150 000 na bydlení pro mladé

Vláda 18. ledna schválila nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů pro mladé rodiny. Jde půjčku ve výši 150 000 korun, poskytovat se začne v březnu. Jde již o třetí podobný úvěr tohoto typu. Prvním byl úvěr ve výši 200 000 korun z roku 2002, druhým úvěr z roku 2004, tzv. „novomanželská půjčka“, která může dosahovat až 300 000 korun.

Nebudeme zde rozebírat, jestli je tato forma podpory bydlení a mladých rodin efektivní a účinná, nebo ne. Zda by nebylo vhodnější využít 1 mld. korun, kterou má SFRB pro letošní rok na tyto půjčky vyčleněnu, například na podporu hypotečních úvěrů. Státní podpora hypoték je díky nastavení parametrů pro její poskytování v současnosti v nulové výši. Opravy a modernizace jsou potřebné, mladá rodina, která má být tímto úvěrem podpořena, však již nějaký ten byt musí vlastnit, aby bylo co opravovat. Argumentů pro i proti se najde hodně, zde se však podíváme pouze na to, jak jednotlivé půjčky vypadají a kdo je může získat. Přehled všech hlavních charakteristik těchto úvěrů naleznete v níže uvedené tabulce.

150 000 korun na modernizace bytu

Cílem je podpora mladých rodin a zlepšení stavu bytového fondu. Stejně jako u „novomanželské půjčky“ jej lze poskytnout pouze žadateli, který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhl věku 36 let. Pokud nežije v manželství, musí vychovávat alespoň jedno nezletilé dítě.

Maximální výše úvěru je 150 000 korun, úroková sazba 2 % p.a., splacen musí být nejpozději do deseti let ode dne započetí čerpání. To musí být zahájeno nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy a ukončeno do dvou let od uzavření smlouvy. Splácí se anuitními splátkami, předčasné mimořádné splátky jsou kdykoli možné. Úvěr nelze jednomu příjemci poskytnout opakovaně.

Tento nový úvěr lze použít na modernizaci bytu, na stavební úpravy nebo udržovací práce na rodinném i bytovém domě. Podmínkou je, aby byly ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. Modernizovat lze také byt v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu. Rovněž je možné použít tento úvěr na úpravy týkající se společných částí domu nebo na připojení k veřejným sítím technického vybavení.

Žádosti bude SFRB přijímat od 1. března, příslušný formulář bude na stránkách www.sfrb.cz k dispozici od 15. února.

200 000 korun na novou bytovou výstavbu

Cílem je podpora nové bytové výstavby a zvýšení dostupnosti nového vlastního bydlení mladým lidem. Je patrné, v jaké situaci byly parametry a účel použití tohoto úvěru nastaveny. V letech před rokem 2002, kdy se začal poskytovat, nebyla výstavba nových bytů tak intenzivní jako v současnosti a hypotečních úvěrů se poskytovalo mnohem méně. Také jejich úrokové sazby byly o dost vyšší, takže sazba 3 % této státní půjčky byla velice výhodná.

Opět je tu stanoven věkový limit žadatele, v roce podání žádosti nesmí dovršit 36 let. V případě manželství se tato podmínka vztahuje na oba dva partnery. Ani jeden z manželů nesmí v době podání žádosti o úvěr vlastnit ani spoluvlastnit žádný jiný byt či dům. Nemovitost postavená s použitím tohoto úvěru nesmí po celou dobu splácení sloužit k jiným účelům než k bydlení toho, komu byl poskytnut. Úvěr nelze získat opakovaně.

Nevýhodou této půjčky je omezení velikosti bytu, na který může být poskytnuta. Celková podlahová plocha bytu včetně příslušenství nesmí překročit 80 m2, jde-li o rodinný dům, nesmí překročit 120 m2. Což je dosti nelogické omezení, protože má-li být podporována nová bytová výstavba, proč by se měly stavět malé byty. Argumentem je, že podpora má pomáhat těm, kdo na drahý nový byt nemají. Další nevýhodou je, že úvěr není možné použít na nákup již hotového nového bytu například od stavební firmy. Stavební povolení musí znít na jméno žadatele o půjčku. Takže není možné ani financování družstevního bytu. Výhodou oproti dalším dvěma úvěrům je to, že neomezuje rodinný stav žadatele. Nevyžaduje se manželství ani péče o dítě.

