12 pravidel o dovolené

Termín nástupu na dovolenou určuje zaměstnavatel. Buď po dohodě s vámi, nebo sám. Musí jej však podle zákoníku práce oznámit alespoň čtrnáct dní předem. A vy byste se měli zachovat stejně. Firmy a podniky obvykle umožňují lidem využít k odpočinku dovolenou, jejíž minimální celkovou délku tvoří čtyři týdny.

1. Pokud musíte čerpat dovolenou v částech, měla by jedna z nich trvat nejméně dva týdny v kuse. Se zaměstnavatelem se ale samozřejmě můžete dohodnout jinak.

2. Nárok na dovolenou či její poměrnou část má zaměstnanec, který odpracoval u svého zaměstnavatele 60 pracovních dnů.

3. Jestliže si nestihnete tento rok vybrat letošní dovolenou, můžete si ji nechat převést do roku příštího. Někteří zaměstnavatelé však trvají na tom, že by stará dovolená měla být dočerpána do konce prvního čtvrtletí nebo pololetí. Záleží na dohodě.

4. Pokud budete tak zaneprázdněni, že se vám nepodaří si vybrat dovolenou ani do konce roku 2006, nárok na ni ztratíte a nebude vám proplacena.

5. Nevyčerpaná dovolená může být proplacena jen při skončení pracovního poměru.

6. Dovolená přesahující zákonné čtyři týdny může být se souhlasem zaměstnance převedena až do konce dalšího roku. To znamená, že pátý týden dovolené za rok 2005 může být převeden do roku 2007.

7. Zaměstnavatel je povinen vám čerpání dovolené umožnit - to znamená, že zajistí provoz pracoviště tak, aby během vašeho volna fungovalo i bez vás.

8. Pracovníky lze z dovolené odvolat například z důvodu důležité zakázky pro firmu, nemoci zaměstnanců a podobně.

9. Firma musí zaměstnanci uhradit náklady, které mu v souvislosti se změnou termínu čerpání dovolené nebo odvoláním z dovolené vznikly.

10. Dovolenou nevyčerpanou u předchozího zaměstnavatele si lze vybrat u nového, pokud skončení dosavadního a vznik nového pracovního poměru na sebe bezprostředně navazují. Zaměstnavatelé se přitom musí dohodnout na vyplacení náhrady mzdy za dovolenou.

11. Aby se minimalizoval zánik nároku na dovolenou z důvodu čerpání rodičovské dovolené, mohou zaměstnankyně požádat zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na zotavenou tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené.

12. Pokud pracovnice čerpá rodičovskou dovolenou a z tohoto důvodu nemůže čerpat dovolenou, má možnost požádat zaměstnavatele o přerušení rodičovské dovolené a čerpat dovolenou na zotavenou; ten však není povinen její žádosti vyhovět.