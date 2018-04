Číslo sporožirového účtu už neobsahuje takzvaný specifický symbol. Díky této změně nebudou mít klienti potíže s vyplňováním formulářů, které nemají na specifický symbol kolonku. Navíc nebudou muset měnit číslo účtu, když ho budou chtít převést do jiné pobočky spořitelny. Nová čísla se zájemci dozvědí také ve všech pobočkách spořitelny nebo na speciální telefonní lince 800 208 208. Přestože spořitelna připíše na nový účet po dobu pěti let i peníze, které došly na staré číslo účtu, je potřeba zaměstnavatele a další subjekty, se kterými jste v platebním styku, o změně čísla účtu co nejdříve informovat.



20 otázek a odpovědí k přečíslování sporožir





1. Kdy bude provedeno přečíslování?

7. Budu muset kvůli přečíslování měnit smlouvu s Českou spořitelnou?

9. Co mám udělat se starým průkazním lístkem?

15. Budou platit bankovní karty vydané ke sporožiru se starým číslem účtu i pro nové číslo účtu?



Přečíslování proběhlo ve dnech 3. a 4. dubna 2004.Nové číslo účtu bude poprvé uvedeno na březnovém výpisu z účtu, který obdržíte počátkem dubna 2004. Lze ho zjistit i v pobočkách spořitelny či na speciální informační lince 800 208 208Po přečíslování dojde ke změně čísla, to znamená klient obdrží zcela nové číslo účtu, které již navíc nebude obsahovat specifický symbol.Nic, neboť v tuzemském platebním styku bude Česká spořitelna i po přečíslování ještě minimálně 5 let podporovat i původní formát čísla účtu. V zahraničním platebním styku pak budete mít měsíc čas na to, abyste nové číslo oznámili svým zahraničním partnerům.Nové číslo účtu je možné používat pro všechny transakce platebního styku od 5.dubna 2004.Nemusíte. Česká spořitelna provedla změnu čísla účtu automaticky. Navíc původní čísla sporožirových účtů bude Česká spořitelna uchovávat ve svých vnitřních systémech ještě minimálně 5 let po přečíslování. To znamená, že na účet připíše po dobu pěti let i ty prostředky, které plátce poslal na staré číslo účtu.Nebudete. Přečíslování účtů nemá vliv na smluvní vztah s Českou spořitelnou.Ano, během dubna 2004 dostanou všichni klienti od České spořitelny poštou lístek s bankovním spojením ke sporožirovým účtům s novým číslem. Klienti, kteří si vyzvedávají výpisy z účtu v pobočce, obdrží nový lístek s bankovním spojením přímo v pobočce.Starý lístek s bankovním spojením se České spořitelně nevrací a můžete jej zničit.Ano, Česká spořitelna zajistí i po přečíslování správné zaúčtování plateb došlých se starým číslem účtu. Až obdržíte nové číslo účtu, bude vhodné, abyste je však zaměstnavateli sdělil.Nemusíte. ČSSZ provede ve spolupráci s Českou spořitelnou hromadnou změnu čísel sporožirových účtů v informačním systému ČSSZ.Ne, i úhrady došlé se starým číslem účtu bude Česká spořitelna minimálně po dobu 5 let automaticky připisovat na správný účet.Změnu hlásit nemusíte. Ve spolupráci s Českou poštou provede Česká spořitelna hromadnou změnu čísel sporožirových účtů.Nemusíte. Česká spořitelna bude po dobu pěti let zpracovávat všechny transakce platebního styku, i když budou obsahovat staré číslo účtu. Česká spořitelna povede jednání s těmito organizacemi o technických možnostech hromadné změny čísel účtů v jejich systémech.Ano, přečíslování sporožirových účtů nemá vliv na používání vydaných platebních karet.

16. Bude mít nové číslo účtu vliv na lhůty platebního styku?

Ne, lhůty tuzemského platebního styku stanovené zákonem o platebním styku platí i nadále.

17. Co vlastně přinese v praxi odstranění specifického symbolu z čísla sporožirového účtu?

Platební styk se zjednoduší, sníží se riziko chyby, a transakce se tím urychlí.



18. Jak dlouho bude možné používat staré číslo účtu?

Česká spořitelna garantuje zpracování plateb se starým číslem účtu minimálně 5 let.

19. Platí se za změnu čísla účtu?

Ne, veškeré náklady spojené s přečíslováním budou hrazeny Českou spořitelnou.



20. Jak se změní čísla u vkladních knížek?

Nové číslo vkladní knížky již nebude obsahovat specifický symbol. Nové číslo vkladní knížky se klient dozví v pobočce po předložení vkladní knížky.

Dotklo se vás přečíslování účtů? Co na něj říkáte? Jste spokojeni s jeho průběhem? Zvládla podle vás Spořitelna situaci dobře? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.