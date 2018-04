200 000 korun na bydlení: řekněte si o ně!

Jednou z variant, která má mladým pomoci k získání prvního bydlení, je státní finanční podpora k hypotékám podle nařízení vlády č. 249/2002. Předpokládá se, že mladí v této situaci budou vyhledávat spíše levnější nemovitosti, tedy ne novostavby. Proto je tato podpora poskytována pouze ke starším bytům (domům), které jsou minimálně dva roky po kolaudaci.

Další formou pomoci je úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení. Je také vázán na věk, ale má naopak podporovat novou výstavbu. Takže na něj mají nárok mladí lidé, kteří si pořizují nové byty. Stavební povolení musí být vydané 1. ledna 2000 a později. Horní věková hranice byla opět stanovena na 36 let.

Novou bytovou výstavbu má dále podporovat i druhá verze státní finanční podpory hypoték podle vládního nařízení z roku 1995 (č. 244/1995). Zde žadatelé nejsou omezeni věkem, podmínkou je však opět maximálně dva roky stará kolaudace. Pokud jde o obě uvedené podoby státní podpory hypotečních úvěrů, mají obě formu úrokové dotace. Bankou stanovená úroková sazba se snižuje o určitý počet procentních bodů.

Další pomocí státu při financování bydlení jsou odpočty zaplacených úroků z hypoték a úvěrů ze stavebního spoření od daňového základu. Zde se budeme zabývat již zmíněným úvěrem na novou bytovou výstavbu pro mladé lidi do 36 let, o který lze požádat u SFRB.

Jeho maximální výše je 200 000 korun, úročen je zvýhodněnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Splacen musí být do deseti let od započetí jeho čerpání, přičemž čerpání musí být zahájeno nejpozději do dvou let od podpisu smlouvy. Úvěr se splácí anuitně, pokud si půjčíte celých dvě stě tisíc na deset let, budete měsíčně platit 1 931 korun. Pokud se dlužník dostane do situace, kdy nemůže ze závažných důvodů jako je onemocnění nebo ztráta zaměstnání řádně splácet, je možné požádat o odklad splátek. Podle vládního nařízení může být splácení přerušeno až na dva roky.

Účelem tohoto zvýhodněného úvěru by mělo být zvýšení dostupnosti nového vlastnického bydlení mladým lidem a zároveň s tím i podpora nové bytové výstavby. Z tohoto důvodu je vládním nařízením stanoveno několik konkrétních podmínek, které musí být splněny, aby žadatelé úvěr mohli získat. Na jeho poskytnutí není právní nárok. Žádost vyhodnocuje Státní fond rozvoje bydlení, který ji může zamítnout.

Zvýhodněný úvěr od SFRB je účelový, financovat lze výstavbu bytu, nebo rodinného domu s jedním bytem. Další možností použití je provedení změny, jejíž realizací vznikne nový byt ze stavby, která doposud k bydlení nesloužila. Tento úvěr je možné použít i jako doplněk k hypotéce nebo úvěru ze stavebního spoření.

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru:

V případě manželů musí splňovat všechny následující podmínky oba dva. V roce podání žádosti nesmí žadatel dovršit věku 36 let. Také nesmí vlastnit ani spoluvlastnit žádný byt, rodinný či bytový dům. Nemovitost postavená s pomocí tohoto úvěru musí žadateli po celou dobu splácení sloužit k jeho bydlení. Dále je přesně vymezena maximální možná velikost nového bytu. Cílem tohoto opatření je zabránit použití úvěru na luxusní bydlení a pomoci pouze těm, kdo mají s pořízením vlastního bydlení problémy. Podlahová plocha všech místností bytu včetně příslušenství nesmí překročit 80 m2. V rodinném domě s jedním bytem nesmí podlahová plocha všech místností bytu včetně příslušenství s výjimkou garáže překročit 120m2. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha lodžií a balkonů. Aby byl naplněn záměr, že úvěr bude použit na novou výstavbu, je vyžadováno stavební povolení vydané až po 1. lednu 2000.

K zajištění tohoto úvěru se používají ručitelé. Pokud má žadatel dostatečný příjem, měl by postačovat jeden ručitel.

Potřebné doklady

K žádosti o úvěr je nutné přiložit některé doklady. Především jde o potvrzení výše průměrného měsíčního příjmu. Jde-li o manželský pár, dokládají výši příjmu oba. V případě zaměstnanců je nutné potvrzení o výši pracovního příjmu, a to za rok zpětně. Podnikatelé předkládají daňové přiznání za předchozí kalendářní rok. V dalších případech se berou v úvahu i potvrzení o přiznání důchodu nebo rodičovského příspěvku.

Dále je třeba přiložit stavební povolení a kopie půdorysu stavěného bytu, nebo podlaží rodinného domu. Jedná-li se o výstavbu v bytovém domě, je nutná také smlouva o výstavbě bytu. Bude-li žadatel využívat zároveň stavební spoření nebo hypotéku, musí předložit příslušné smlouvy, nebo alespoň příslib úvěru.

Podrobnosti o tomto úvěru naleznete v nařízení vlády č. 97/2002.

Na pořízení nového bytu 200 000 korun sice stačit nebude, ale je to jistě zajímavá příležitost, které by bylo škoda nevyužít.

