v rodině jen muž a odečítá si 21 720 korun na ženu, která je s dětmi v domácnosti, při společném zdanění si oba odečítají 38 040 korun. To jen pokud si žena nepřivydělává a za rok to nebylo víc než 38 tisíc korun. Do této částky se nepočítají rodičovský příspěvek ani přídavky na děti, ale třeba nemocenská a důchody sem patří.

8) O vrácení žádá jen ten, kdo má přeplatek

Žádost o vrácení peněz při společném zdanění nežádají oba partneři, ale jen ten, kdo má na daních přeplatek. Zároveň pošle část přeplatku na konto druhého partnera, který má nedoplatek.

9) Někteří podnikatelé nesmí společně zdaňovat

Stejně jako nesezdané páry si nemohou podat společné zdanění ani někteří podnikatelé. Týká se to těch, kteří mají minimální daňový základ, využívají institutu spolupracující osoby, použijí paušální daň, nebo podávají přiznání za víc zdaňovacích období najednou.

10) Oba manželé ve stejném termínu

Oba manželé musí podat přiznání ve stejném období. To znamená, že pokud je jeden zaměstnanec a druhý podnikatel, nejde podat jedno daňové přiznání do konce března a druhé do konce června s daňovým poradcem. V takovém případě by si musel i druhý vzít daňového poradce a podat přiznání v pozdějším červnovém termínu.