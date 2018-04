100% úvěry od stavebních spořitelen?

Způsoby zajištění úvěrů na pořízení nemovitosti

Uvažujete-li o jakémkoli úvěru, požadavky na jeho zajištění mohou být jedním z kritérií pro volbu konkrétní banky a konkrétního produktu. K financování bytových potřeb a pořízení nemovitosti se využívají nejčastěji hypotéky a stavební spoření. Pokud jde o jejich zajištění, u klasických hypoték je vždy nutné zástavní právo k nemovitosti. Stavební spořitelny se u úvěrů nižších úvěrů spokojí s ručiteli, do určité výše poskytují úvěry i bez jakéhokoli zajištění. „Nižším“ úvěrem však v této souvislosti nemusí být žádná malá částka, některé spořitelny půjčují bez zástavy nemovitosti i více než půl milionu korun. Pro některé klienty je výhodnější zastavit nemovitost, protože nemají nikoho, kdo by jim chtěl dělat ručitele, jiní zase nechtějí dávat do zástavy vlastní byt.

Zajištění hypoték

V případě hypotečních úvěrů je dostatečně dobře známo, že banky je poskytují jen do určité výše ceny nemovitosti. Kdysi bylo možné získat klasickou hypotéku do 70 % hodnoty zastavené nemovitosti, toto pravidlo stanovoval zákon. V rámci konkurenčního boje však banky svou nabídku neustále vylepšovaly, a tak se postupně objevily 85%, 90% a nakonec i 100% hypotéky. Neznamená to, že banka vždy poskytne úvěr ve výši celé pořizovací ceny nemovitosti, výše úvěru se odvíjí od zástavní hodnoty nemovitosti určené znalcem. Jako zástava však nemusí sloužit přímo pořizovaná nemovitost. Navíc lze do zástavy dát více než jednu nemovitost, čímž pak klient může dosáhnout na úvěr, kterým skutečně zaplatí celou pořizovací cenu.

Jak je tomu ale u stavebního spoření? „Kolikaprocentní“ úvěry spořitelny poskytují?

Zajištění úvěrů od stavebních spořitelen

V březnu Modrá pyramida uvedla nový produkt s prohlášením, že „jako první stavební spořitelna přichází na trh s novým produktem HYPOÚVĚREM 100, kterým lze financovat plných 100 % ceny nemovitosti.“ Z čehož by se dalo vyvodit tvrzení, že v ostatních spořitelnách nelze získat úvěr, kterým lze uhradit plnou cenu pořizované nemovitosti. Je tomu skutečně tak? Jak vysoký úvěr lze v jednotlivých stavebních spořitelnách získat? Zde jsou jejich odpovědi, které nám poskytly.

Stavební spořitelna České spořitelny

Úvěry poskytuje až do výše 100 % hodnoty nemovitosti. Pokud chce žadatel úvěr na financování celých 100 % ceny pořizované nemovitosti, je vyžadováno ještě dozajištění, například ručitelským závazkem. Hodnotu zastavené nemovitosti stanovuje znalec jako tržní (obvyklou, obecnou) cenu.

Spořitelna akceptuje jako krytí svého úvěru jen určité procento z hodnoty nemovitosti, kterou klient nabízí jako zajištění úvěru. Pokud je znalecký posudek vyhotoven znalcem České spořitelny, pak je to například:

- 80 % u budovy s pozemkem (pokud jde o objekt k bydlení, rekreační objekt, byt), 60 % jedná-li se o takovou budovu bez pozemku

- 60 % u budov, které slouží jako nebytové prostory

- 80 % u zasíťovaných stavebních pozemků, tj. pozemků s kompletně vybudovanými inženýrskými sítěmi, s vydaným platným územním rozhodnutím a přístupných z veřejných komunikací; u nezasíťovaných stavebních pozemků je to pouze 60 %

Wüstenrot stavební spořitelna

Úvěr lze poskytnout standardně do 80 % ceny zastavované nemovitosti, u některých vybraných nemovitostí je to až 100 %. Výši hodnoty zástavy se stanovuje jako cenu obvyklá. Těmito „vybranými“ nemovitostmi se rozumí takové, které jsou na trhu trvale obchodovatelné a nevykazují za posledních deset let pokles cen. Spořitelna nám poskytla výčet nemovitostí, které tyto její podmínky splňují:

