100 dní mBank: bezplatná banka slibuje, konkurenti se nebojí

Nabídla málo služeb, přesto dokázala oslovit

Koncem listopadu zřídila mBank svému prvnímu klientovi běžný účet zvaný mKonto a spořicí účet eMax. Nedlouho po té začala zkušebně nabízet mHypotéku. Dnes mBank vede téměř 80 tisíc spořicích a běžných účtů a spravuje depozita v objemu několika miliard českých korun.

Převážná většina (85 %) všech depozit převyšuje částku 100 tisíc korun, 60 % je nad 500 tisíc. Žádostí o hypotéku banka eviduje týdně několik desítek. Prodej hypotečních úvěrů chce banka v nejbližších týdnech podpořit marketingovou kampaní.

„Velmi nás těší, že si významná část našich klientů začíná posílat svoje výplaty právě k mBank. To považujeme za mimořádný výsledek během tak krátkého období,“ sdělil iDNES.cz Jiří Báča, generální ředitel mBank ČR. Zásadní podíl na tom nejspíš má její, přinejmenším z pohledu běžného bankovního klienta zvláštní, poplatková politika. Za běžné služby v mBank totiž neplatíte.

Rozšíření portfolia služeb – během několika týdnů

„Už brzy rozšíříme portfolio našich produktů a služeb. Po hypotéce chystáme půjčku, kreditní karty, inkasní platby, kontokorent, investiční fondy, SIPO, účty pro podnikatele, SMS a e-mail Push (tzv. notifikační služby), platební systém mPay atd.,“ nastiňuje plány mBank Jiří Báča.

Ve výčtu však chybějí platby z a do zahraničí, stejně tak možnost zřídit si trvalý příkaz s periodicitou placení jednoho roku. Kdy se tedy klienti skutečně dočkají? Patrně nejblíže realizaci je mPůjčka a možnost investování do investičních fondů. mBank slibuje jejich uvedení v krátkodobém horizontu (investiční fondy chce mBank představit přibližně za měsíc).

Přesnější termíny však banka nezveřejňuje. Slovy jejího generálního ředitele by maximálně v řádu měsíců měla mBank nabízet veškeré standardní produkty. V tom samém horizontu by měla většinu území Česka pokrývat i její pevná pobočková síť. Ta dnes čítá pět finančních center (tento týden přibude šesté v Liberci) a šest mKiosků. Do konce roku by mělo vzniknout dalších šest finančních center a dvanáct kiosků.



A jak je na tom konkurence? Klienti pořád přibývají

Česká spořitelna

„V absolutních číslech jsme zaznamenali meziroční nárůst. Běžně to funguje tak, že každý měsíc průměrně zakládáme téměř 90 tisíc Osobních účtů České spořitelny a měsíčně dochází průměrně ke zrušení několika stovek Osobních účtů České spořitelny. Nesledujeme, že tento trend by se vstupem mBank na trh nějak změnil. Klienti si mohou zakládat druhý účet u nové banky, aby zjistili, jaký je. Otázkou ale je, kolik z nich účet pouze testuje a kolik z nich se opravdu stanou klientem pouze mBank. Navíc klienti u bank oceňují to, že mohou přijít do pobočky. Nevěříme, že banka může dobře fungovat bez existence sítě poboček,“ sdělila iDNES.cz Kristýna Havligerová z firemní komunikace ČS.

Komerční banka

“KB získala v roce 2007 rekordní počet nových klientů. V prosinci 2007 činil čistý přírůstek více než 3 000 nových zákazníků. KB je v akvizici nových klietů úspěšná především díky široké nabídce poduktů a služeb, dostupnosti distribučních kanálů a kvalitní obsluze. Nezaznamenali jsme žádný nárůst v počtu odchozích klientů“, potvrdila iDNES.cz Marie Petrovová, vedoucí komunikace KB.

Raiffeisenbank a eBanka

“Zaznamenáváme rekordní počet nově otevíraných účtů. Odchodovost klientů Raiffeisenbank je prakticky neměnná, odchodovost klientů eBanky klesla na polovinu oproti stavu před zahájením integrace. mBank cílí na jiný segment, než jsou naši klienti,“ uvedl Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank.

Poštovní spořitelna

"Úbytky účtů nijak nevybočují z trendu posledních měsíců a z celkového pohledu jde o velmi malé procento. Vliv působení ostatních subjektů na trhu bych v tomto směru nepřeceňoval. Pro klienty je určitě stále zajímavý poměr ceny a výkonu účtu, kdy je nutné vzít v potaz jejich funkčnost, tedy rámec služeb, které lze s kontem využít. Poštovní spořitelna dále sází i na svoji důvěryhodnost a širokou dostupnost, která je díky distribuční síti PS bezkonkurenční,“ odpovídal Marek Roll, tiskový mluvčí PS.

GE Money Bank

„Rozhodně nepozorujeme žádný úbytek klientů v souvislosti s nabídkou bank. Nabídka GE Money je natolik pro klienty atraktivní, že nevyhledávají jinou banku pro správu běžných účtů či jiných depozitních produktů. Počet zavřených účtů za první měsíc roku byl zcela standardní, nijak nevybočoval z normálu,“ řekla Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Bank.