300 000 korun pro mladé rodiny („novomanželská půjčka“)

Cílem je podpora mladých rodin při pořízení bydlení. Tuto půjčku může získat pouze žadatel, který žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z partnerů nedovrší v roce podání žádosti 36 let. Je-li žadatel svobodný, podmínkou je péče o alespoň jedno nezletilé dítě. Tato novomanželská půjčka má v sobě i nepatrný náznak jakési propopulační politiky. Za každé dítě, které se narodí (nebo bude osvojeno) v době splácení úvěru, získá dlužník „slevu“. Nesplacená jistina mu bude snížena o 30 000 korun. Podmínkou je, že úvěr byl použit na výstavbu, ne na koupi.

Tento úvěr lze použít na výstavbu i koupi bytu či rodinného domu, na změnu stavby, kterou vznikne byt z prostor, které byly kolaudovány k jiným účelům než bydlení i na pořízení družstevního bytu. Po dobu splácení nesmí financovaný byt sloužit k jiným účelům než k trvalému bydlení příjemce úvěru. Úvěr nemůže být poskytnut v případě, že žadatel či jeho manžel je vlastníkem nějakého jiného bytu, domu nebo nájemcem družstevního bytu. Rovněž jej nelze použít na výstavbu či koupi bytu, na který byl tento úvěr již jednou poskytnut. Podobně platí, že tato novomanželská půjčka nemůže být poskytnuta v případě, že žadatel nebo jeho manžel již čerpali úvěr 200 000 korun (viz. výše), stejně tak nelze kombinovat oba úvěry pro jeden a ten samý byt.

Vlastnosti novomanželské půjčky jsou uvedeny v tabulce. Při srovnání s 200 tisícovým úvěrem na novou bytovou výstavbu je ve všech parametrech výhodnější: Vyšší objem, nižší úroková sazba, možnost delší doby splatnosti, nejsou zde stanoveny limity pro velikost financovaného bytu, věkový limit 36 let stačí splnit u jednoho z manželů. Především ji však lze použít i na koupi bytu, ne pouze na výstavbu. Jedinou výhodou 200 tisícového úvěru v porovnání s novomanželskou půjčkou je asi to, že žadatel nepotřebuje manžela ani dítě.

Přehled parametrů těchto tří úvěrů od SFRB:

Typ půjčky Úvěr na modernizace bytu Úvěr pro mladé rodiny, "novomanželská půjčka" Úvěr na novou bytovou výstavbu datum schválení vl.nařízení 18.1.2006 1.12.2004 20.2.2002 vládní nařízení č. dosud nevyšlo ve Sb. 616/2004 Sb. 97/2002 Sb. max. výše úvěru (Kč) 150 000 300 000 200 000 úroková sazba (%p.a.) 2% 2% 3% max. doba splatnosti 10 let 20 let 10 let vymezení žadatele do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - oba manželé rodinný stav manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě neomezeno mimořádné splátky ano ano ano začít čerpání (od podpisu smlouvy) do 1 roku do 2 let do 2 let ukončt čerpání (od podpisu smlouvy) do 2 let do 3 let do 3 let družstevní byt ano ano ne byt, dům ano (pouze modernizace a opravy) ano (koupě i výstavba) ano (pouze výstavba) omezení velikosti bytu ne ne ano účel použití např.: Modernizace a stavební úpravy bytu, domu, družstevního bytu, společných částí domu Výstavba či koupě rodinného domu, bytu včetně družstevního, změna stavby, kterou vznikne byt Výstavba bytu, rodinného domu s jedním bytem, změna stavby, kterou vznikne byt. Nelze použít na koupi.

Zdroj: Fincentrum

Všechny tři uvedené úvěry se tedy mohou stát vhodným doplňkem při financování bydlení mladých lidí. Možnost jejich využití je však snížena nastavením některých jejich parametrů a podmínek, které musí žadatelé splňovat. Navíc výše těchto úvěrů není nikterak závratná. Zájem o ně je však veliký, v okamžiku, kdy se začaly přijímat žádosti u starších úvěrů, se na pracovištích SFRB tvořily dlouhé fronty zájemců, kteří se obávali, že se na ně nedostane.



