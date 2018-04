333 různých hypoték v jediné bance?

Reklamy na hypotéky na nás útočí ze všech stran a je skutečností, že obliba hypotečních úvěrů již nějakou dobu postupně roste. Mohou za to především výhodné úrokové sazby, které se přes všechna loňská očekávání analytiků stále ještě nemají k růstu. Mezi bankami, které hypotéky nabízejí, panuje dosti velká konkurence, a tak se snaží získávat nové klienty poskytováním různých výhod, slev, kvalitnějších služeb i zaváděním nových produktů.

Ne, že by hypotéku mohl získat každý, kdo o ni projeví zájem, ale už dávno neplatí, že jde o luxusní produkt určený jen těm nejlepším klientům. Je velký rozdíl, zda klient čerpá úvěr za 4,5 %, nebo za 12 % či ještě více procent, jak tomu bylo před lety. Banky se v současných podmínkách musí mnohem více snažit.

Hypotéka s 333 kombinacemi

Masivní kampaň zahájila Hypoteční banka. Za tímto názvem se skrývá Českomoravská hypoteční banka, která svým novým označením chce zdůraznit, že na rozdíl od ostatních bank je bankou specializovanou. Klientům chce při financování nemovitostí poskytovat kompletní servis a také služby a produkty, které jinde nenaleznou. „Díky 333 kombinacím jsme schopni klientům úvěr střihnout na míru a přizpůsobit výši měsíční splátky představě, s níž do Hypoteční banky přicházejí,“ řekl její generální ředitel Jan Sadil. Co nového tedy nabízí?

Vyberte si způsob splácení: anuitně, degresivně, progresivně

Klient má možnost vybrat si jeden z uvedených způsobů splácení, navíc s tím, že si v daných mezích sám individuálně stanoví výši splátky. Při standardním anuitním způsobu splácení je po celou dobu výše splátky konstantní. Progresivní splácení znamená, že jsou splátky úvěru na počátku nižší než by byly při anuitním splácení a postupně se pak zvyšují. Tento úvěr Hypoteční banka poskytuje speciálně mladým lidem do 36 let s tím, že pro ně může být výhodné na počátku své pracovní kariéry zatěžovat měsíční rozpočet nižší splátkou. Předpokládá se, že v budoucnu jejich příjmy porostou a budou si moci dovolit splácet vyšší částky. Klient si může zvolit počáteční splátku až o více než 50 % nižší než při anuitním splácení, minimem je úrok z jistiny.

Opakem je degresivní splácení, kdy jsou počáteční splátky vyšší a postupně se snižují. Tato varianta je určena pro ty, kdo si nyní mohou dovolit platit vyšší částky a do budoucna chtějí splácet čím dál méně. Je to výhodné v situaci, kdy dlužník očekává pokles příjmů nebo zvýšení výdajů. Kromě toho se při degresivním splácení zaplatí při stejně dlouhé době splatnosti na úrocích celkově méně než při běžném anuitním splácení. V Hypoteční bance si klient může počáteční splátku nastavit až na dvojnásobek splátky anuitní.

Hypotéka s neúčelovou složkou

Jako další novinku Hypoteční banka klientům nabízí možnost použít až 20 % čerpané

hypotéky na nemovitost neúčelově „na cokoliv“, tedy například na vybavení nového bytu. Maximálně lze takto využít 200 tis. korun. Výhodou je, že tato neúčelová část je čerpána přímo v rámci hlavního úvěru a je proto úročena stejnou sazbou. Klasické hypotéky sloužící na financování nemovitostí jsou totiž v praxi běžně úročeny výhodnější sazbou než neúčelové úvěry. Otázkou je, zda tento neúčelový „spotřebitelský“ úvěr klienta skutečně vyjde levněji, než kdyby byl čerpán zvlášť. Je totiž dobře možné, že celková úroková sazba takovéto kombinované hypotéky bude vyšší než by byla sazba klasické hypotéky bez neúčelové složky. Vzhledem k tomu, že Hypoteční banka – stejně jako naprostá většina ostatních bank - má sazby negarantované, může s nimi pracovat podle libosti. David Sahula z Hypoteční banky však s tímto tvrzením nesouhlasí a ujišťuje: „Sjednání neúčelové části hypotéky nijak neovlivňuje výši úrokové sazby úvěru, která je stejná, ať už je hypotéka s neúčelovou částí, nebo bez ní. Jedna z hlavních výhod neúčelové části je totiž stejně nízká úroková sazba jako u účelových úvěrů. Navíc neúčelovou část lze kdykoliv splatit bez sankcí.“

Kombinací příliš mnoho

Když dáme dohromady tři uvedené způsoby splácení, několik různých typů hypotečních úvěrů, pět dob fixace úrokové sazby a možnost čerpat i neúčelovou část úvěru, mělo by celkově vyjít oněch 333 kombinací, z kterých si klienti mohou vybírat. Pokud se v tom všem hypoteční bankéři vyznají a dají si práci s tím skutečně vybrat pro daného žadatele nejvhodnější variantu. Kromě toho je velmi pravděpodobné, že progresivní či degresivní splácení využije jen velmi malá část klientů. Minimálně proto, že je to „nezvyklé“ a anuitní způsob splácení je zažitý a jednoduchý.

