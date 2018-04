4 rady, jak prodělat na nemoci co nejméně

J ak je to s nemocenskou teď a co se má změnit?

Současný stav

První tři dny nemoci: nemocný dostane zaplaceno jen dvacet pět procent vyměřovacího základu vypočteného z průměrného denního příjmu z předchozího čtvrtletí.

Maximum za první tři dny nemoci: 348 korun

Maximum za měsíc: 11 370 korun

Proplácení nemocenské za víkendy: dosud bez omezení



Budoucnost

Díky změnám navrhovaným ministrem Škromachem od roku 2006 by si měli nemocní s vyššími příjmy oproti dnešní situaci zejména při delší nemoci poněkud polepšit.

Maximum za první tři dny nemoci: 488 korun

Maximum za měsíc: 18 000 korun

Proplácení nemocenské za víkendy: až od 15. dne nemoci

Třikrát a dost!

Tisíce klientů mění pojišťovnu již potřetí.

Více ZDE .

4

Další chystanou a podstatnou změnou by mělo být proplácení. Prvních 14 dní nemocenské by měly platit firmy, které by mohly dokonce dát pracovníkovi za simulování výpověď. V jejich zájmu by pak byly určitě také přísnější kontroly nemocných. Až padesátitisícovou pokutou by mohli být navíc trestáni také lékaři, kteří dají neschopenku, komu nepatří.

1. Místo neschopenky si vezměte pár dní dovolené, propad mezd nepocítíte vůbec.

2. Zvažte, zda neuzavřít komerční pojištění, vyplatí se lidem s vyššími příjmy, a to zejména při dlouhodobé nemoci.



3. Pokud to jde, nechte si ukončit neschopenku až v neděli, víkend se do dávek také započítává, ukončením již v pátek se šidíte o dva dny dávek.



4. Pokuste dohodnout se zaměstnavatelem jako mimoplatovou výhodu pár volných dní, kdy můžete zůstat doma bez udání důvodů a krátkodobou nemoc vyléčit bez nutnosti čerpat nemocenskou.