Tucet základních znalostí, které byste měli mít o životním pojištění

1. Mohu si smlouvu sjednat přes internet?

Není to obvyklé. Pojišťovny upravují cenu pojistky individuálně podle zdravotního stavu žadatele, takže ji nelze paušálně určit předem. Proto životní pojistky nenajdete ve srovnávačích cen. Pokud ano, většinou vám nabídnou jen typ pojištění, ale samo sjednání smlouvy provedete například telefonicky.

2. Jakou zvolit pojistnou částku?

Pokud chcete pojistnou smlouvu pro zabezpečení rodiny, ideální je propočet s finančním poradcem. Minimálně se doporučuje roční příjem pojištěného.

Když však smlouvu uzavíráte kvůli příspěvku zaměstnavatele a daňovým úlevám, stačí ponechat minimální pojistnou částku, kterou finanční ústav umožňuje. Díky tomu zaplatíte méně za rizikové složky a více peněz zbude na spoření.

Kdo nabízí životní pojistky Aegon www.aegon.cz

infolinka: 844 100 200

předepsané pojistné*: 1,024 mld. Kč Allianz www.allianz.cz

infolinka: 841 170 000

předepsané pojistné:

2,542 mld. Kč Axa www.axa.cz/zivotni-pojisteni/

infolinka: 292 292 292

předepsané pojistné:

2,432 mld. Kč Česká podnikatelská pojišťovna www.cpp.cz

infolinka: 841 444 555

předepsané pojistné:

2,1 mld. Kč Česká pojišťovna www.ceskapojistovna.cz

infolinka: 841 114 114

předepsané pojistné:

11 mld. Kč ČSOB pojišťovna www.csobpoj.cz

infolinka: 800 100 777

předepsané pojistné:

9,3 mld. Kč Generali www.generali.cz

infolinka: 844 188 188

předepsané pojistné:

2,658 mld. Kč ING www.ingpojistovna.cz

infolinka: 844 444 480

předepsané pojistné:

4,961 mld. Kč Komerční pojišťovna www.kb-pojistovna.cz

infolinka: 800 106 610

předepsané pojistné:

5,8 mld. Kč Kooperativa www.koop.cz

infolinka: 841 105 105

předepsané pojistné:

9,11 mld. Kč MetLife www.metlife.cz

infolinka: 227 111 000

předepsané pojistné:

0,877 mld. Kč Pojišťovna České spořitelny www.pojistovnacs.cz

infolinka: 800 207 207

předepsané pojistné:

10,7 mld. Kč Uniqa www.uniqa.cz

infolinka: 800 120 020

předepsané pojistné:

1,196 mld. Kč Wüstenrot životní pojišťovna www.wuestenrot.cz

infolinka: 800 22 55 55

předepsané pojistné:

0,249 mld. Kč * předepsané pojistné v oblasti životního pojištění za rok 2012 Zdroj: pojišťovny a ČAP

3. Lze smlouvu zrušit, když si to rozmyslím?

Může se stát, že jste k podpisu smlouvy přemluveni pojišťovacím poradcem, kterému v daný okamžik prostě nedokážete říci "ne". I když dokument podepíšete a zaplatíte první pojistné, máte do osmi týdnů možnost smlouvu vypovědět.

4. Proč je u daňových úlev potřebná minimální pojistná částka 40 nebo 70 tisíc korun?

Po smyslu nepátrejte. Kdysi šlo o prosazení lobbistického záměru, který měl zaručovat pojišťovnám větší zisk a lidem alespoň nějaké úspory na stáří. Dnes je 40 tisíc korun z tohoto pohledu směšnou částkou, a navíc existuje dost pojistek, které nemají sjednanou pojistnou částku na dožití, a tudíž se jich uvedené minimum netýká.

5. Co se stane, když po třech letech vypovím smlouvu o životním pojištění?

Podle pojistných podmínek vám bude vyplaceno takzvané odbytné. Počítejte však s tím, že v prvních letech to bude jen zlomek zaplaceného pojistného.

Většinu peněz totiž pojišťovna spotřebovala na poplatky, vyplacení provize a podobně. S návratností vložených peněz můžete počítat nejdříve po deseti letech trvání smlouvy.

6. Lze pojistku nějak pozastavit, když momentálně nemám na placení pojistného?

Záleží na pojistných podmínkách konkrétní smlouvy. Úplné přerušení obvykle není možné.

Pojišťovny však nabízejí snížení plateb (většinou minimálně na 500 korun měsíčně) či půjčku z kapitálové hodnoty smlouvy.

Pozor – půjčujete si z vlastních úspor na placení pojistného, ale hradíte úroky.

7. Co je investiční pojištění?

Typ smlouvy, díky níž jste pojištěni a zároveň si spoříte. Spoření probíhá formou investice (obdoba podílových fondů). Klient může v průběhu trvání smlouvy měnit investiční strategii, pojistnou částku a případně i měsíční platbu.

8. Co to znamená "pojistná částka na dožití"?

Předem pevně smluvená částka, kterou člověk minimálně dostane, když se dožije konce pojistné smlouvy (dopředu domluvené datum či věk). Sjednává se u takzvaných kapitálových pojistek, ne u pojištění investičního.

9. Zprostředkovatel mi slibuje zhodnocení pět procent ročně, je to reálné?

V první řadě je třeba pamatovat na to, že modelové výpočty, které zprostředkovatelé ukazují při sjednávání smlouvy, nejsou pro pojišťovnu závazné, a to ani ve chvíli, kdy je dostanete ke smlouvě se svým jménem.

A rozhodně se nezhodnocují všechny peníze, které pojišťovně pošlete. Něco si strhnou na krytí rizik, něco jako poplatky například za nákup podílových listů, teprve zbytek peněz bude úročen.

Jde-li o výši úroku, dlouhodobě lze počítat spíš s nižší cifrou. Například ČSOB Pojišťovna se za rok 2012 chlubí solidním zhodnocením 3,1 procenta.

10. Mohu si v průběhu trvání pojistky přidat doplňková pojištění či navýšit pojistnou částku?

U novějších typů pojistek to není problém. Při změně smlouvy se však vždy předem informujte, jestli se změní výpočet ceny pouze u připojištění, které upravujete, či zda se přepočte celé pojistné. Vzhledem k tomu, že jste starší a že se možná měnily ceníky pojistek, mohla by se vám změna prodražit. A to dokonce i tehdy, když se nějakého připojištění zbavujete.

11. Mohu si v případě pojistné události nechat zaplatit z více pojistek?

Ano, u pojistek života, úrazů, zdraví to lze. Pozor, například u pojištění majetku by šlo o pojistný podvod.

12. Kdo dostane peníze, když pojištěný zemře?

Jestliže je ve smlouvě uvedena takzvaná obmyšlená osoba, získá pojistné plnění ona. Obmyšlenou osobou může být kdokoli – nemusí být s pojištěným v žádném příbuzenském vztahu. Ten může určit víc takových osob a může je v průběhu trvání smlouvy i měnit. Pokud obmyšlená osoba není, pojistné plnění se stane předmětem dědického řízení.