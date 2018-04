12 otázek a odpovědí o hypotékách

1. Uvažuji o hypotéce a nejsem si jist, jaké všechny dokumenty budu potřebovat. Jak dlouho asi trvá, než se úvěr vyřídí? L. D., Kolín

Podle typu vašeho záměru, což může být třeba koupě, výstavba nemovitosti či refinancování půjčky a zdrojů vašich příjmů – záleží na tom, zda jste zaměstnanec, podnikatel – dostanete seznam dokladů, které je třeba bance předložit. Příprava dokumentů může trvat od několika dnů po několik týdnů. Pokud jsou doklady kompletní a banka si nevyžádá doplňující doklady, schválení úvěru trvá zpravidla několik dnů.

2. Mohu nějak urychlit vyřízení hypotéky? P. K., Kutná Hora

Ve všech bankách platí, že čím rychleji klient dokládá bankou požadované dokumenty, tím celý proces probíhá rychleji a hypotéka je dříve připravena ke schválení. Zaleží samozřejmě také na tom, zda jde o koupi, nebo výstavbu – zde je situace komplikovanější a bankou je požadováno více podkladů.

3. Mám hypotéku na 20 let, splácím teprve tři roky. Sazbu mám fixovanou na 5 let. Zdědila jsem teď nějaké peníze a chtěla bych hypotéku splatit, abych se dluhu zbavila. V bance mi však řekli, ať to nedělám, že bych platila vysoký poplatek. Je to pravda? Jak mám situaci řešit? P. P., Hradec Králové

Při stanovování parametrů úvěru je třeba správně zvolit dobu splatnosti i dobu fixace. Právě v době fixace je možné bez sankcí splatit část dluhu nebo celý. Na trhu jsou možnosti vybrat si banku, která umožní splátku části úvěru i mimo dobu fixace. Pokud ve smlouvě není možnost splacení části úvěru mimo dobu fixace, doporučuji peníze, které jste zdědila, efektivně rozložit na dobu investice dvou let a v termínu fixace část úvěru splatit. Poraďte se s odborníkem – při dobře zvolených nástrojích je výnosnější splácet úvěr a vlastní prostředky nechat vydělávat.

4. Poradce mi nabídl kombinaci kapitálové životní pojistky s hypotékou. Jaké to má výhody? D. V., Protivín

Finančně výhodnější je zvolit samostatně hypotéku a pojištění, které eliminuje všechna rizika.

5. Musím si zařizovat životní pojistku, když chci hypotéku? Jaký typ pojištění vybrat? L. S., Plzeň

Hypoteční banky zpravidla pojištění klienta, které je vinkulované bance, nevyžadují. Mohou ho chtít v případě, kdy žádá o úvěr pouze jedna osoba. Pokud však bereme na sebe závazek splácet po dlouhou dobu poměrně velkou částku, je vhodné o některém typu pojistky, jako je například úvěrové pojištění, uvažovat. Celkové zajištění vyžaduje analýzu a návrh řešení s ohledem na finanční situaci rodiny.

6. Banky se předhánějí v reklamách. Ale když jsem teď chtěl znát podmínky pro svůj konkrétní případ, chtěli po mně hned potvrzení o příjmu. Dozvím se někde informace nezávazně? A mohl bych někde získat porovnání nabídek právě pro mne? E. H., Praha

Porovnání nabídek celého trhu je možné nezávazně zpracovat, a to podle předmětu hypotéky a její velikosti či dalších kritérií. Seriózní poradenské firmy porovnají všechny významné produkty na našem trhu včetně nákladů, které jsou s úvěrem spojené – poplatky jednorázové, měsíční – a vyberou nejlevnější financování celého záměru. Zároveň mohou pomoci i při kompletaci dokumentů a vyjednávání výhod u banky, například získání nižší úrokové sazby.

7. Nejsem si jista, jestli je dobré volit roční dobu fixace úrokové sazby. Je sice hodně nízká, ale trochu se bojím, co bude v budoucnosti. Co doporučujete v dnešní době vy? K. D., Jičín

V současné době jsou úrokové sazby velmi nízké, očekává se mírný nárůst. Úrokovou sazbu je možné fixovat také na tři, pět či na 10 let. Banky i z důvodu získání klienta nabízejí velmi nízké úrokové sazby na krátkou dobu fixace. Fixaci na jeden rok doporučím tomu, kdo počítá v tomto období s mimořádným příjmem (prodej bytu a podobně). Kromě doby fixace je možné vybírat i způsob splácení – například progresivní či degresivní splácení. Obecně mohu doporučit s ohledem na předpokládaný vývoj trhu fixaci v horizontu 3 až 5 let.

8. Mám již několik let hypotéku a platím úrok 6,8 procenta. Nyní se blíží konec fixace úrokové sazby. Banka mi nabídla lepší úrok, ale horší, než nabízí novým klientům. Mohu převést hypotéku k jiné bance? Jak mám technicky postupovat? F. H., Olomouc

Banky nabízejí jiné sazby novým klientům a jiné klientům po ukončení doby fixace. Hypotéku je v této době možné převést k jiné bance. Je třeba počítat s předložením dokladů pro novou banku. V řadě případů se vyplatí vyjednávat o výši úroků i se svou stávající bankou.

9. Jak mohu sehnat peníze na družstevní byt? Dá se za tímto účelem vzít hypotéka? K. V., Prostějov

Ano,v současné době řada bankovních domů, které poskytují hypotéky, umožňuje financování družstevního bytu.

10. Jaké jsou nové produkty hypotečních bank S. F., Příbram

Letos přišly na trh banky s hypotékami bez prokazování příjmů, která je přínosem hlavně pro podnikatele, kteří mohou úvěr splácet, ale nemohou prokázat dostatečné příjmy pro splácení úvěru. Pokud nemáte ještě vybranou nemovitost, bude zajímavá hypotéka naopak, kdy má klient jistotu, jak vysokou hypotéku získá, a poté vybírá nemovitost.

11. Na koupi bytu za 2 miliony korun je výhodnější hypotéka, nebo stavební spoření? P. J., Benešov

Stavební spořitelny mají zajímavé produkty s nulovou akontací a dlouhou dobou splácení, podobné hypotékám. Při této částce financování bude třeba u i úvěru ze stavebního spoření zastavit nemovitost. U úvěrů stavebního spoření je zpravidla stanovený úrok po celou dobu splácení, což může být výhoda i nevýhoda s ohledem na vývoj sazeb do budoucna. Výhodou je možnost mimořádného splacení úvěru bez sankce.

12. Chci požádat o hypotéku a splácím ještě jiný úvěr. Mám o tom banku, kde budu o hypotéku žádat, informovat? L. B., Brno

Určitě ano, v takovém případě je třeba doložit úvěrové smlouvy. Zadluženost klienta má vliv na posouzení jeho ekonomické situace a pomůže při modelování podmínek hypotéky.