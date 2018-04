12 + 1 věta o komunikaci - k zamyšlení na konci roku

1. Začínej komunikovat vždy přátelsky. Svého oponenta neber jako nepřítele, ale jako partnera při hledání pravdy.2. Nezůstávej však za každou cenu přátelský, když ten druhý má nečestné úmysly. Nebuď drsně tvrdý, ale nebuď ani naivně hloupý.3. Nečekej netrpělivě, až zažiješ něco zajímavého - hledej to zajímavé ve všem, co děláš a prožíváš.4. Pokud tě někdo poprvé zradí, může to být spíše jeho chyba; pokud tě zradí podruhé, je to spíše chyba tvoje.5. Peníze ztratíš mnohokrát; přátele se snaž ztrácet co nejméně; víru a naději neztrácej nikdy.6. Učit se z vlastních chyb bolí, ale je účinné. Učit se z chyb druhých je také účinné, a přitom nebolí.7. Vnímej úspěšnější lidi kolem sebe a ptej se pravidelně sebe sama: Jak je mohu napodobit? Jak se jim mohu přiblížit, vyrovnat? Když oni v některé oblasti mají více než já, mám já v jiné oblasti zase více než oni? Když mohou oni, proč bych nemohl i já?8. Přišpendli si nad pracovní stůl nebo nad zrcadlo v koupelně heslo: „Nic není nemožné, dokud se sám osobně nepřesvědčím.“ Brzy zjistíš, že možných je desetkrát více skvělých věcí, než sis myslel doposud.9. Hledej v sobě pravidelně vnitřní bariéry a nemilosrdně je likviduj. Žiješ ve velmi zajímavé přelomové době. Mnoho věcí se dříve pohodlně mohlo a nyní už tak lehkomyslně nemůže - přináší to hrozby. Přizpůsob se, otuž se. Ale mnoho věcí se dříve nemohlo a nyní v pohodě může. Jsi si toho vědom? Nemáš někde skrytý vnitřní pocit, že se stále nemůže? Nešlapeš si takto po štěstí?10. Nekruť bezmocně a naštvaně hlavou nad nerozumností a nelogičností lidských emocí. Ber setkání s emocemi, hlavně s těmi negativními, jako celoživotní skvělou příležitost učit se.11. Ber své neúspěchy s pohodou a úspěchy s pokorou.13. Jsi-li žena, nemrač se na autora těchto vět, že je psal všechny v mužském rodě. On pouze nechtěl zde v textu dělat závorky typu „řekl(a) jsi“, ale jinak má ženy přinejmenším stejně rád a pomáhá jim se stejnou vervou jako mužům.