Pikantní pojistné hlášky: spadnul z kola kvůli zuřivé mouše

Sexuální kotrmelec ohlásila pojišťovně mladá slečna, která chtěla pravděpodobně potěšit svého přítele netradičním prvkem při intimní chvilce. Do protokolu o tom, jak se jí úraz stal, doslova napsala: „Při sexu jsem udělala kotrmelec a narazila se na hranu postele tak prudce, že jsem zůstala bez hnutí ležet. Výsledkem byl několikadenní pobyt v nemocnici a několikaměsíční rehabilitace v podobě nošení korzetu.“

Slečna si totiž při sexuálních hrátkách zlomila obratel. V pojišťovně sklidila za svou odvahu popsat pojistnou událost takto popravdě obdiv. Navíc získala i finanční náplast – za úraz ji byla vyplacena částka převyšující třicet tisíc korun.

Hitparáda kuriózních úrazů a karambolů

Další smolař ohlásil svůj úraz pojišťovně takto: „Ochočený domácí vepř mě chtěl upozornit, že ještě nedostal nažrat a rýpnul mě klechtákem do pravého lýtka. Vepř je domácí, ven se nedostal ani nedostane, kontakt s divokými zvířaty je vyloučen.“

Ze zákaznických linek a poznámek operátorů:

Zranil se po pádu ze soba instalovaného na střechu rodinného domu.

Spadla jsem při nacvičování pádu.

„Z kola jsem spadnul, když mi do ucha vletěla moucha a začala tam zuřivě bzučet.“

„Při parkování doma v garáži vyskočila má dcera dříve z auta a já jí najel na levou nohu.“

„Naléval jsem benzin do nádrže auta, něco mi ukáplo na kalhoty. Pak jsem šel svařovat a benzin na kalhotách se zapálil.“

Hitparáda řidičských střetů a hlášek

Natankovat pohonné hmoty do auta může být riskantní. Zvlášť když zjistíte, že u sebe nemáte ani korunu. Potvrzuje to další úraz. „Když jsem dotankoval, s hrůzou jsem zjistil, že u sebe nemám žádné peníze,“ sdělil řidič pojišťovně. „Odskočil jsem si tedy na toaletu, abych situaci promyslel. Nenapadlo by mě, že pracovníci benzinky mě na toaletě omylem zamknou...,“ uvedl muž, který se poté snažil z uzamčené místnosti vylézt malým okénkem. „Jak jsem lezl po hlavě, spadl jsem a zlomil si obě klíční kosti.“

Některé řidičské výkony jsou až k neuvěření. „Chtěla jsem si jen pustit rádio, ale omylem jsem nastartovala, vozidlo popojelo a narazilo do betonového ohrazení,“ tvrdila jistá řidička. Protože však na vině nebyl přehmat, ale alkohol, pochybení přišlo řidičku velmi draho.

Ze zákaznických linek a poznámek operátorů:

Poškozený, který se dovolal na zákaznickou linku, se dotazoval: „Kdy přijede degustátor, aby nafotil mé nabourané auto?“

Protože řidič náhle zabrzdil před semaforem na červenou, dvě cestující upadly, další cestující si prokousla ret a jiná při pádu kousla druhou cestující do čela.

„Máte po ruce zelenou kartu? Ne, proč? My karty nehrajeme.“

Hitparáda domácích karambolů a kuriozit

Že se tu a tam někdo zpozdí se zaplacením pojistného, se může stát každému. Opomenutou platbu vám pak mohou pojišťovny připomenout třeba e-mailem. Jistá paní Světlana na takový e-mail reagovala následující e-mailovou odpovědí: „V tom případě bych vás poprosila o zaslání poslední faktury na pojištění bydlení, můžete i e-mailem. Faktura se ke mně nedostala, předpokládám, že mi ji zase rozkousal pes, zní to směšně, ale je to tak.“

Ze zákaznických linek a pojistných hlášení:

„Zakoupil jsem kapry, dal je do vany a odjel do práce. Bohužel jsem před odchodem zapomněl zavřít přívod vody.“

Klientka si pořídila novou rychlovarnou konvici. Ráno do konvice napustila vodu a s přesvědčením, že si uvaří vodu na kávu, položila tuto rychlovarnou konvici na plynový sporák.

„Založila jsem omáčku a odběhla do obchodu pro koření. Cestou jsem potkala švagrovou, která mi nabídla zeleninu ze zahrady. Zašly jsme pro ni a na vaření jsem si vzpomněla, až když mi volali sousedé, že se z našeho bytu kouří.“

„Omluvte vizáž přílohy, než jsem to stačil dopsat, tak mi to děti polily...“

„Můj pes ukradl jinému psovi gumový míček, pes po mém psu vyjel a ten leknutím míček sežral. Jeli jsme na veterinární stanici a snažili se vyvolat zvracení, ale bez úspěchu. Náš pes musel být operován a míček se podařilo vyjmout - byl zcela neporušený.“

„Kůlna začala hořet poté, co jsme do ní umístili světlo, které mělo dětem simulovat Ježíška.“

„Děti si hrály s balonkem u adventního věnce, který byl na stole u okna se záclonou. Věnec hořel jako první, ale jestli dříve chytla záclona, nebo balon, si nejsme jistí.“

„... jsem matka samoživitelka a toto pojištění je pro mě jediný zdroj příjmů...“

Pojistné události a hlášky zaznamenaly: Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Kooperativa, MetLife, Slavia, Uniqa