10 tipů, jak najít novou práci

Jak se na trhu práce pozná outsider? Životopis má na pět stran, na pohovor přijde v džínách a pomlouvá svého bývalého zaměstnavatele. Šance, že získá místo, je minimální.

"Výsledky našeho průzkumu mezi firmami ukazují, že životopis by neměl být příliš dlouhý. Ideální jsou dvě strany - vejdou se na ně všechny potřebné informace a pro personalistu to bude snadné čtení," říká Andrea Colantoni ze společnosti Hudson. Upozorňuje také na to, že 97 procent zaměstnavatelů negativně hodnotí gramatické chyby a špatný pravopis. Proto si životopis po sobě několikrát přečtěte.

Životopis musí obsahovat informace o všech vašich profesních zkušenostech. Zmiňte se o tom, na jakých projektech jste dosud pracovali, jakou jste měli u předešlého zaměstnavatele zodpovědnost, k tomu uveďte i čísla, pokud je máte, na personálních odděleních jsou velmi oblíbená. Životopis pište v první osobě, ta třetí totiž skoro 70 procent zaměstnavatelů rozčiluje. Je to podle nich neprofesionální a kazí to pozitivní dojem. Personalisté chtějí číst také o vašich osobních zájmech, samozřejmě stručně. Třetina z nich si vás i na základě toho, jak trávíte volný čas, pozve na pohovor.

Z průzkumu firmy Hudson také vyplynulo, že k životopisu můžete směle přiložit svou fotku. Jen 6,6 procenta zaměstnavatelů to považuje za rušivý prvek.

Uškodit vám mohou časté změny práce. "Pokud jste v krátkém čase prošli několik zaměstnání, vaši šanci na získání nového místa to snižuje. Podle 93 procent zaměstnavatelů to vzbuzuje pochybnosti o vašich schopnostech. Jestli však máte pocit, že pro vaši fluktuaci existují dobré důvody, nebojte se je zmínit," radí Andrea Colantoni z Hudsonu.

Motivační dopis u životopisu být může, poskytuje více informací o vaší motivaci a stylu komunikace. Z průzkumu vyplynulo, že ho nechce 29 procent zaměstnavatelů. Když už ho tedy napíšete, tak maximálně na jednu stranu. Uveďte v něm, jaký typ práce hledáte a jaké jsou vaše silné stránky. Nepřidávejte žádné reference a rozhodně vynechejte své představy o výši mzdy. Ty do motivačního dopisu nepatří.

Pokud životopis pošlete poštou, snížíte až o polovinu své šance na úspěch. Je to zastaralé. V době sociálních sítí se životopis posílá nejlépe přes LinkedIn, lze to udělat také přes Facebook.

Devadesát procent dotázaných zaměstnavatelů si myslí, že uchazeč o místo by měl na pohovor přijít formálně oblečen. Běžný oděv a neupravený vzhled vás diskvalifikuje. Nicméně důležitý je také neverbální projev - pevný stisk ruky při pozdravu, úsměv na tváři, správné držení těla... Výrazné líčení ani silný parfém nejsou vnímány tak špatně, jak by se očekávalo. "Naopak, když se neukážete, protože jste onemocněli, máte smůlu, nikdo nebude čekat na vaše uzdravení, pokud může vybírat mezi dalšími kandidáty," říká Andrea Colantoni, podle něhož je lepší dostavit se třeba i nachlazený. Ocení to víc než padesát procent firem.

Odborníci z Hudsonu doporučují, aby uchazeči kontaktovali společnosti, pro které chtějí pracovat, i když ty zrovna teď žádné volné pozice nenabízejí. Zatelefonujte na personální oddělení nebo rovnou pošlete žádost se životopisem. Aktivní přístup většina zaměstnavatelů, přesně 81 procent, hodnotí kladně.

Při pohovoru se vás jistě zeptají na vaše silné a slabé stránky. Podle průzkumu to dělá 87 procent zaměstnavatelů. Takové odpovědi se dají nacvičit, ale pokud jste si nevytvořili důvěryhodnou image hned na začátku, stejně připraveným odpovědím nikdo nebude věřit.