- stavebně dokončený rodinný dům s pozemkem a zahradou bez rušivých a obtěžujících vlivů okolí, ve velmi dobrém technickém stavu, s kompletním standardním sociálním vybavením a kuchyní; při výstavbě rodinného domu je současně nutný vyrovnaný finanční plán na pokrytí reálných rozpočtových nákladů na celkové dokončení rodinného domu

- stavebně dokončený rekreační objekt trvalého charakteru s pozemkem a zahradou bez rušivých a obtěžujících vlivů okolí, ve velmi dobrém technickém stavu, s kompletním standardním sociálním vybavením a kuchyní

- stávající bytová jednotka ve velmi dobrém technickém stavu a v provedení odpovídajícím současným standardům bydlení, umístěná v objektu ve velmi dobrém technickém stavu a v lokalitě bez rušivých a obtěžujících vlivů okolí; u bytu v nově stavěném bytovém domě je současně nutný vyrovnaný finanční plán na pokrytí reálných rozpočtových nákladů na celkové dokončení bytové jednotky

Raiffeisen stavební spořitelna

Také Raiffeisen spořitelna poskytne úvěr až do výše celkové ceny nemovitosti, pokud má klient dostatečné zajištění. Ze znaleckého odhadu hodnoty nemovitosti, která slouží jako zástava, akceptuje u svých úvěrů standardně 85 %. U překlenovacího úvěru s neobvyklým názvem „Vzájemná důvěra“ je akceptováno pouze 50 % hodnoty zastavené nemovitosti. Jde totiž o úvěr, u kterého žadatel nemusí prokazovat výši svých příjmů, tudíž je pro spořitelnu více rizikový. Zastavená nemovitost musí být ve vlastnictví žadatele. Hodnotu nemovitosti spořitelna stanovuje jako tržní obvyklou.

Modrá pyramida stavební spořitelna

Všechny úvěry poskytuje do 80 % obvyklé ceny pořizované nemovitosti, u nového překlenovacího úvěru Hypoúvěr 100 je to až plných 100 % ceny nemovitosti. Hodnotu nemovitosti určuje metodou „obvyklá cena stávající“, stanovuje ji odhadce, se kterým spořitelna spolupracuje.

Českomoravská stavební spořitelna

U nemovitostí se stanovenou obvyklou cenou (tzv. tržní) poskytuje ČMSS úvěr až do 80 % z této hodnoty. Týká se to všech úvěrů ze stavebního spoření i překlenovacích úvěrů.

Při interně stanovené úvěrovatelné hodnotě jsou hranice u jednotlivých typů nemovitostí nastaveny takto:

- až 60 % z hodnoty trvale obydlené nemovitosti starší (nerekonstruované) - stáří nemovitosti je definováno ve znaleckém posudku

- až 70 % z hodnoty trvale obydlené nemovitosti nové (nebo rekonstruované), z hodnoty trvale neobydlené nemovitosti a z hodnoty stavebního pozemku a rozestavěné stavby na něm stojící

Hypo stavební spořitelna

Hypo stavební spořitelna poskytuje své úvěry až do 80 % hodnoty nemovitosti, pokud je financována nemovitost sloužící k bydlení. Pokud se jedná například o rekreační objekt, bere se v úvahu pouze 60 % jeho hodnoty. Hodnota zastavené nemovitosti se zde stanovuje jako tržní cena, kterou určí smluvní odhadce spořitelny.

Shrnutí

Z uvedených informací je vidět, že 100% financování pořízení nemovitosti nenabízí pouze Hypoúvěr 100 od Modré pyramidy, ale že plnou cenu nemovitosti lze pokrýt i úvěry od některých dalších stavebních spořitelen.

Uvedené výsledky však nelze mezi sebou jednoduše porovnávat. Každá spořitelna používá svou metodu stanovení hodnoty nemovitosti, přestože všechny při stanovení hodnoty nemovitosti používají tzv. cenu „obvyklou“, tržní. Takže pokud někde nabízejí 100% úvěr, nemusí to nutně znamenat, že bude vyšší než jinde, kde jej poskytují pouze do 85 % ceny nemovitosti. Také je třeba mít na mysli, že odhadcem stanovená zástavní hodnota nemovitosti se nemusí rovnat ceně, za kterou se nemovitost pořizuje. Kupní cena bytu, na kterou jeho nový majitel přistoupí, může být mnohem vyšší než jeho skutečná tržní cena stanovená odborníkem.

A nakonec ještě malá poznámka - každá spořitelna i banka samozřejmě vyžadují, aby byla nemovitost, která slouží jako zástava, pojištěna a pojistné plnění bylo vinkulováno v její prospěch.



