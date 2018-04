Bydlet ve vlastním a bez úspor? Jde to se stoprocentní hypotékou

Porovnejte Jaký musí mít žadatel o 100procentní hypotéku minimální čistý měsíční příjem. Výše úvěru: 1,5 milionu korun. Splatnost: 20 let 1. typ žadatele: 35letý člověk, zaměstnanec, bez závazků

2. typ žadatele: Tříčlenná rodina - muž 35 let, žena 35 let, dítě 10 let. Oba zaměstnanci, bez závazků. Česká spořitelna: 18 - 19 tisíc korun; 19 - 20 tisíc korun

ČSOB, Poštovní spořitelna: 30 tisíc korun; 31 tisíc korun

Hypoteční banka: 16 tisíc korun; 23 tisíc korun

Komerční banka: 17 950 korun; 25 300 korun

Raiffeisenbank: 45 tisíc korun (nerozlišuje počet rodinných příslušníků)

Volksbank: 21 tisíc korun; 30 tisíc korun

Wüstenrot: 40 tisíc korun (neposkytne úvěr jednočlenné domácnosti)