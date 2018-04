20 rad, jak se bránit či dočasně vyhnout zdražování

Bydlení

1. O pět set dvacet korun více zaplatí v období od května do konce roku v průměru za vodu čtyřčlenná rodina. Aby jejich rodinná kasa toto zdražení vůbec nepocítila, stačí, aby spravili dva k apající kohoutky nebo nahradili zhruba 70 koupání ve vaně sprchováním. Každý kapající kohoutek představuje zbytečnou útratu 350 korun ročně, každé sprchování místo koupání ve vaně úsporu sedmi korun.

2. Ušetřit až 1100 korun ročně může rodina se dvěma dětmi instalací úsporného splachování u WC. Nahrazení běžných baterií pákovými znamená denní úsporu 2,50 koruny.

Služby

Telefony

3. Před zdražením paušálů se utéci nedá, ale ušetřit se dá na hovorném. Třeba voláním mimo špičku, které je i více než o polovinu levnější než ve špičce. Kdo platí u pevné linky program Home Standard, může za volný kredit provolat ve špičce hodinu a mimo ni jednou tolik.

4. Vyplatí se využít nabídku operátorů na levnější volání na nejčastěji používaná čísla a zvážit, zda nezrušit pevnou linku.

Zájezdy

5. Místo 10 000 korun by mohl stát od května zájezd k moři kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty 11 400 korun. Taková matematika bude platit jen tehdy, pokud do svých cen promítnou cestovky celé navýšení daně. Rozhodně však nebudou víc platit lidé, kteří si zájezd objednají dřív. Vyplatí se to i díky slevám v první minutě, které mohou dosáhnout až dvaceti procent z ceny zájezdu.

Hospody

6. Za polední menu, které dosud stojí 60 korun, zaplatí podle restauratérů host 68 korun. To znamená, že pokud někdo chodí do restaurace v pracovních dnech po celý měsíc, utratí za stravování 1200 korun. Jestliže nechce platit více, musí se spokojit pouze se 17 obědy měsíčně.

Kadeřnice, kosmetika

7. Pokud žena utratí měsíčně 1000 korun za kosmetiku a kadeřníka, musí si od května připravit kvůli vyšší DPH o 140 korun vyšší částku. Navýšení však nemusí pocítit vůbec - to v případě, že využije služeb menších salonů, které DPH neplatí.

Kino, divadlo, sport

8. Na návštěvu kina či divadla nebo sportovního utkání bude od května potřeba vyhradit v rodinném rozpočtu také více peněz. Například lístek do divadla, který dnes stojí 300 korun, bude za 330 až 340 korun. Oddálit zvýšení ceny je možné do konce dubna nákupem lístků v předprodejích.

9. Komu se nebude chtít platit více za lístky do kina a chodil dosud do multiplexů, může zvolit menší kina, kde je vstupné nižší, nebo počkat, až bude film k mání ve video- nebo DVD půjčovnách.

10. Sportovní fanoušci si od května také připlatí za vstupné. Jedinou cestou, jak neplatit za zbytek sezony více, je nákup permanentek.

Státní rozpočet

Nemocenská

11. Pokud nechce nemocný na chorobě finančně tratit, vyplatí se mu vzít si místo nemocenské několik dní dovolené.

12. Kdo má velký příjem a na dlouhodobější nemoci by hodně zchudl, měl by zvážit pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici nebo denní dávky při pracovní neschopnosti.

Daně

13. Novinka, kterou je společné zdanění manželů, není výhodná pro všechny. Například pro rodinu, kde mají oba manželé průměrný příjem, nemá význam. Naopak tam, kde vydělává jen jeden, může rodina ušetřit.

Důchody

14. Prozkoumejte podmínky předčasného důchodu, zvláště když nemáte práci a do penze zbývá málo času. Kdo je v evidenci úřadu práce aspoň od července 2003 a během letošního či příštího roku dovrší řádný důchodový věk, může ještě zažádat o dočasně krácený předčasný důchod.

Tato výhodná úniková varianta, kdy se penze krátí jen do dovršení důchodových let, tedy nejvýše dva roky, už se pro mladší ročníky nepovoluje.

15. Spoléhat jen na penzi od státu je krátkozraké. Vyplatí se založit penzijní připojištění, na které přispívá stát až 150 korunami měsíčně. Kdo bude posílat penzijnímu fondu každý měsíc 540 korun měsíčně, bude mít při průměrném zhodnocení vkladů po dvaceti letech na svém účtu u fondu 250 000 korun.

Při vyšších částkách může navíc využít snížení daňového základu až o 12 000 korun.

16. Pozor na předčasný důchod. Zájemci o něj musí počítat s tím, že dřívější odchod do důchodu poznamená trvale výši jejich penze - čím dřív před řádným termínem půjdou do penze, tím více budou finančně biti. Naopak lidé, kteří budou přesluhovat, si díky tomu důchod zvednou.



Mimořádný příspěvek na děti ve výši 2000 korun

17. Váže se k pobírání přídavků na děti, na které mají nárok i rodiny s nadprůměrnými příjmy. Na nejnižší přídavky například dosáhne domácnost, která má děti ve věku 5 a 8 let a jejíž čisté příjmy jsou méně než 33 300 korun.

Vyplatí se proto prozkoumat, zda nemáte na přídavky nárok a případně o ně požádat, abyste o mimořádný dárek ve výši 2000 korun na dítě v červnu zbytečně nepřišli. Tento příspěvek se poskytuje automaticky bez zvláštní žádosti všem dětem, kterým náleží přídavek na děti za květen.

Spotřební zboží

Plenky

18. Pokud budou opravdu plenky dražší, zatíží jejich květnové zdražení domácnost s jedním miminkem měsíčně navíc 130 korunami. Rodinám, které už miminko mají nebo se jim brzy narodí, může na pár měsíců pomoci nákup plenek do zásoby. Rostoucí náklady vykompenzuje v červnu těm, které pobírají přídavky, jednorázová finanční dávka 2000 korun. Od května navíc mohou počítat ve všech rodinách, které pečují o malé děti do 4 let a pobírají rodičovský příspěvek, s jeho zvýšením o tisíc korun.

Cigarety

19 . Jedinou cestou, jak neplatit za cigarety více, je předzásobení. Kdo si nakoupí před květnovým zdražením 10 krabiček cigaret, ušetří 40 korun a bude mít vlastně jedny zadarmo.

