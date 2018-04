10 rad, jak si vybrat dovolenou

1. Kdo má jasno, vyhrává

Pravidlo číslo jedna zní: Ujasněte si, kam chcete jet, jaké služby požadujete a kolik jste ochotni zaplatit. Vyhnete se impulzivnímu nákupu na první pohled výhodné dovolené, která vám nakonec nemusí vyhovovat.



2. Kancelář versus agentura

Pamatujte na to, že je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou. Agentura se liší od kanceláře tím, že není pojištěna proti úpadku. Smí prodávat zájezdy jiných kanceláří, ale nesmí sama zájezdy organizovat. Agentura však může prodávat pod svým jménem jednotlivé služby: dopravu, ubytování.

3. Organizátor musí mít koncesi

V momentě, kdy vstoupíte do cestovní kanceláře, začnete vybírat na jejích internetových stránkách či si půjdete koupit její zájezd do agentury, shánějte se po platné (!) koncesi pro provozování cestovní kanceláře.

Na co byste si měli dát pozor při výběru banky? Čtěte ZDE .

4. Jedna služba nedělá zájezd

Kancelář musí být pojištěna pro případ úpadku. Takto pojištěn je ovšem pouze zájezd, což je předem sestavená kombinace alespoň dvou služeb nabízená za souhrnnou cenu. Zájezd musí přesahovat 24 hodin či zahrnovat ubytování přes noc. Pozor na vychytralé prodejce, obvykle na agentury, kteří vám prodají například ubytování a dopravu, ale zvlášť. Tedy jako jednotlivé služby. Ty proti úpadku pojištěny nejsou, byť by je prodávala cestovní kancelář.



5. Katalog je logickým základem

Katalog čtěte pozorně. Soustřeďte se na všechno, co vás ze začátku nudí, tedy drobné písmo, poznámky pod čarou, úvodní informace a zejména smluvní podmínky. Je dobré také porovnat několik katalogů mezi sebou. Ceny i služby se mohou lišit.



6. Smluvní podmínky nikdy nevynechejte

Nepřehlédněte smluvní podmínky! I když jsou mnohdy těžko stravitelné, obsahují důležité údaje. Všímejte si kapitoly o stornopoplatcích (pokud odstoupíte od smlouvy), reklamačního řádu i podmínek, za nichž může kancelář zvednout dohodnutou cenu.



7. Personál má mít informace

Máte-li pocit, že vám není něco jasné nebo že cestovka něco v katalogu zamlčela, zeptejte se. Nespokojte se však s obecnými odpověďmi. Pokud nejsou pracovníci schopni podat přesné informace, jděte o dům dále.



8. Doplatky, příplatky, pojištění

Ptejte se na detaily dopravy, ubytování, stravování. Zajímejte se o všechny doplatky či příplatky (pobytová taxa, mořská strana, parkovné a podobně), které budete muset, třeba na místě, k ceně zájezdu zaplatit. Nechte si vysvětlit, zda je v ceně zahrnuto cestovní pojištění a v jakém rozsahu. Vždy si důkladně prověřte, jaké služby jsou v ceně zájezdu.



9. Cestovní smlouva není ledasčím

Přečtěte si v klidu a řádně cestovní smlouvu. Především zkontrolujte, zda je v ní uvedeno vše, co tam má být: stornopodmínky, způsob reklamace, název cestovky, jména všech účastníků zájezdu, termín, přesné vymezení všech poskytovaných služeb, výše zálohy, celková cenu zájezdu. Co nestojí v cestovní smlouvě, k tomu cestovku nic nezavazuje. A pozor - cestovní smlouva musí být vždy vystavena jménem kanceláře, která zájezd organizuje.



10. Zlaté pravidlo cestovatele

Poslední pravidlo na závěr - nikdy nepodepisujte nic, co jste pořádně nepřečetli!