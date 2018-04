200 000 na byt? Pro mladé již od pondělí!

Vláda schválila 20. února 2002 nařízení číslo 97/2002 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na výstavbu bytu osobami mladšími 36 let. Nařízení nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2002.

Na tyto půjčky by mělo být vyčleněno 350 mil. Kč, což znamená, že je získá jen malý počet žadatelů. Pokud by si každý vzal celých 200 000 Kč, pak by úspěšných bylo ani ne dva tisíce. Není však zcela vyloučeno, že by se celková rozdělovaná částka mohla o něco navýšit.

Státní fond rozvoje bydlení bude žádosti o tento úvěr přijímat od 15. dubna, na žádosti podané dříve nebude brán zřetel. Znamená to, že nejlepší možností je zaslat formulář doporučeně poštou s razítkem odeslání 15. dubna 2002. Není třeba se obávat, ž to bude již pozdě – naopak, zásilky s dřívějším datem odeslání nebudou platné. Druhou možností by bylo zanést formuláře osobně na adresu Fondu. To vám však rozhodně nedoporučujeme, zbytečně byste volili nepohodlné mačkání se ve frontě a žádného časového náskoku byste tím stejně nedosáhli. Nic není ztraceno ani v případě, že žádost odešlete později. Nejdůležitější ze všeho je vyplnit formuláře správně a dodat správné dokumenty.

Žádosti pak Fond vyhodnotí a rozhodne o jejich schválení nebo zamítnutí, o výsledku bude žadatel informován i se zdůvodněním, proč byla jeho žádost neúspěšná. Kdo může úvěr získat

Zájemce o úvěr nesmí v roce podání žádosti dovršit 36 let, v době žádosti nesmí být vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného bytu, rodinného domu nebo bytového domu. V případě manželství musí tyto podmínky splňovat i druhý z manželů.

Byt nebo dům postavený s pomocí tohoto úvěru musí po celou dobu splácení sloužit k bydlení toho, komu byl poskytnut.

Úvěr nelze jednomu příjemci poskytnout opakovaně, za trvání manželství lze poskytnout pouze jeden úvěr. Na výstavbu konkrétního bytu smí být úvěr poskytnut pouze jednou.

Charakteristiky úvěru

maximální výše úvěru 200 000 Kč úroková sazba 3% splácení pravidelnými měsíčními splátkami maximální doba splatnosti 10 let mimořádné splátky úvěru kdykoli možné do kdy se musí začít s čerpáním nejpozději do dvou let do kdy se musí vyčerpat celý úvěr nejpozději do tří let, zbytek by jinak propadl kombinace s úvěry ze stavebního spoření a hypotékami je možná možnost přerušit splácení lze až na dva roky, jen v závažných případech na úvěr není právní nárok Fond může v případě porušení podmínek od smlouvy odstoupit – pak musí být úvěr okamžitě splacen

Na co lze úvěr použít

Pouze na financování nového bydlení. Tj. na

výstavbu nového bytu

výstavbu rodinného domu s jedním bytem

změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení

Podmínkou je:

2 podlahová plocha všech místností bytu včetně příslušenství nesmí překročit 80 m

2 podlahová plocha všech místností bytu v rodinném domě s jedním bytem, včetně příslušenství, nesmí překročit 120 m

stavební povolení bylo vydáno až po 1. lednu 2000

byt musí být na území ČR

Jak a kde o úvěr žádat

Tiskopisy žádosti o úvěr lze získat již nyní na těchto místech: na adrese Státního fondu rozvoje bydlení (viz. níže), na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen, na krajských a okresních úřadech. Naleznete ho také v elektronické podobě zde, kde si jej můžete vytisknout. Dále je k dispozici formulář „potvrzení o výši pracovního příjmu“ pro zaměstnance a formulář na propočet celkových měsíčních příjmů a výdajů.

K žádosti musí zájemce navíc přiložit tyto dokumenty:

Doklady o výši svého průměrného měsíčního příjmu za posledních 12 měsíců, počítáno od data podání žádosti, ne za kalendářní rok. Pokud má žadatel manžela, pak se musí prokázat také jeho příjmy. Těmito doklady jsou:

- potvrzení o výši pracovního příjmu zpětně za rok - u zaměstnanců

- daňové přiznání – „nejčerstvější“, které je k dispozici a samozřejmě jej přiloží jen ti, kdo jej předkládají finančnímu úřadu (tedy ne zaměstnanci, kteří DP nepodávají)

- doklad o přiznání důchodu nebo rodičovského příspěvku, pokud je pobírán

Stavební povolení vydané nejdříve 1. ledna 2000 či později, nesmí být ale také úplně nové, které ještě nebylo projednáváno vydané nejdříve 1. ledna 2000 či později,

smlouva o výstavbě bytu, je-li již k dispozici Půjde-li o výstavbu bytu v bytovém domě, předloží se takébytu, je-li již k dispozici

příslib o těchto úvěrech , pokud jej již má Pokud bude stavba financována také z úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru hypotečního, předloží žadatel, pokud jej již má

Kopii půdorysu stavěného bytu nebo podlaží rodinného domu. (Projektová dokumentace se přikládá již k žádosti o úvěr, ne až při osobním jednání o úvěrové smlouvě, jak se lze chybně dočíst na www stránkách SFRB.) Žádost o úvěr je možné zaslat na adresu:

Státní fond rozvoje bydlení

Dlouhá 13

Praha 1

110 00

02/2177 1612 Státní fond rozvoje bydlení

Dolní nám. 9

Olomouc

771 00

068/52 061 21

S přesnými podmínkami stanovenými pro tento speciální úvěr se seznámíte přímo v nařízení vlády číslo 97/2002 Sb.

Můžete si také přečíst nejčastěji kladené otázky a odpovědi na ně, které sestavil Státní fond rozvoje bydlení.

Jaký máte na tento způsob podpory bydlení mladých lidí názor? Myslíte si, že bude užitečný nebo ne? Jde pouze o líbivé gesto a nebo krok správným směrem?