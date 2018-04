10 zákonů pro úspěch v práci

1. Každý z vás v sobě nese velký potenciál úspěchu.



2. Do činností vyžadujících práci a námahu se pustíte jen tehdy, mají-li zřetelný význam pro váš úspěch. Záleží hlavně na vás, zda a nakolik si dokážete ten význam uvědomit - to jest danou práci a vysněný úspěch logicky myšlenkově propojit.



3. Drtivá většina vašeho celoživotního učení probíhá děláním. To jest přímo praktickou činností, poučováním se z omylů. Vaše psychika si trpělivě a soustavně hledá takový typ reakcí na pracovní situace, které jsou pro vaši osobnost nejvíce odměňující. Pro různé lidi jsou nejvíce odměňující různé věci. Pro někoho klid i za cenu ústupu, pro jiného vítězství a potření druhých. Proto se lidé vyhraňují - a dělí například na ústupné a agresivní.



4. Nejhůře snáší každý člověk učení, které nabourává jeho dosavadní systém jistot -skutečných, nebo zdánlivých. V takové situaci klade člověk možnosti učit se největší odpor. Nemá cenu překonávat tento odpor násilím (metodou „hlavou proti zdi“), ale úvahou, zda dosavadní systém hodnot nebude učením přece jen spíše posílen než oslaben.



5. Vnitřní motivace je za tisíc vnějších motivací. Chcete-li něco od druhých, zajistěte si všemi (civilizovanými) způsoby, aby to chtěli především vnitřně oni sami.

S tím váš manažerský či týmový úspěch stojí a padá.



6. Zahrnout všechny smysly, celou osobnost - to je živná půda, ve které se učebnímu i pracovnímu úspěchu nejvíce daří.



7. Važte na lékárnických vahách poměr sebedůvěry a sebekritiky. Nedovolte ani jedné z obou příliš přerůst, příliš dominovat. Rovnováha těchto dvou faktorů - to je skvěle seřízený motor vaší práce, to je tahoun vašeho úspěchu.





Nad metodou učení děláním -učení sebe sama učením druhých. Studujte tak, jako byste měli danou záležitost učit druhé. A také je pak i učte - jak nejlépe zvládnete. Budete příjemně šokováni, jak se to ve vaší psychice mezitím, jakoby mimochodem, naučilo samo. A jak perfektně! Celé se to nazývá „metoda NEANA“. NEstudovat, A přesto NAstudovat.Oči mějte stále otevřené, uši stále nastražené. A kraďte jimi informace všude možně.