Působíte-li spokojeně, devadesát procent personalistů si vás oblíbí. Když budete naopak vypadat nešťastně, zřejmě neprojdete. To ovšem nelze zaměňovat s nervozitou, která je přirozenou reakcí na stresovou situaci. Zaměstnavatelé ji nepovažují za negativní, jen 18 procentům z nich se nelíbí. Zůstaňte tedy pozitivní, i když jste nervózní, zanecháte dobrý dojem. Měla by z vás vyzařovat i trocha sebejistoty.

Mnoho společností si všímá toho, jak se uchazeči vyjadřují o svém současném či minulém zaměstnavateli. Kdo o něm mluví pěkně, má bod navíc u 92 procent zaměstnavatelů. Nejlepší rada zní: mluvte upřímně o své situaci, ale tak, aby to nevrhalo špatné světlo na bývalého zaměstnavatele. Nakonec jste to byli vy, kdo se rozhodl pro něj pracovat, a tudíž je to i vaše zodpovědnost. Firma nemusí být špatná jen proto, že cíle, strategie a obsah pracovní náplně neodpovídají vašim ambicím.

Vaše vystupování by nemělo být arogantní ani sarkastické, to vám úspěch nepřinese. Stejně jako příliš krátké nebo naopak dlouhé odpovědi na otázky. Nezapůsobí ani zdlouhavé vyprávění, na to není nikdo zvědavý. Pozor - na pohovor s sebou neberte své děti, pokud jste se na tom předem nedohodli. A vypněte si mobilní telefon.

Co zjistil loňský průzkum mezi zaměstnavateli Kolik stran by měl mít životopis? 2 strany 85,7 %

1 stranu 9 %

3 strany 5,3 % Vyhledáváte profily kandidátů na sociálních sítích, nebo na webových stránkách? Ano, na LinkedInu 50,7 %

Ano, na Facebooku 13 %

Ne 20,3 %

Na nějakém webu 2 %

Ano, na Googlu 10 %

Ano, na Seznamu 4 % Kdy se zeptat na mzdu? V prvním kole pohovoru 45,7 %

V druhém kole pohovoru 28,9 %

Před pohovorem 3 % Zdroj: společnost Hudson

Připravte se i na otázky mimo obor

Životopis by neměl být ani stručný, ani dlouhý, ideálně na dvě strany, u absolventů na jednu. Uchazeč by si měl dát záležet jak na obsahu, tak na formě. Jak by měl vypadat obsah životopisu a jak uspět u pohovoru radí Klára Antošová ze společnost Hays Czech Republic:

Nedoporučuji v životopise lhát - zaměstnavatel může mít jinou verzi z minulého hledání. Buďte soudní, co se týče počítačových a jazykových znalostí, u pohovoru je mohou prozkoušet. Všechny studijní i pracovní zkušenosti by měly časově navazovat. Nezapomeňte zmínit zahraniční pobyty.

Pokud zašlete svůj životopis, v lepším případě můžete očekávat telefonát, kde s vámi pohovoří o pozici, případně o vašich požadavcích. Když zaujmete, budete pozváni na pohovor.

Přípravu nepodceňujte. Zjistěte si informace o pozici a o společnosti, nejlepším zdrojem jsou webové stránky firmy.

Na pohovor přijďte formálněji oblečeni, dobře naladěni a včas.

Počítejte s tím, že se vás mohou zeptat na cokoli, co je zmíněno v životopise. Součástí pohovoru často bývají i testy: jazykové, technické, logickoanalytické. Mohou padat i dotazy z úplně jiné oblasti. Je to zkouška, jak zareagujete. Není chyba přiznat, že něco nevíte nebo s něčím nemáte zkušenost.

Až nastane chvíle pro dotazy, určitě je lepší klást otázky, a projevit tak zájem než mlčet. Zaměstnavatelé se ptají i na to, kde se kandidát vidí za pět až 10 let. Zde se uchazeči snadno zamotají. Většina má totiž velká očekávání - manažerské posty.