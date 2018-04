12 rad jak postupovat, když ztratíte práci?

3. Co nejpřesněji zhodnoťte své schopnosti a dovednosti.

4. Zmapujte místní trh práce.

5. Napište životopis a zacilte jej na tento trh práce.

6. Na základě předchozích bodů si udělejte přesný přehled, kde nejspíše najdete uplatnění.

7. Udělejte si na každý týden jasný plán aktivit a dodržujte jej.

8. Myslete na sebe, neuzavírejte se před lidmi, snažte se co nejvíce komunikovat, hodně naslouchat, sbírat informace, zapisovat si je, hodnotit je a využívat je.

9. Zaměřte se na všechny druhy inzerce, udělejte si rozbor a použijte ho k dalšímu cílenějšímu hledání.

10. Poraďte se se svým konzultantem na úřadu práce, požádejte o rekvalifikační kurz.

11. Trpíte-li nespavostí, skleslostí, svěřte se například rodině, příteli, obvodnímu lékaři, který vás zná a dokáže určit, jakého rázu jsou vaše zdravotní problémy, případně vás doporučí odborníkovi.

12. Většina úřadů práce dnes spolupracuje s externími akreditovanými spolupracovníky, kteří pomohou stanovit, co v člověku je, jakou má povahu a schopnosti. Této metodě se říká bilanční diagnostika a pomáhá uchazeče nasměrovat ke krokům, které mohou jeho situaci řešit.