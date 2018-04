10 rad pro úspěšný pohovor

1. Sepište své klady



Zkuste odpovědět na následující otázky spatra a souvisle: Jaké máte pracovní zkušenosti? Jaké jsou vaše dobré a špatné vlastnosti? Není to lehké, viďte. Abyste u pohovoru byli pohotoví, ještě před ním si písemně v několika větách shrňte, co můžete nabídnout. Tak také žádnou ze svých předností neopomenete. "Mnoho maminek, které vozí své děti do školy, to pokládá za tak samozřejmé, že opomenou u pohovoru své řidičské dovednosti prodat," říká Zdeňka Hajná z Českého svazu žen.



2. Otázky lze předpokládat



"Zaměstnavatelé se během přijímacích pohovorů v podstatě různými otázkami ptají na totéž," podotýká personalistka Tereza Velebilová. Následujícím otázkám se nevyhnete: Jakou máte představu o své práci u nás? Co byste na sobě změnil? Jaké máte slabiny? S nepříjemnými otázkami se vypořádejte doma během přípravy - pak vás nezaskočí.

3. Co si vzít na sebe





Čemu se vyhnout při pohovoru:

Váš životopis přinese do firmy vaše maminka.





Během pohovoru se drbete za uchem, upravujete vlasy, nervózně klepete nohou nebo občas telefonujete.





Přijdete pozdě a nemáte rozumnou omluvu.





Jste překvapení, že máte umět anglicky, i když je to jasně dané v podmínkách konkurzu.





Řeknete, že mzda ve výši 20 tisíc je jediné, o čem hodláte diskutovat.





Prozradíte, že jste často nemocní nebo že máte problém s hlídáním dětí.





Pomlouváte bývalého šéfa nebo kolegy.





Tvrdíte, že vás dřívější práce nebavila, ale ucházíte se v podstatě o tu samou.





Během roku jste vystřídali tři zaměstnání a řeknete, že jste se hledali.





Dáte najevo, že když tohle místo dostanete, můžete nastoupit hned, protože se stačí u zaměstnavatele hodit marod.





Když se ucházíte o místo bankovního úředníka a na pohovor přijdete s vlasy nabarvenými na oranžovo a ověšeni nápadnými zlatými řetězy.





Na otázky odpovídáte neochotně, vykrucujete se nebo jste nachytáni při lži.





Dáváte najevo, že jste mistr světa a málokdo dosáhuje vašich kvalit.

Oranžové triko s abstraktními výjevy se u pohovoru toleruje možná kreativním grafikům. Ne tak manažerovi v bance. Zvažte, co je veřejně přijatelné pro danou profesi. Pánové nic nezkazí oblekem tmavší barvy, nejlépe modré. Dámy si mohou vybrat šaty či kostýmek. Zapomeňte na křiklavé barvy a spoustu zlata kolem krku a na rukách. Nevíte si rady? Poraďte se s odborníkem, nebo se zastavte ve firmě ještě před pohovorem a aspoň z recepce vypozorujte, jak jsou oblečení lidé procházející se po chodbách.Snažte se přijít na pohovor včas. Při vstupu do místnosti se představte. Nezapomeňte na úsměv nebo alespoň příjemný výraz. Buďte přirození. Sami vycítíte, zda jste si s druhou stranou padli do oka, nebo ne. Netlačte na pilu, snaha prodat se za každou cenu může působit negativně. Špatně působí agresivní či arogantní vystupování, dokazování, jak jste nad věcí.Pokud si plachý účetní hraje na průbojného obchodního zástupce, musí být velmi dobrý herec, aby se neprozradil. Může mít z příruček nastudováno, jak podávat ruku, kam se dívat, jak odpovídat. "Ale ovládne jedno gesto, jiné, o kterém v knihách nepíšou, vyjádří totéž. A samozřejmě, pokud se snaží kontrolovat gesta, může mu uniknout výrok, který by z úst normálně nevypustil," říká personalistka Alena Chlumská.Neseďte u pohovoru nezúčastněně jako pecka, která jen odpovídá na položené otázky. Neškodí být aktivnější. Ať pak nejste překvapeni, že budete volat ze svého telefonu a jezdit svým automobilem na vlastní náklady. Zeptejte se na pracovní dobu a nároky, jaké na vás bude zaměstnavatel mít. Mělo by vás zajímat, jestli poskytuje zaměstnancům nějaké výhody (proplácení cestovného při dojíždění, příspěvek na penzijní pojištění, stravování, školení a podobně).Ne vždy se lidé, kteří u pohovoru zastupují firmu, chovají k zájemcům o místo vhodně. Dávají najevo, že už si vybrali někoho jiného, co prohlásíte za své klady, snižují. Každou chvíli místností někdo projde, stále vyzvání telefon. "Tak sice mohou prověřit kandidátovu odolnost vůči stresu, ale mělo by to skutečně být výjimkou," říká personalistka Alena Chlumská. Je na vás, jestli se necháte ponižovat. Může jít o zátěžovou zkoušku, ale i obrázek, jak to ve firmě chodí.Výše výdělku zajímá každého, ale otázku na ni si nechte až na konec jednání. Při svých nárocích vycházejte z toho, jaký příjem na takových pozicích bývá obvyklý. A také z toho, jak si myslíte, že jste zapůsobili na "porotu". Pokud vám dala najevo, že v něčem nevyhovujete, ale jste schopni se to doučit, svou cenu trochu podhodnoťte.Máte-li z pohovoru dobrý pocit, můžete při rozloučení zmínit, že setkání bylo příjemné a že by bylo potěšující pracovat s takovými lidmi. Pokud to tak ovšem opravdu cítíte.Na odpověď o výsledku vyčkejte do data, na kterém jste se se zástupcem společnosti dohodli. Pokud se ani tehdy neozve, zavolejte druhý den po termínu a chtějte vyjádření. Když si vás nevybrali, ptejte se, v čem jste měli rezervy. Nejsou povinni to říci, ale můžete na svůj výkon získat pohled zvenčí.

Nenechte si líbit: