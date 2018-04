10 rad, co dělat, abyste se netopili v dluzích

1. Opravdu si musíte půjčit?

Potřebujete peníze nezbytně hned teď? Koupíte si za ně něco, co vám buď přinese další peníze, nebo bez čeho doopravdy nemůžete žít? V případě, že tomu tak není, zvažte dobře, zda je zadlužení skutečně nutné.

2. Udělejte si inventuru půjček

Možná už jste si na něco půjčili a zanedlouho budete mít splaceno. Možná, že jste si půjčili, a protože jste měli odložený počátek splátek, na půjčku jste zapomněli. A co leasing? Nesplácíte i auto? Sepište všechny půjčky, které máte splácet ještě dřív, než se upíšete k další.



3. Spočítejte si, zda vám nepřerůstají dluhy přes hlavu

Udělejte si pořádek ve financích. Na jedné straně si spočítejte příjmy, na druhé očekávané výdaje. Je ještě prostor na splátku zboží, po kterém toužíte?